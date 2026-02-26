Haaretz: Izrael je připraven na jakýkoli scénář týkající se Íránu, pokud to nebude dohoda
26. 2. 2026
Foto: Izraelské stíhačky směřující do Íránu během 12denní války mezi Izraelem a Íránem. Zdroj: Mluvčí izraelské armády
Když američtí vojenští velitelé, včetně generála Dana Cainea, předsedy Sboru náčelníků štábů, předkládají prezidentu Donaldu Trumpovi scénáře války s Íránem, dbají také na to, aby o nich přímo či nepřímo informovali veřejnost, píše Zvi Bar'el.
Zpráva v pondělním vydání Wall Street Journal, podle které Caine a další vojenští velitelé vyjadřují Trumpovi obavy „ohledně prodloužené vojenské kampaně proti Íránu a upozorňují, že zvažované válečné plány s sebou nesou rizika, včetně ztrát na životech mezi americkými vojáky a spojenci, vyčerpání protivzdušné obrany a přetížení ozbrojených sil“, neznamená to nedostatečnou připravenost na válku nebo averzi vůči ní. Jedná se o sdílení situace, která by měla být důvodem k obavám, s veřejností. V Izraeli vláda raději prodává uklidňující obraz, že „jsme připraveni na jakýkoli scénář“, což je formulace, která by již měla mezi Izraelci vyvolávat paniku.
Ponechme prozatím stranou scénáře, které živily fixní myšlenku vytvořenou vládou před válkou v Gaze, a selhání armády a zpravodajských služeb, které nepředvídaly, co se stane, a proto se na to nepřipravily. Desítky tisíc Izraelců se stále nemohou vrátit do svých domovů, příliš mnoho z nich nedostalo adekvátní péči nebo odškodnění, domy jsou stále v troskách, podniky byly ztraceny a realita – nikoli scénář – je taková, že zoufalý nedostatek personálu IDF pravděpodobně nebude nahrazen tisíci mladých ultraortodoxních mužů.
Zároveň se vojenské fronty pouze rozšiřují. IDF dobývá území v Libanonu a Sýrii, Gaza čeká na obnovení války a na Západním břehu židovské teroristické mafie převzaly kontrolu od IDF a přinutily ji, aby jim sloužila. Připravila se IDF i na tento scénář?
Zatímco sociální média jsou plná bojových pokřiků, popisů svržení a likvidace íránského režimu spolu s hlubokými údery na jaderná a balistická raketová zařízení, nikdo zde nemá ponětí o skutečných nákladech války, jakkoli může být oprávněná a i kdyby její úspěch odpovídal nejdivočejším snům.
Připojí se Izrael, nebo zůstane v pozadí a bude čekat na úplné vítězství Američanů? Dojde k obnovení libanonské fronty? Kolika íránským raketám se podaří proniknout ochranným štítem, o kterém nám bylo zajištěno, že bude neprostupnější než během loňské 12denní války? Kolik civilistů může být zabito nebo zraněno, kolik budov zničeno, kolik lidí se ocitne bez domova, dokud nebudou znovu postaveny? Existují plány na evakuaci civilistů?
Náčelník generálního štábu IDF, premiér ani žádný „vysoký úředník“, vojenský či civilní, se dosud neobjevili na veřejnosti, aby vysvětlili, co tato válka bude znamenat. Relevantní informace, jak nám bylo řečeno, budou v případě potřeby předány Velitelstvím domácí fronty. Do té doby můžete být v klidu. Pokyny – a účet – dorazí včas.
Zdánlivě stojí za to zaplatit jakoukoli cenu, aby byla odstraněna konečná hrozba pro existenci státu. Pokud americký prezident využije příležitosti a mobilizuje veškerou vojenskou sílu své země v náš prospěch, kdo jsme my, abychom ho a sebe obtěžovali „složitými“ otázkami? Zdá se však, že samotný Trump je těmito otázkami znepokojen. Podle jeho názoru je diplomatická dohoda s Íránem hodnotnou a dokonce preferovanou alternativou; tento týden se pravděpodobně dozvíme, zda je také realistická.
V Izraeli naopak samotné slovo „dohoda“ vyvolává nevolnost doprovázenou posměchem, a to z dobrého důvodu: když se Izrael podívá do zrcadla, vidí stát, který porušil každou dohodu o příměří, kterou kdy podepsal, pošlapal mezinárodní právo, potlačil lidská práva a dopustil se zvěrstev, která jsou podezřelá z válečných zločinů.
Írán naopak, i podle vysokých izraelských představitelů obrany, původní jadernou dohodu plně dodržoval a dokonce čekal celý rok poté, co Trump s podporou Izraele jednostranně odstoupil od této dohody, než začal postupně porušovat její podmínky. Nová dohoda s Íránem bude mít svou cenu, ale bude mnohem jasnější a jistější než jakýkoli válečný scénář.
