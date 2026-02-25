EU schválí Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur navzdory Orbánovu postoji
25. 2. 2026
čas čtení < 1 minuta
Půjčka údajně vstoupí v platnost 27. února.
V současné době EU připravuje finanční strategii a smlouvu o smlouvě budoucí, která stanoví mechanismus pro realizaci úvěrového programu, píše RBC-Ukrajina.
Podle vysoce postaveného představitele unie je přidělení finančních prostředků Ukrajině naplánováno na druhou polovinu března.
"Doufáme, že do té doby bude problém s Maďarskem vyřešen," dodal zdroj.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
