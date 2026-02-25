EU schválí Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur navzdory Orbánovu postoji

25. 2. 2026

čas čtení < 1 minuta
Evropská unie tento týden schválí Ukrajině rekordní půjčku ve výši 90 miliard eur, navzdory námitkám maďarského premiéra Viktora Orbána. Informovala o tom RBC-Ukrajina s odkazem na vysoce postaveného představitele EU.

Půjčka údajně vstoupí v platnost 27. února.

V současné době EU připravuje finanční strategii a smlouvu o smlouvě budoucí, která stanoví mechanismus pro realizaci úvěrového programu, píše RBC-Ukrajina.

Podle vysoce postaveného představitele unie je přidělení finančních prostředků Ukrajině naplánováno na druhou polovinu března.

"Doufáme, že do té doby bude problém s Maďarskem vyřešen," dodal zdroj.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

0
Vytisknout
318

Diskuse

Obsah vydání | 25. 2. 2026