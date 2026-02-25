Antisemitské útoky v Kielu a Hamburku
25. 2. 2026
Po shromáždění proti režimu mulláhů v Íránu a na podporu solidarity s Izraelem v Kielu byl Jan Schellbach, předseda německo-izraelské společnosti ve státě Šlesvicko-Holštýnsko, napaden. Schellbach věří, že identifikoval jednoho z pachatelů, kterého přiřazuje k autoritářskému "antiimperialistickému" levicovému extremismu. I v hamburském Schanzenviertelu byli lidé, kteří lepili plakáty, ohroženi, pravděpodobně ze strany "antiimperialistického" spektra.
Důvodem útoku v Kielu byl shromáždění na Dreiecksplatzu, které vyzývalo k "solidaritě s Izraelem a íránským hnutím za svobodu". Krátce poté začala v bezprostřední blízkosti propalestinská demonstrace. Schellbach zaregistroval shromáždění Svobodný Írán.
Předseda státního zástupce DIG uvádí, že po shromáždění byl obtěžován třemi mladými muži oblečenými v černém a s červenými šátky. "Jako by z ničeho nic" vyrazili směrem k jeho zaparkovanému autu, ve kterém seděl se společníkem. Na poslední chvíli se mu podařilo zamknout dveře. Útočníci mohli jen kopnout do auta, otevřít kufr a ukrást vlajky a transparenty uvnitř.
Jeho společník na sedadle spolujezdce v panice opustil auto, zavolal o pomoc a zastavil projíždějící auto. Sám pronásledoval uprchlé pachatele pěšky z dálky a zároveň telefonoval policii. Policie odvezla podezřelého na stanici, ale pustila ho. Je vyšetřován pro podezření z krádeže.
Muž zbitý kvůli proizraelské vlajce
Po těchto dvou shromážděních podle policie byl účastník demonstrace s proizraelskými vlajkami následován třemi až čtyřmi lidmi v černém a několikrát zbiti.
Schellbach věří, že dokáže identifikovat jednoho z pachatelů, kteří jeho auto napadli. Už několikrát mu vyhrožoval. Po léta zažíval antisemitské nepřátelství a dokonce i výhrůžky smrtí. Viděl šibenice s jeho jménem na reklamních sloupech a také jednou červený trojúhelník Hamásu na svém zvonku.
Schellbach považuje současný útok za velmi hrozivý. "Byl to připravený a organizovaný společný útok a útok na tělo a v nejhorším případě na život," říká. Pro Kiel je to nová úroveň eskalace.
Zároveň uvedl, že je přesvědčen, že z útoku nic nevzejde a že údajní pachatelé byli dopadeni nebo identifikováni. "Kdyby jim něco takového prošlo, přispělo by to k uvolnění zábran," říká Schellbach.
Teprve na konci ledna oznámila ministryně školství Šlesvicka-Holštýnska Dorit Stenke (CDU), že chce posílit boj proti antisemitismu. Dříve neznámé osoby rozházely Davidovu hvězdu, obraz a svíčky na chodníku u památníku kielské synagogy, která byla zničena v roce 1938, a některé z nich byly pošlapány.
Stenke doufá, že bude schopna čelit antisemitismu prostřednictvím vzdělávací ofenzívy desetibodového plánu pro židovský život na severu, který byl spuštěn v roce 2023. Školy mají rozvíjet koncepty prevence a povzbuzovat studenty k diskusi o daném tématu.
Potřeba se zdá být velká: V nejnovější zprávě zaznamenalo Šlesvicko-Holštýnské státní informační a dokumentační centrum (Lida-SH) za rok 2024 588 případů antisemitismu – po 120 případech v předchozím roce. Lida považuje většinu z těchto případů (504) za antisemitismus související s Izraelem. Současně je město Kiel jasně středobodem země, s 504 zaznamenanými případy všech druhů antisemitismu.
Feminism Unlimited Hamburg zveřejnil incident v Hamburgu na Instagramu. Podle zprávy byl někdo, kdo lepil plakáty k Mezinárodnímu dni žen 8. března v Schanzenviertelu, následován osmi lidmi. Osoba byla dotázána, "jestli se nestydí držet protiněmecké sračky". Navíc slyšela "izraelské sračky". Nakonec lepička utekla do hospody.
Plakáty, z nichž mnohé byly později strženy, zněly: "Komplicové 8. března – Naše boje jsou propojené. Stejně tak naše solidarita." Podle webu Feminism Unlimited je výzva šířeji zaměřena. Jde o boj proti patriarchátu, který je úzce propojen s kapitalismem, rasismem, kolonialismem a antisemitismem.
Levicová strana čelí rostoucí společenské reakci, pokračuje. "Ale místo toho, aby stály společně v solidaritě, levicové autoritářské skupiny se mobilizují proti samosprávným místům jako Conne Island nebo Rote Flora a alespoň s uznáním přijímají střet s popírači koronaviru a pravicovými skupinami."
Feminism Unlimited klasifikuje útok na lepičku takto: "Alespoň jeden z útočníků může být přiřazen k jedné z hamburských skupin známých svým autoritářským vzhledem."
Zdroj v němčině: ZDE
