Vyvinuta univerzální vakcína na léčbu nachlazení, chřipky a COVIDu - a nová studie naznačuje, že by mohla fungovat
25. 2. 2026
Ale co kdyby jedna vakcína mohla chránit proti desítkám různých infekcí najednou? Výzkumníci nyní vyvinuli potenciálního kandidáta na takovou vakcínu a studie na myších, publikovaná v časopise Science, nabízí slibné výsledky.
Co je to za novou vakcínu a jak funguje?
Většina vakcín funguje tak, že imunitní systém seznámí s konkrétním patogenem – jeho oslabenou verzí nebo klíčovým proteinem z jeho povrchu – aby tělo dokázalo virus rozpoznat a bojovat s ním, pokud se s ním později setká.
Tato vakcína přistupuje zásadně odlišně. Místo toho, aby cílila na jednoho pachatele, obsahuje molekuly, které napodobují signály, jež tělo přirozeně vydává při útoku viru nebo bakterie. Efektem je, že některé imunitní buňky jsou v dlouhodobém stavu vysoké pohotovosti, připravené rychle reagovat na širokou škálu hrozeb, místo aby byly vycvičeny jen k rozpoznání jedné.
Důsledky posílení imunitního systému nad normální stav však nebudou známy, dokud nebudou provedeny lidské testy.
Proč se podává jako nosní sprej místo injekce?
Nos, hrdlo a plíce jsou vystlány tím, co vědci nazývají sliznicovými povrchy – vlhkými tkáněmi, které slouží jako hlavní kontakt těla s vnějším světem a jeho první bariéra proti infekci. Imunitní systém v těchto tkáních reaguje silněji, když je vakcína podána přímo do nich, nikoli do svalu v paži.
Tento princip již tvoří základ rutinní vakcíny proti chřipce podávané malým dětem ve Velké Británii, která je k dispozici jako nosní sprej. Výzkumy také ukázaly, že vakcíny proti COVIDu mohou účinněji blokovat infekci u zvířat, pokud jsou podány tímto způsobem, nikoli injekčně. Nastříkání nové vakcíny do nosu jí umožňuje dostat se k imunitním buňkám hluboko v plicích.
Jak může jedna vakcína chránit před tolika různými patogeny?
Vakcína funguje tak, že zlepšuje komunikaci mezi dvěma klíčovými typy imunitních buněk. První jsou alveolární makrofágy—velké buňky umístěné v malých vzduchových mezerách plic, kde slouží jako první linie obrany proti vdechnutí čehokoli škodlivého. Když jsou vakcínou připraveny, dokážou pohltit a zničit útočící patogeny mnohem rychleji než obvykle.
Druhým jsou T-buňky, které jsou tlačeny k rychlejším antivirovým reakcím. Protože vakcína posiluje tyto obecné obranné mechanismy na frontě, místo aby cílila na konkrétní patogen, může teoreticky fungovat proti široké škále hrozeb.
U myší se také zdálo, že potlačuje alergické reakce – například na roztoče z domácího prachu – protože silná zánětlivá imunitní odpověď, kterou vyvolává, zřejmě vytlačuje zcela odlišnou reakci, která alergie pohání.
Studie byla provedena na myších. Jak moc jsou vědci přesvědčeni, že to bude fungovat stejně i u lidí?
Opatrně jsou plni naděje, ale ještě ne sebejistí. Existují dobře zdokumentované rozdíly mezi imunitním systémem myší a člověka a slibné výsledky u zvířat se často neprojevují u lidí. Klíčovým dalším krokem budou kontrolované studie infekcí na lidech – studie, ve kterých jsou zdraví dobrovolníci očkováni, vystaveni konkrétnímu patogenu pod přísným lékařským dohledem a pečlivě monitorováni z hlediska bezpečnosti i imunitní odpovědi.
Může to opravdu nahradit několik dávek za rok? Které konkrétně?
Potenciálně ano – alespoň pro některé. Pokud se vakcína tohoto druhu ukáže jako účinná u lidí, mohla by v zásadě nahradit potřebu každoročních samostatných dávek vakcín proti chřipce, COVIDu a virům běžného nachlazení, což jsou všechny viry založené na RNA, což znamená, že jejich genetický materiál je RNA, nikoli DNA. Zda by se to rozšířilo i na viry založené na DNA – například ty zodpovědné za plané neštovice nebo hepatitidu – je mnohem méně jisté a vyžadovalo by to samostatné zkoumání.
Jak dlouho trvá ochrana a potřebují lidé posilovací dávku?
U myší trvala ochrana až tři měsíce. To je výrazně kratší než u konvenčních vakcín u lidí, z nichž některé poskytují ochranu na roky nebo dokonce celý život. Jak dlouho by tento typ vakcíny mohl poskytovat ochranu lidem zatím není známo. Podobně krátké období ochrany u lidí by mohlo být považováno za skutečné omezení, ale ne nutně smrtelné.
Pokud by vakcína byla podávána každý podzim, mohla by poskytnout smysluplnou ochranu zranitelným lidem během zimních měsíců, kdy respirační infekce vrcholí. I časově omezená imunita, nasazená strategicky, může zachránit životy.
Jaké jsou další kroky, než se to dostane na veřejnost?
Okamžitou prioritou je prokázat bezpečnost. Protože vakcína je navržena tak, aby udržovala části imunitního systému v zesíleném stavu po delší dobu, je třeba ověřit, že nezpůsobuje nechtěné poškození zdravé tkáně.
Vědci také musí prokázat, že silná zánětlivá reakce, kterou vyvolá, nezvyšuje náchylnost k jiným infekcím – například střevním parazitům –, jejichž biologie se překrývá s alergickými reakcemi.
Další důležitou neznámou je, jak vakcína funguje u starších lidí, kteří jsou nejzranitelnější vůči závažným respiračním onemocněním. Během stárnutí může nízká úroveň pozadí zánětu také přispívat k onemocněním souvisejícím s věkem a snižovat odolnost vůči minulým infekcím.
Jak brzy to můžeme mít?
Hlavní autor studie, Bali Pulendran, říká, že v nejlepším případě by univerzální respirační vakcína mohla být dostupná za pět až sedm let.
Pokrok však bude silně záviset na tom, jak si povedou rané lidské pokusy. Pokud se vakcína ukáže být u lidí méně účinná než u myší, nebo pokud se objeví bezpečnostní obavy, bude třeba recepturu upravit a prodloužit čas v každé fázi.
Naopak silný úvodní výkon by mohl nabrat tempo. Ať už je to jakkoliv, vývoj přípravku zaměřeného na člověka, dokončení bezpečnostních testů a testování účinnosti proti více reálným patogenům je rozsáhlý úkol, který nelze snadno uspěchat.
Mohlo by to fungovat proti budoucím pandemickým virům, se kterými jsme se ještě ani nesetkali?
Právě zde je potenciál pravděpodobně největší. Konvenční vakcíny proti chřipce a COVIDu vyžadují pravidelné aktualizace, protože viry mutují. A když kmen vakcíny neodpovídá tomu, co se skutečně šíří, ochrana může selhat.
Vakcína, která uvede imunitní systém do širokého, nespecifického vysokého pohotovostního stavu, by mohla nabídnout klíčovou první vrstvu obrany proti novému pandemickému patogenu, omezit vážná onemocnění a úmrtí, zatímco se vyvíjí cílená na míru šitá vakcína. Ve světě, který stále žije s vzpomínkou na COVID, už samotná tato možnost činí tento výzkum hodným sledování.
Zdroj v angličtině: ZDE
