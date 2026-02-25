Channel 4 News: Čtrnáctiletá dívka, zavražděná sociálními sítěmi
25. 2. 2026
Moderátorka, Channel 4 News, úterý 24. února 2026, 19 hodin: Přátelé 14leté Molly Russellové, která si vzala život poté, co byla vystavena škodlivému obsahu na internetu, konstatují, že firmy provozující sociální sítě jsou bezcitné, zaměřují se na mladé lidi a způsobují jim skutečnou újmu.
"Vím, že jde o závislost, protože si uvědomuji, jak je to špatné a co to udělalo mé nejlepší kamarádce. Moje nejlepší kamarádka už tu není. A já stále, nedokážu vám říct, kdy naposledy jsem tu aplikaci otevřela."
"Sledoval jsem, jak se chová. Zatímco její rodiče zachycovali vzpomínky, já jsem zaznamenával metadata."
Toto je hlas generovaný umělou inteligencí, který má napodobovat velké technologické společnosti pro nový dokument o Molly Russellové, 14leté dívce, která si v roce 2017 vzala život poté, co bojovala s depresí, a vyšetřování odhalilo negativní vliv sociálních médií.
"Čím více se propadala do temnoty, tím jsem byl silnější."
Nový dokumentární film Molly versus the Machines mapuje tragické spojení touhy velkých technologických společností po zisku a propadu jedné dívky do temnoty:
Kamarádka: " Molly, kterou jsem znala, byla tak milá a vtipná. Byla tak vtipná. Byla nejveselejší, nejživější a nejšťastnější osobou, se kterou se dalo být, a proto to byl takový šok."
Reportérka: Téměř po 10 letech Mollyini přátelé poprvé promlouvají, k nám a v dokumentu, který rekonstruuje vyšetřování Mollyina případu a ukazuje škodlivý obsah, kterému byla vystavena online, především na Instagramu společnosti Meta.
"Bylo to poprvé, co jsme viděli některé z těch materiálů a také to, co se stalo té noci. Bylo to opravdu šokující a těžko pochopitelné. A když se podíváte na reakci Meta, působí tak chladně a bezcitně. Pocit, že jste čím dál hloupější, je naprosto bolestivý."
Bylo by to dnes povoleno?
Meta: Ano, připadá to jako příspěvek, který by mohl lidem pomoci cítit se... . Méně osamělí a méně zahanbení nebo stigmatizovaní za to, jak se cítí nebo jak bojují s depresí."
Myslíte to vážně, slečno Ligonová?
Jistě. Molly spáchala sebevraždu poté, co tento příspěvek uložila.
Reportérka: V dokumentu jsme viděli reakci společnosti Meta, která v podstatě říkala, že ano, část obsahu byla škodlivá, ale část by měla zůstat online. Obrázky, které Molly prohlížela, protože mohly být potenciálně podpůrné pro lidi jako ona.
"Žádná z těchto velkých technologických společností, žádný z jejich generálních ředitelů by nešel za nějakým 13-, 14letým dítětem a neukázal mu příspěvky, které považují za vhodné pro svou platformu."
"Je šílené vydělávat na duševním zdraví zranitelných lidí. To není v pořádku."
"Šéf Meta, Mark Zuckerberg, od té doby prohlásil, že v novém světovém řádu bude Instagram odstraňovat méně škodlivý obsah, ne více.
To znamená, že zachytíme méně špatných věcí."
A vy jste si tak jistý, že řeknete: „Víte co? Prostě zachytíte méně špatných věcí. To je v pořádku.“ Ne, to není. Naše přítelkyně zemřela.
Reportérka: Vyšetřování odhalilo, že Molly byla v posledních šesti měsících svého života bombardována více než 2 000 příspěvky o sebevraždě, depresi a sebepoškozování. Všechny byly neúnavně zasílány na její telefon prostřednictvím algoritmů Meta, které sledovaly a předpovídaly každý její pohyb a používaly data k prodeji více reklam, dosažení většího zisku, ale nakonec vedly Molly k sebevraždě.
"Je to závislost, protože jsme to zažili na vlastní kůži. Stále používáme Instagram. Stále používáme Instagram."
Ale zajímavé je, že vy sama přiznáváte, že jste na něm závislá.
"Myslím, že proto vím, že je to závislost. Uvědomuji si, jak je to špatné a co to udělalo mé nejlepší kamarádce. Moje nejlepší kamarádka už tu není. A já stále, já, nemůžu vám říct, kdy jsem tu aplikaci naposledy otevřela."
A s příchodem umělé inteligence se stává chytřejší. Děsí vás to, děsí vás to ještě víc? Jak se kvůli tomu cítíte?
"Je to znepokojující, protože umělá inteligence nemá emoce. Nedokáže rozpoznat, co někoho rozruší a zarmoutí. A nahradili lidi, kteří by to dokázali rozpoznat, umělou inteligencí. Je to prostě, je to prostě, je to prostě beznadějné."
Umělá inteligence je džin, který se definitivně dostal z láhve a hrozí, že ještě více posílí již tak návykovou moc sociálních médií. Natolik, že vláda nyní zvažuje úplný zákaz sociálních médií pro děti do 16 let. Souhlasíte s tím? Myslíte si, že to bude účinné?
"Myslím, že zákazem se v podstatě distancují od problému. No, pokud na naší platformě nemusíme mít šestnáctileté, pak se nemusíme zabývat obsahem, který tam může zůstat, protože se jedná o dospělé."
!Je to trochu zbytečné, protože děti jsou chytré. Jsou velmi, velmi chytré. Neměli bychom je podceňovat. Prostě přejdou na jiné platformy, které nejsou regulované a které nejsou bezpečné."
Meta tvrdí, že se zavázala poskytovat pozitivní zážitky na Instagramu, zejména pro teenagery. Mollyini přátelé a rodina však věří, že vláda musí posílit zákony o bezpečnosti na internetu a v případě porušení přísně zasáhnout. Dokument se jmenuje Molly versus stroje. Kdo podle vás v této bitvě nyní vyhrává?
"Stroje. Na 100 %. Mají veškerou moc, mají všechny peníze."
Smutné přiznání téměř deset let po tragické smrti Molly a smrti mnoha dalších. Ale dokud budou velké technologické společnosti upřednostňovat zisky před ochranou, stroje budou vždy vyhrávat.
