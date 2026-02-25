Oběti Epsteina jsou ignorovány, zatímco zájmy Velké Británie mají přednost, říká bývalý prokurátor
Nazir Afzal konstatuje, že policie postupuje rychle, když se důkazy týkají státních zájmů, zatímco údajné oběti sexuálního zneužívání jsou zanedbávány.
Oběti zneužívání Jeffreyho Epsteina se domnívají, že britská policie je zklamala, uvedl bývalý britský vrchní prokurátor.
Nazir Afzal, který stíhal gangy zabývající se groomingem v severní Anglii, uvedl, že v případech týkajících se státních zájmů se postupuje rychle, zatímco obvinění z ublížení ženám jsou ignorována.
Bývalý princ Andrew Mountbatten-Windsor i bývalý ministr Peter Mandelson byli zatčeni pro podezření ze zneužití úřední moci, protože údajně předali Epsteinovi citlivé informace, které získali v rámci svých oficiálních funkcí.
Oba popírají jakékoli protiprávní jednání.
Afzal, bývalý hlavní státní zástupce pro severozápadní Anglii, mezitím uvedl, že v případě obvinění z vážného ublížení ženám bylo podniknuto jen málo kroků.
Šest policejních sborů vyšetřuje lety přilétající do Velké Británie, které údajně na příkaz Epsteina přepravovaly obchodované ženy. Další dvě policejní jednotky vyšetřují obvinění ze sexuálního napadení.
Žádná policejní jednotka nerozhodla, že by obvinění související s ublížením ženám zasluhovala úplné trestní vyšetřování.
Afzal řekl: „Když je obětí stát, stát jedná rychle. Když jsou údajnými oběťmi ženy, stát téměř nejedná.
„Oběti se domnívají, že britská policie neřeší jejich utrpení se stejnou naléhavostí jako údajné trestné činy proti zájmům státu.“
Afzal uvedl, že ho kontaktovala jedna žena, která tvrdí, že ji do Velké Británie poslal Epstein a že zde byla napadena. Řekl: „Mají pocit, že je už roky ignorují.“
„Těžké věci, tedy obvinění ze sexuálního napadení a obchodování s lidmi, nikdo neřeší účinně,“ dodal.
Bývalý šéf britské protiteroristické jednotky Neil Basu řekl: „Pro přeživší je to stále příliš málo a příliš pozdě.
Policie bude muset jednat rychle, profesionálně a pečlivě, aby přeživším poskytla pocit spravedlnosti.
Je docela hanebné, že britské a americké úřady se tímto případem po mnoho let důkladně nezabývaly.
Není pochyb o tom, že Virginia Giuffre byla obchodována, nucena a připravována velmi mocnými lidmi.“
Britská policie tvrdí, že potřebuje originální neupravené dokumenty o Epsteinovi, které má americké ministerstvo spravedlnosti.
Afzal řekl, že by to měla převzít jedna síla nebo vyšetřovací tým, jako je Národní agentura pro boj proti kriminalitě (NCA). „NCA může být správcem operace, ale práci vykonávají místní síly,“ řekl. „Ministerstvo spravedlnosti USA potřebuje jednu osobu, se kterou může komunikovat.“
Policejní šéfové zřídili koordinační výbor, který se již dvakrát sešel a jehož hostitelem je Národní rada policejních šéfů. Najímají také vysoce postaveného detektiva, který jim pomůže s koordinací, protože šéfové očekávají „tsunami“ obvinění ohledně Epsteinových vazeb na Británii, jakmile bude prozkoumáno více dokumentů, z nichž údajně 2 miliony dalších jsou drženy v USA a budou zveřejněny.
Afzal dodal: „Potřebují jednoho národního vyšetřovatele nebo tým vyšetřovatelů, aby zjistili, zda lze sexuální trestné činy a obchodování s lidmi prokázat.
„Obvinění ze sexuálního napadení a obchodování s lidmi jsou nejtěžšími záležitostmi k vyšetření, ale způsobily nejhlubší škody.
„Důvěra poklesne, pokud se ukáže, že při řešení obvinění Epsteina došlo k chybám.“
Basu uvedl, že britská policie potřebuje originální, neupravené dokumenty a že trestní stíhání nemůže být založeno na výtiscích z internetu, které obsahují dosud zveřejněné upravené dokumenty z USA.
Uvedl, že americké ministerstvo spravedlnosti obvykle pomáhá, ale může to nějakou dobu trvat.
Basu, který byl náměstkem komisaře v Metropolitní policii, dodal: „Historická obvinění je neuvěřitelně obtížné prokázat.“
Penny East, výkonná ředitelka Fawcett Society, řekla: „Trestná činnost odhalená v Epsteinových spisech daleko přesahuje pouhé pochybení. Odpovědnost neznamená ztrátu titulu, zlaté penze nebo prestižní práce – skutečnou odpovědností vůči zneužívaným ženám a dívkám musí být důrazná reakce našeho trestního soudního systému.“
Natalie Fleet, labouristická poslankyně za Bolsover a oběť groomingu, řekla: „To je moje obava; že hlasy obětí a jejich případy se ztratí v hluku a dramatu. Jsme tu jen proto, že se statečné ženy ozvaly, a na to nesmíme nikdy zapomenout. Vidíme, že policie správně podniká kroky na nejvyšší úrovni; oběti musí cítit, že je někdo poslouchá a podporuje.“
Šest policejních sborů, které prošetřují tvrzení o letech Epsteina na letiště v jejich oblasti, jsou Norfolk, Essex, Bedfordshire, West Midlands, Met a Police Scotland. Policejní sbory Surrey a Thames Valley prošetřují tvrzení o sexuálním zneužití bývalým princem. Obvinění, která přešla do plného trestního vyšetřování, se týkají zneužití úřední moci Mountbattenem-Windsorem a Mandelsonem. Oba byli zatčeni a propuštěni, zatímco vyšetřování pokračovalo.
Policie vyšetřující Mountbattena-Windsora v úterý večer oznámila, že prohledávání nemovitosti v Berkshire související s vyšetřováním trestného činu zneužití úřední moci bylo ukončeno.
Mluvčí Národní rady policejních náčelníků uvedl: „Žádný trestný čin nemá přednost před jiným. Všechna vyšetřování se opírají o důkazy a i když se orgány aktivně koordinují, tyto procesy vyžadují čas, aby bylo zajištěno, že jsou důkladné a spolehlivé.“
