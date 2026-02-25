Zpravodajské zdroje: Nigérie zaplatila Boko Haram výkupné za unesené žáky
Dva velitelé Boko Haram byli také propuštěni v rámci dohody, což je v rozporu s vlastním zákonem země zakazujícím platby únoscům, upozorňují Aminu Abubakar a Nicholas Rolle.
Peníze byly převezeny vrtulníkem do bašty Boko Haram v Gwoze v severovýchodním státě Borno na hranici s Kamerunem a doručeny Alimu Nguldemu, militantnímu veliteli v oblasti, uvedly tři zdroje pro AFP.
Kvůli nedostatku komunikačního krytí v odlehlé oblasti musel Ngulde překročit hranici do Kamerunu, aby potvrdil doručení výkupného dříve, než byla první skupina 100 dětí propuštěna.
Rozhodnutí zaplatit džihádistům, kteří vyvolali celosvětové protesty poté, co v roce 2014 unesli 276 převážně křesťanských dívek v Chiboku, pravděpodobně také rozčílí USA a prezidenta Donalda Trumpa, který se prezentuje jako obránce křesťanů v zemi.
Nigerijští vládní představitelé popírají, že by ozbrojenému gangu, který 21. listopadu unesl téměř 300 školáků a zaměstnanců z internátní školy St. Mary's v Papiri ve středním státě Niger, zaplatil jakékoli výkupné.
Nejméně 50 se později podařilo utéct svým věznitelům.
Boko Haram nebyla dosud spojována s únosem, ale zdroje AFP uvedly, že za hromadným únosem stojí jeden z jejích nejobávanějších velitelů.
Nechvalně proslulý džihádista známý jako Sadiku je také podezřelý z vedení spektakulárního střeleckého a bombového útoku v roce 2022 na vlak mezi hlavním městem Abudža a Kadunou, při kterém bylo žádáno vysoké výkupné za desítky dobře situovaných cestujících, mezi nimiž byli bankéři a vládní úředníci.
Žáci a zaměstnanci St. Mary's byli propuštěni po dvou týdnech jednání vedených Nuhu Ribadu, nigerijským poradcem pro národní bezpečnost (NSA), přičemž vláda trvala na tom, že výkupné nebylo zaplaceno.
Čtyři zpravodajské zdroje obeznámené s jednáními však AFP sdělily, že vláda zaplatila za návrat žáků "obrovské" výkupné.
Jeden zdroj uvádí celkové výkupné na 40 milionů naira na osobu – celkem asi 7 milionů dolarů.
Další uvedl číslo níže na dvě miliardy naira celkově.
NSA neodpověděla na několik žádostí AFP o komentář.
Nigerijská Státní bezpečnostní služba kategoricky popřela, že by platila jakékoli peníze, a řekla: "Vládní agenti neplatí výkupné."
Mluvčí však uvedl, že pokud chce rodina osvobodit své příbuzné, nikdo jí nemůže zabránit v placení.
Boko Haram, která vede krvavé povstání od roku 2009, je nejsilnější v severovýchodní Nigérii. Ale pod Sadikuovým vedením působí také buňka ve středním státě Niger.
Jeho gang držel děti v táboře v oblasti místní samosprávy Borgu, 370 kilometrů od hlavního města státu Minna, uvedly zpravodajské zdroje.
Vincent Foucher, specialista na nigerijské konflikty při francouzském Národním centru pro vědecký výzkum, řekl AFP, že věří, že za to může Sadiku poté, co mluvil se zdrojem spojeným s džihádisty i nigerijskou vládou.
"Dává to naprostý smysl, vzhledem k Sadikuově minulosti," řekl Foucher.
