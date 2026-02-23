Co vlastně myslí motoristé kapitalismem a zelenou ideologií
23. 2. 2026 / Boris Cvek
čas čtení 1 minuta
Náš Svaz průmyslu a obchodu chce dlouhodobě zavedení eura jako české měny. Doufám, že pan ministr bude prosazovat zavedení eura. Pokud jde o tu bezduchou ideologii, měl by pan ministr jasně říci, kde se uplatňuje v praxi. V Dánsku? Švédsku? Rakousku? A jsou to kapitalistické země? Ono kapitalistické je i Rusko. Víme jistě, že v Rusku žádná zelená ideologie není. Chce-li někdo mít tutovou jistotu, jistotu všech jistot, že se nezamaže od zeleného pohledu na svět, je Rusko jeho ideálním režimem (Čína ne). Jaké země a v čem a proč jsou pro motoristy vzorem?
Možná jsou to Spojené státy, jejichž ekonomika stále více stojí na moderních technologiích a nikoli, přes veškeré snahy prezidenta Trumpa, na klasickém průmyslu. The Economist psal v prosinci 2025 o Stockholmu jako novém hlavním městě evropského kapitálu. Kapitál a kapitalismus, to by se asi mělo rýmovat, ne? A co jednotný kapitálový trh západních zemí Unie? To je jeden ze základů kapitalismu ve Spojených státech a prosperity americké federace. Chtějí motoristé jednotný kapitálový trh v Evropské unii? To je přece ta skutečně kapitalistická cesta k prosperitě. Nebo tím kapitalismem myslí nakonec opravdu jen to Rusko?
525
Diskuse