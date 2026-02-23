Trump hrozí Evropě omezením přístupu na americký trh se zbraněmi
23. 2. 2026
Politico cituje prohlášení amerického ministerstva války. Podle publikace Pentagon vydal varování před plánovanou aktualizací směrnic EU pro nákupy. Ministerstvo uvedlo, že silně odmítá "jakékoli změny, které by omezily schopnost amerického průmyslu účastnit se zakázek na národní obranu členských států EU".
Dokument zdůrazňuje, že protekcionistické politiky, které vytlačují americké firmy z trhu, zatímco evropské firmy nadále těží z přístupu na americký trh, jsou "špatným postupem". V případě, že by legislativa EU obsahovala ustanovení příznivé pro evropské výrobce, Washington pohrozil, že přehodnotí všechny stávající výjimky ze zákona Buy American v rámci bilaterálních dohod. To ve skutečnosti znamená uzavření amerického trhu s evropským obranným firmám.
Politico poukazuje na paradox v přístupu USA: Trumpova administrativa opakovaně vyzývala Evropu, aby převzala hlavní břemeno své obrany sama, ale zároveň není připravena vzdát se zájmů amerického vojensko-průmyslového komplexu. V posledních letech se Evropská komise snaží zvýšit podíl evropských zbraní v arzenálech bloku, zatímco se připravuje na možný útok ze strany Ruska. Evropa však po desetiletí spoléhala na americké vybavení, od stíhaček F-35 až po systémy HIMARS a Patriot. Téměř dvě třetiny zbraní dovážených do EU pocházejí ze Spojených států.
V únoru evropský komisař pro obranu a vesmír Andrius Kubilius oznámil potřebu vytvořit evropskou obrannou alianci a nahradit americké prostředky, včetně vesmírného průzkumu a tankování vzduch-vzduch, vlastními.
Aktualizovaná verze směrnice EU o veřejných zakázkách by měla být představena ve třetím čtvrtletí. Zatím není jasné, zda bude obsahovat povinné normy, které dávají přednost evropským výrobcům.
