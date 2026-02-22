Trumpovi se to nejen s Íránem nějak popletlo
22. 2. 2026 / Boris Cvek
Nicméně asi si to spletl a chtěl oznámit, že v noci na dnešek dojde k masivnímu útoku Ruska na Ukrajinu. A to se stalo. Na druhou stranu na tom není nic zvláštního, protože vraždění Ruska na Ukrajině je rutinní, průvodní jev Trumpova úsilí o to, aby na Ukrajině zavládl mír. Přece nedávno ukrajinskému prezidentovi vyhrožoval, ať už se vzdá, jinak dopadne špatně. Jistě nyní cítí satisfakci, že Rusko vraždí dále. Ukrajina se měla vzdát, její chyba.
Ale asi Trumpovi křivdím, pokud jde o Írán, protože si vzal ve skutečnosti nějakých deset dnů na rozhodnutí ohledně útoku. Desítky tisíc lidí tam už nahnal pod kulomety Revolučních gard a musí to ještě promyslet, na čem si dále pošušňá. A těch deset dní… kdo by si nevybavil srpen 2025? Trump dal Rusku ultimátum 10-12 dní, že pokud Putin nepřestane s vražděním na Ukrajině, budou tvrdé sankce. A vskutku když Rusko vraždilo (a vraždí dále), pozval Putina na Aljašku, kde mu zatleskal na červeném koberci.
