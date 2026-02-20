Diplomatické dohody s Ruskem jsou podle Merze nemožné
20. 2. 2026
Šéf německé spolkové vlády věří, že to lze "prakticky odmítnout". Podle Merze, když se dívá na "slepý teror" režimu v Ruské federaci, má jen malou naději.
Na otázku ohledně vyhlídek západních vztahů s Moskvou uvedl, že vidí Ruskou federaci "ve stavu extrémně hlubokého barbarství" a že se to v blízké budoucnosti nezmění. Tak tomu jednoduše je, "budeme se s tím muset smířit," uvedl politik.
Odmítl také návrat Německa k dodávkám plynu z Ruska a označil je za "smrtící strategickou závislost" německého státu.
Merz vyzval, aby lidé "neměli iluze", protože ruská "mocenská klika v blízké budoucnosti nemůže bez války žít" a hodlá udržet válečný stroj v provozu.
Úkolem Evropské unie je zajistit, aby Kreml nemohl tuto technologii financovat, dodal.
Zdroj v němčině: ZDE
