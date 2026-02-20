Diplomatické dohody s Ruskem jsou podle Merze nemožné

20. 2. 2026

čas čtení 1 minuta
Normální diplomacie s Ruskem je sotva možná. Německý kancléř Friedrich Merz to řekl v rozhovoru pro Die Rheinpfalz.

Šéf německé spolkové vlády věří, že to lze "prakticky odmítnout". Podle Merze, když se dívá na "slepý teror" režimu v Ruské federaci, má jen malou naději.

Na otázku ohledně vyhlídek západních vztahů s Moskvou uvedl, že vidí Ruskou federaci "ve stavu extrémně hlubokého barbarství" a že se to v blízké budoucnosti nezmění. Tak tomu jednoduše je, "budeme se s tím muset smířit," uvedl politik.

Odmítl také návrat Německa k dodávkám plynu z Ruska a označil je za "smrtící strategickou závislost" německého státu.

Merz vyzval, aby lidé "neměli iluze", protože ruská "mocenská klika v blízké budoucnosti nemůže bez války žít" a hodlá udržet válečný stroj v provozu.

Úkolem Evropské unie je zajistit, aby Kreml nemohl tuto technologii financovat, dodal.

Zdroj v němčině: ZDE

0
Vytisknout
180

Diskuse

Obsah vydání | 20. 2. 2026