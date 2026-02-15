Obrana bez bytů pro lidi pomocí triků snad dosáhne na dvě procenta HDP
15. 2. 2026 / Boris Cvek
Když jsem viděl, že hostem Otázek V. Moravce má dnes být dřívější ministr Fialovy vlády, ex-předseda pirátů Bartoš odpovědný za digitalizaci stavebního řízení, kterého se premiér Fiala na podzim 2024 cítil nucen vyhodit z vlády pro jeho naprostou neschopnost, musel jsem si okopírovat tohle aktuální sdělení na Seznamu:
„Za celý loňský rok vydaly stavební úřady po celém Česku 61 613 povolení. Meziročně zhruba o 10 500 méně. V porovnání s rokem 2021, kdy počet vydaných razítek naposledy rostl, je propad přibližně třetinový.
„Důvodem do velké míry pravděpodobně byly problémy s digitalizací stavebního řízení. Nejde ovšem pouze o jednorázový výkyv, nýbrž o celkově negativní trend,“ uvedl Martin Gürtler, ekonom Komerční banky.“
Vydají nám vládní strany Fialovy vlády někdy počet z toho, co se vlastně stalo, jak to mohly připustit – a jak z toho ven, abychom jim konečně mohli věřit? Proč celé roky včetně léta 2024 vláda lhala, že to bude a že to je klíčová priorita, a proč to pak odložila na leden 2028? Samozřejmě na iRozhlase hlavní poradce premiéra Fialy v oblasti bezpečnosti říká, že Evropa musí. Aby byla bezpečná, schopná čelit Putinovi? Evropa musí. A co naše byty, naše porodnost, naše mzdy, naše demokracie? Copak by tak čeští demokraté museli? Ti nemusejí přece nic!
Nemohu nezmínit pro kontext dnešní debaty ve studiu České televize i to, že náš ministr zahraničí Macinka poučuje na bezpečnostní konferenci v Mnichově svět, že hlavní problém je v progresivismu a nedodržování tradic (progresivismus je přitom tou tradicí západní Evropy, díky které máme transplantace, tramvaje, obecnou gramotnost, ženy na univerzitách a nemusíme robotovat pro vrchnost, nepálíme čarodějnice a neobviňujeme židy z pojídání krve dětí, přičemž veškerý pokrok vždy v minulosti konzervativci odmítali), a kdy hlavní spojenec Trumpa, Macinkova vzoru, v Evropské unii říká, že Brusel korumpuje v Maďarsku soudce, novináře a politiky, a že on tyto lidi vymýtí. Poslanec Mašek (ANO) v druhé hodině Otázek V. Moravce v kontextu tématu vícerychlostní EU řekl, že bychom se jako ČR měli snažit o sblížení zemí V4. Ale to už předbíhám.
Tak o čem tedy byly dnes Otázky V. Moravce? Nic z toho, co jsem zmínil, nepadlo (rozhodně ne v první hodině). Hosty byly kromě Bartoše a Maška Turek (poslanec za motoristy, zmocněnec vlády pro klima) a Černochová (poslankyně za ODS, exministryně obrany). Výmluvná podle mě byla shoda mezi Maškem a Turkem: kdyby Ukrajina chtěla a domluvila se s Ruskem na jaře 2022, byla by na tom mnohem lépe. Černochová této strašné fantasmagorii vehementně oponovala. Podle Turka Rusko na Ukrajině postupuje a bude postupovat, žádná pomoc na tom nic nezmění. Bartoš zmínil, že kdykoli se v unijním parlamentu hlasovalo o vyšší pomoci Ukrajině, byla Turkova frakce proti.
Turek zdůvodňoval snížení pomoci Ukrajině ze strany České republiky tím, že prostě nejsou peníze. Ve studiu proběhl vášnivý spor o tom, kolik nás ta válka stojí. Podle Turka nejsou peníze na onkologické kliniky. Podle Černochové jsou jasná data z ministerstva práce o tom, že Ukrajinci u nás pracující nám přinesli osmdesát miliard. Moderátor zmínil, že podle Babiše jsou to hausnumera. Podle Turka náklady na válku byly mnohem vyšší, zmínil inflaci a nárůst státního dluhu. Nikdo nezmínil daně. Takže samozřejmě nejsou peníze na onkologické kliniky a na obranu, když nejsou zdaněny vysoké příjmy a velké majetky. A Babiš chce snížit daně firmám – proti vůli firem – o dvacet miliard. Podle Turka je třeba zrušit green deal, a pak bude na zbrojení. Je zajímavé, že státy s dávno zavedeným green dealem jsou bohaté a zbrojí velmi silně a efektivně. A mají vysoké daně.
Pozoruhodný byl spor mezi Černochovou a Maškem o efektivitě zbrojení. Vyčítali si navzájem, jak to nefunguje, za co byly vyhozeny peníze atd. Občas to vypadalo, že se shodnou na střevech zcela neschopného systému. Ale samozřejmě obranu zvládneme na rozdíl od digitalizace stavebního řízení levou zadní. Mašek pořád opakoval, že vláda dodrží dvě procenta. V Radiožurnálu nedávno pan Landovský, bývalý český vyslanec u NATO, tvrdil, že Babišova vláda bude první, kdo dodrží dvě procenta HDP na obranu (což velmi těžko dokázala přijmout moderátorka Tachecí), protože Fialova vláda vykázala na obranu peníze, které NATO neuzná. To si zjevně užíval Bartoš, který typicky nesrozumitelně valil své technikálie s tím, že to jsou složité triky, co na obranu je nebo není uznáno. Jak to umí s těmi triky a technikáliemi, ukázal na digitalizaci stavebního řízení. Ale na obraně fakticky nikomu nezáleží. Ostatně Nejvyšší kontrolní úřad před pár dny zjistil, že na ochranu měkkých cílů se za osm let neudělalo vůbec nic.
