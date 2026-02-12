Pekelná Země bude obětí globálního oteplování
A proto sebevražedný blbec Babiš usiluje o likvidaci evropského Green Dealu
Pokračující globální oteplování by mohlo vyvolat nezvratný proces spuštěním klimatických bodů zlomu, ale většina lidí si toho není vědoma
Svět je blíže, než se myslelo, k „bodům, odkud není návratu“, po kterých již nebude možné zastavit nekontrolovatelné globální oteplování, varují vědci
Pokračující globální oteplování by mohlo vyvolat klimatické zlomy, které by vedly k kaskádě dalších zlomů a zpětných vazeb, uvedli. To by uvěznilo svět v novém a pekelném klimatu „Země ve skleníku“, které by bylo mnohem horší než nárůst teploty o 2–3 °C, ke kterému svět směřuje. Klima by se také velmi lišilo od příznivých podmínek posledních 11 000 let, během nichž se vyvinula celá lidská civilizace.
Při globálním oteplení o pouhých 1,3 °C v posledních letech již extrémní počasí bere životy a ničí živobytí po celém světě. Při oteplení o 3–4 °C „ekonomika a společnost přestanou fungovat tak, jak je známe“, uvedli vědci minulý týden, ale skleníková Země by byla ještě žhavější.
Veřejnost a politici si podle výzkumníků riziko překročení bodu, odkud není návratu, většinou neuvědomují. Skupina uvedla, že vydává varování, protože ačkoli je rychlé a okamžité omezení spalování fosilních paliv náročné, zvrátit tento trend bude pravděpodobně nemožné, jakmile se jednou vydáme cestou k skleníkové Zemi, i kdyby se nakonec podařilo emise výrazně snížit.
Je obtížné předpovědět, kdy dojde k překročení klimatických bodů zlomu, a proto jsou preventivní opatření nezbytná, uvedl Dr. Christopher Wolf, vědec z Terrestrial Ecosystems Research Associates v USA. Wolf je členem výzkumného týmu, jehož součástí je prof. Johan Rockström z Potsdamského institutu pro výzkum dopadů klimatu v Německu a prof. Hans Joachim Schellnhuber z Mezinárodního institutu pro aplikovanou systémovou analýzu v Rakousku.
„Překročení i jen některých prahových hodnot by mohlo uvrhnout planetu na cestu k skleníkovému efektu,“ uvedl Wolf. „Politici a veřejnost si stále nejsou vědomi rizik, která představuje přechod, který by fakticky znamenal bod, odkud není návratu.
Je pravděpodobné, že globální teploty jsou [již] stejně vysoké nebo vyšší než kdykoli v posledních 125 000 letech a že klimatické změny postupují rychleji, než mnoho vědců předpovídalo.“
Je také pravděpodobné, že hladiny oxidu uhličitého jsou nejvyšší za posledních nejméně 2 miliony let.
Profesor Tim Lenton, odborník na bod zlomu z univerzity v Exeteru ve Velké Británii, řekl: „Víme, že současný vývoj klimatu s sebou nese závažná rizika, která podle nás nemohou být vyloučena a která by mohla vést k mnohem méně obyvatelnému klimatu. Nemusíme však směřovat k skleníkové Zemi, aby vznikla závažná rizika pro lidstvo a naše společnosti – ta na nás již dopadnou, pokud budeme pokračovat v globálním oteplování o 3 °C.“
Hodnocení, které bylo zveřejněno v časopise One Earth, syntetizovalo nejnovější vědecké poznatky o klimatických zpětných vazbách a 16 bodech zlomu.
Mezi spouštěcí prvky patří grónský a antarktický ledový štít, horské ledovce, polární mořský led, subarktické lesy a permafrost, amazonský deštný prales a atlantická meridionální cirkulace (Amoc), systém oceánských proudů, který silně ovlivňuje globální klima.
Podle vědců se překlopení možná již děje v Grónsku a západní Antarktidě, kde se permafrost, horské ledovce a amazonský deštný prales zdají být na pokraji překlopení.
„Výzkum ukazuje, že několik složek zemského systému může být blíže destabilizaci, než se dříve předpokládalo,“ uzavřeli. „Ačkoli přesné riziko je nejisté, je jasné, že současné závazky v oblasti klimatu jsou nedostatečné.“
Profesor William Ripple z Oregon State University v USA, který analýzu vedl, uvedl: „Amoc již vykazuje známky oslabení, což by mohlo zvýšit riziko odumírání amazonského pralesa. Uhlík uvolněný odumíráním amazonského pralesa by dále zesílil globální oteplování a interagoval s dalšími zpětnými vazbami. Musíme rychle jednat, abychom využili naše rychle se zmenšující možnosti a zabránili nebezpečným a nezvladatelným klimatickým důsledkům.
Vědci varovali v roce 2018 před perspektivou skleníkové Země. V tomto scénáři zůstává globální teplota po tisíce let výrazně nad 4 °C, což je nárůst v nejhorším případě podle současných klimatických scénářů, a způsobuje obrovský vzestup hladiny moře, který zaplaví pobřežní města. Vědci tehdy uvedli, že „dopady skleníkové Země na lidské společnosti budou pravděpodobně masivní, někdy náhlé a nepochybně rušivé“.
Zdroj v angličtině ZDE
