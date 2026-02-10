Izraelský soud zablokoval život zachraňující léčbu rakoviny pro pětiletého chlapce kvůli jeho adrese v Gaze
10. 2. 2026
Palestinský chlapec žije od roku 2022 na Západním břehu, ale stále je registrován jako obyvatel pásma Gazy, na které se zákaz vztahuje.
Izraelský soud zamítl odvolání, které mělo umožnit pětiletému palestinskému chlapci s agresivní formou rakoviny vstup do Izraele za účelem život zachraňující léčby, s odkazem na vládní politiku, která zakazuje obyvatelům registrovaným v Gaze překračovat hranice, i když tam již nežijí.
V rozhodnutí vydaném v neděli jeruzalémský okresní
soud zamítl žádost o povolení k převozu dítěte z Ramalláhu do nemocnice
Tel HaShomer poblíž Tel Avivu za účelem transplantace kostní dřeně –
zákroku, který není dostupný ani v Gaze, ani na okupovaném Západním
břehu. Chlapec žije od roku 2022 na Západním břehu, kde mu byla
poskytována lékařská péče, která není dostupná v pásmu Gazy. Jeho lékaři
stanovili, že naléhavě potřebuje imunoterapii protilátkami.
Toto rozhodnutí odráží rozsáhlý zákaz vstupu osob žijících v Gaze, který Izrael zavedl po útocích Hamásu 7. října 2023, včetně pacientů s rakovinou, kterým byl před válkou běžně umožněn přístup k život zachraňující léčbě v Jeruzalémě.
„Ztratila jsem poslední naději,“ řekla matka dítěte listu Haaretz a popsala rozhodnutí jako rozsudek smrti pro svého syna. Řekla, že otec chlapce zemřel před třemi lety na rakovinu.
Ve svém rozsudku izraelský soudce Ram Winograd charakterizoval petici jako nepřímou výzvu k omezení bezpečnostních složek po 7. říjnu, která brání obyvatelům Gazy ve vstupu do Izraele za účelem lékařské péče. Ačkoli soudce uznal, že tisíce dětí v Gaze naléhavě potřebují péči, argumentoval, že mezi případem tohoto chlapce a případy jiných pacientů, kterým tato politika brání ve vstupu, není žádný významný rozdíl.
„Žadatelé neprokázali skutečný a relevantní rozdíl,“ napsal Winograd a poznamenal, že přítomnost dítěte v Ramalláhu podle jeho názoru neopravňuje k výjimce z plošného zákazu.
Izraelská organizace pro lidská práva Gisha se od listopadu 2025 zabývá soudním řízením týkající se případu chlapce a argumentuje, že situace dítěte odhalila krutost rigidního byrokratického systému, který upřednostňuje údaje z registru před lékařskou naléhavostí.
„Tento případ opět ilustruje devastující důsledky radikální politiky, která Palestincům upírá přístup k život zachraňující lékařské péči pouze na základě jejich registrované adresy v Gaze, i když tam nebydlí a nejsou proti nim vznesena žádná bezpečnostní obvinění,“ uvedla Gisha ve svém prohlášení. „Význam tohoto rozhodnutí spočívá v tom, že soud podporuje nezákonnou politiku, která fakticky odsuzuje děti k smrti, i když je život zachraňující léčba na dosah.“
Přibližně 11 000 palestinských pacientů s rakovinou je stále uvězněno v Gaze, a to i přes znovuotevření hraničního přechodu Rafah minulý týden. Lékaři uvádějí, že od začátku války se počet úmrtí souvisejících s rakovinou na tomto území ztrojnásobil, protože Izrael nadále brání pacientům v odchodu a omezuje dovoz léků pro chemoterapii. Někteří pacienti sice odešli, ale jejich počet je daleko nižší než počet těch, kteří jsou považováni za zdravotně potřebné a kteří neodešli.
Podle zdravotnických úředníků v Gaze je asi 4 000 lidí s oficiálním doporučením k léčbě ve třetích zemích, kteří nemohou překročit hranici. Světová zdravotnická organizace uvádí, že 900 lidí, včetně dětí a pacientů s rakovinou, již zemřelo při čekání na evakuaci.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse