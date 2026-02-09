Etiopie vyzývá Eritreu, aby "stáhla jednotky zpět k hranicím"
Požadavek byl obsažen v dopise etiopského ministra zahraničí eritrejskému protějšku, který také obvinil Eritreu z "otevřené agrese" a uvedl, že provádí společné manévry s etiopskými povstalci na severu a zásobuje je zbraněmi.
Eritrea se k obvinění zatím nevyjádřila, ale dříve popřela, že by její vojáci překročili společnou hranici obou zemí.
Mezi Etiopií a Eritreou, která se před třiceti lety oddělila od svého většího souseda, existuje dlouhá historie napětí a panují obavy z obnoveného konfliktu.
Země vedly pohraniční válku v letech 1998–2000, při níž zemřelo více než 100 000 lidí. Mírová dohoda nebyla nikdy plně realizována a vztahy se zlepšily až poté, co etiopský premiér Abiy Ahmed, který za své úsilí později získal Nobelovu cenu za mír, v roce 2018 navštívil eritrejské hlavní město Asmara.
Oba byli spojenci v nedávné etiopské občanské válce, kdy Eritrea podporovala centrální vládu proti tigrajským silám, ale situace se opět zhoršila.
"Události posledních dní naznačují, že vláda Eritreje zvolila cestu další eskalace," uvedl etiopský ministr zahraničí Gedion Timothewos v dopise.
"Vpád eritrejských jednotek dále na etiopské území u našich severovýchodních hranic a společné vojenské manévry prováděné eritrejskými silami s povstaleckými skupinami na našich severozápadních hranicích nejsou jen provokacemi, ale akty otevřené agrese."
Jedním z napjatých bodů je výzva z vnitrozemské Etiopie ohledně přístupu k moři, kterou Abiy popsal jako existenciální záležitost. Řekl, že ztráta přístavu v důsledku eritrejské nezávislosti byla "chyba".
Ve svém dopise ministr zahraničí uvedl, že pokud se vojáci Eritreje stáhnou, obě země by mohly zahájit jednání, včetně "otázky přístupu k moři přes přístav Assab".
Minulý týden, jako další známka zhoršujících se vztahů, Abiy poprvé řekl, že během občanské války v Tigrayi v letech 2020–2022 eritrejské jednotky masakrovaly lidi v etiopském městě Aksum. Tato obvinění Eritrea dříve popřela po zprávách o masových vraždách, ke kterým došlo v historickém městě v listopadu 2020.
Při změně spojenectví nyní Etiopie tvrdí, že Eritrea podporuje povstalce v Tigray, kteří jsou proti mírové dohodě, jež ukončila občanskou válku.
Minulý měsíc etiopská policie oznámila, že zabavila tisíce nábojů zaslaných Eritreou povstalcům.
Eritrea obvinění popřela a obvinila Etiopii, že předkládá falešné zprávy, "aby ospravedlnila válku, kterou už dva dlouhé roky netrpělivě rozpoutává".
