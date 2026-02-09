Manželka Noama Chomského se omlouvá za jejich „závažnou chybu“ v souvislosti s Epsteinem
9. 2. 2026
Valeria Chomsky říká, že Epstein je oklamal a oni byli „nedbalí“, když si důkladně neprověřili jeho minulost
Noam Chomsky a jeho manželka Valeria udělali „závažnou chybu“ a byli „nedbalí“, když si důkladně neprověřili minulost Jeffreyho Epsteina, uvedla Valeria Chomsky v sobotu v dlouhém prohlášení, ve kterém také dodala, že je Epstein oklamal.
Vztah mezi 97letým lingvistou a filozofem Noamem Chomskym a Epsteinem je pod drobnohledem poté, co dokumenty zveřejněné ministerstvem spravedlnosti odhalily jejich přátelství. Když se Epstein v roce 2019 dostal pod drobnohled kvůli obviněním ze sexuálního obchodování, požádal Chomského o radu, jak reagovat. „Sledoval jsem, jak strašně s vámi zachází tisk a veřejnost. Je to bolestivé říkat, ale myslím, že nejlepší způsob, jak postupovat, je ignorovat to,“ napsal Chomsky v zprávě podepsané „Noam“, kterou Epstein sdílel v e-mailu se svým spolupracovníkem.
„To, po čem supové touží, je veřejná reakce, která pak poskytne veřejnou příležitost pro nápor jedovatých útoků, z nichž mnohé pocházejí od lidí toužících po publicitě nebo od nejrůznějších podivínů,“ napsal Noam Chomsky. „To platí zejména nyní, kdy se rozvinula hysterie ohledně zneužívání žen, která dosáhla bodu, kdy i zpochybnění obvinění je zločinem horším než vražda.“
Noam Chomsky je jedním z několika prominentních lidí, u nichž vyšlo najevo, že s Epsteinem udržovali přátelské vztahy i po jeho přiznání viny v roce 2008. Mnozí z nich nyní čelí obnovenému vyšetřování ohledně svých vazeb na tohoto zneuctěného finančníka.
Některé z komunikací Noama Chomského s Epsteinem proběhly poté, co Miami Herald v roce 2018 zveřejnil senzační článek, v němž podrobně popsal, jak Epstein zneužívat nezletilé dívky a v roce 2008 získal neobvykle mírný trest. V sobotu Valeria Chomskypotvrdila, že manželé tento článek četli, ale uvedla, že si nebyli vědomi rozsahu Epsteinových zločinů až do jeho druhého zatčení v červenci 2019.
„Byli jsme neopatrní, když jsme si důkladně neprověřili jeho minulost. Byla to vážná chyba a za toto selhání úsudku se omlouvám jménem nás obou. Noam mi před svou mrtvicí řekl, že to cítí stejně,“ uvedla (Chomsky utrpěl v roce 2023 těžkou mrtvici). „Pro nás oba bylo velmi znepokojivé zjištění, že jsme se zapletli s někým, kdo se tvářil jako ochotný přítel, ale vedl skrytý život plný zločinných, nelidských a zvrácených činů.“
Valeria Chomsky je druhou manželkou lingvisty; vzali se v roce 2014.
Řekla, že Chomskyho radu Epsteinovi z roku 2019 ohledně rehabilitace jeho image je třeba chápat „v kontextu“.
„Epstein Noamovi tvrdil, že je [Epstein] nespravedlivě pronásledován, a Noam mluvil ze své vlastní zkušenosti s politickými kontroverzemi s médii. Epstein vytvořil manipulativní příběh o svém případu, kterému Noam v dobré víře uvěřil,“ uvedla ve svém prohlášení. „Nyní je jasné, že to vše bylo zinscenováno, přičemž alespoň jedním z Epsteinových záměrů bylo pokusit se, aby někdo jako Noam napravil Epsteinovu reputaci prostřednictvím asociace.
„Noamova kritika nikdy nebyla namířena proti ženskému hnutí; naopak, vždy podporoval rovnost pohlaví a práva žen. Stalo se to, že Epstein využil Noamovu veřejnou kritiku toho, co se stalo známé jako „kultura rušení“, aby se prezentoval jako její oběť,“ dodala.
Další zpráva od Noama Chomského zveřejněná v loňském roce výborem pro dohled nad Sněmovnou reprezentantů ukazuje, že Chomsky považoval „pravidelný kontakt“ s Epsteinem za „nejcennější zkušenost“ (není jasné, zda byla tato zpráva někomu odeslána). Další zprávy zveřejněné ministerstvem spravedlnosti ukazují, že Epstein sdílel s Chomským falický vtip a Chomsky „fantazíroval o karibském ostrově“.
Valeria Chomsky uvedla, že manželé se účastnili večeří v Epsteinově městském domě v New Yorku, pobývali v jeho bytech tam a v Paříži, večeřeli na jeho ranči v Novém Mexiku a účastnili se s ním několika akademických setkání. Uvedla, že „nikdy nešli na jeho ostrov ani nevěděli o ničem, co se tam dělo“.
Noam a Epstein se seznámili v roce 2015 a pár nevěděl o Epsteinově přiznání viny z roku 2008 za navádění k prostituci a navádění k prostituci s nezletilou osobou mladší 18 let, uvedla Valeria Chomsky. Řekla, že Epstein se prezentoval jako filantrop se zájmem o vědu.
„Tím, že se takto prezentoval, si Epstein získal Noamovu pozornost a začali si dopisovat. Nevědomky jsme otevřeli dveře trojskému koni,“ řekla. „Epstein začal Noama obklopovat, posílal mu dárky a vytvářel příležitosti pro zajímavé diskuse v oblastech, kterým se Noam intenzivně věnuje. Litujeme, že jsme to nevnímali jako strategii, jak nás polapit a pokusit se podkopat věci, za které Noam bojuje.“
Valeria Chomsky také objasnila podstatu dvou finančních transakcí mezi Chomskym a Epsteinem. V jednom případě Epstein poslal Noamu Chomskymu šek na 20 000 dolarů jako součást lingvistické výzvy, kterou Chomsky vyvinul, řekla. Také uvedla, že Epstein pomohl Noamovi získat zpět 270 000 dolarů. Epstein pomohl poté, co Noam Chomsky objevil „nesrovnalosti ve svých důchodových zdrojích, které ohrožovaly jeho ekonomickou nezávislost a způsobovaly mu velké potíže“.
Epstein nabídl pomoc a učinil tak „pravděpodobně v rámci intriky, aby získal větší přístup k Noamovi. Epstein v této konkrétní záležitosti působil výhradně jako finanční poradce. Pokud je mi známo, Epstein nikdy neměl přístup k našim bankovním nebo investičním účtům.“ Řekla, že ani jeden z nich – jednotlivě ani jako pár – neměl investice v Epsteinově kanceláři.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse