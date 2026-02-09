Trump zaútočil na olympionika, zatímco se odhaluje utajování podrobností Epsteinova skandálu
9. 2. 2026
čas čtení 6 minut
Zatímco jsme fandili našim sportovcům na zimních olympijských hrách, Trump dělal pravý opak, píše Brett Meiselas. Den začal tím, že Donald Trump zaútočil na člena amerického týmu na zimních olympijských hrách. V příspěvku na Truth Social Trump zaútočil na freestylového lyžaře Huntera Hendersona, nazval ho „skutečným poraženým“ a prohlásil, že nereprezentuje zemi. Henderson v současné době soutěží na světové scéně za Spojené státy, přesto se prezident Spojených států rozhodl ho veřejně pomlouvat.
Trumpův příspěvek byl vyvolán Hendersonovými výroky o morálním konfliktu, který pociťuje při zastupování Spojených států v době, kdy se domnívá, že vláda terorizuje migrantské komunity agresivním prosazováním imigračních zákonů. Henderson vysvětlil, že nošení vlajky neznamená, že podporuje vše, co vláda dělá, a že soutěží pro své přátele, rodinu a ty, kteří mu pomohli se tam dostat.
Zamyslete se, jak malicherné a bezohledné to je. Úřadující prezident útočí na amerického olympionika, zatímco tento sportovec aktivně soutěží za svou zemi. Je těžké si představit jasnější příklad toho, jak Trump vše personalizuje a využívá prezidentský úřad jako zbraň proti komukoli, kdo mu nelichotí a neslibuje mu věrnost.
Trumpovo utajování Epsteinových spisů mu nadále škodí a situace se pro něj jen zhoršuje.
Dozvěděli jsme se, že Ghislaine Maxwellová se bude odvolávat na své právo podle pátého dodatku proti sebeobvinění a odmítne odpovědět na všechny podstatné otázky během svého plánovaného výslechu před výborem pro dohled nad Sněmovnou reprezentantů v pondělí. Stalo se tak poté, co Maxwellová odložila své svědectví, zatímco čekala na rozhodnutí Nejvyššího soudu, které nakonec před několika měsíci dopadlo v její neprospěch.
Zvláště alarmující je, že se Maxwellová předtím setkala s náměstkem generálního prokurátora Toddem Blanchem, bývalým trestním obhájcem Donalda Trumpa. Blanche je stejný právník, kterého Trump najal v případu, ve kterém byl shledán vinným z 34 trestných činů, a poté odměněn jednou z nejvyšších funkcí na ministerstvu spravedlnosti. Během těchto setkání s Blanchem se Maxwellová nevolala na pátý dodatek, i když se předmět jednání překrýval s tím, na co se ji nyní snaží zeptat Kongres.
Dnes ráno poslal demokratický kongresman Ro Khanna dopis předsedovi Výboru pro dohled nad Sněmovnou reprezentantů Jamesovi Comerovi, který exkluzivně získala a zveřejnila síť MeidasTouch Network. V dopise Khanna vyjadřuje vážné obavy ohledně toho, co se děje, a proč náhlé plošné odmítnutí Maxwellové vypovídat vyvolává podezření.
Khanna vysvětluje, že Maxwellová hodlá uplatnit pátý dodatek v plném rozsahu tím, že přečte připravené prohlášení a odmítne odpovídat na jakékoli otázky jednotlivě. Poznamenává, že tento postoj je v přímém rozporu s jejím předchozím chováním, když s Blanchem hovořila o v podstatě podobných tématech.
Aby odstranil jakékoli nejasnosti, Khanna formálně předložil přesné otázky, které hodlá Maxwellové položit, a požádal o potvrzení, že se bude odvolávat na pátý dodatek u každé z nich. Patří mezi ně otázka, zda Maxwellová ve své žádosti o habeas corpus správně uvedla, že čtyři jmenovaní spolupachatelé a 25 mužů, kteří údajně zneužívali nezletilé, nebyli nikdy obviněni, kdo jsou tito lidé a proč nebyli obviněni.
Je také dotázána, zda ona nebo Jeffrey Epstein někdy zprostředkovali nebo usnadnili přístup k nezletilým dívkám pro Donalda Trumpa, zda se diskutovalo o milosti nebo snížení trestu výměnou za její mlčení, zda Epstein vedl seznamy klientů a zda sdílel informace se zahraničními vládami nebo zpravodajskými službami, včetně Ruska a Izraele.
Maxwellová plánuje odmítnout odpovědět na všechny otázky.
Zároveň byla přesunuta z věznice s maximální ostrahou do zařízení s minimální ostrahou v Texasu, přestože je odsouzenou obchodnicí s dětmi za účelem sexuálního vykořisťování, která by nikdy neměla mít nárok na takové umístění.
Porovnejte nyní, jak se s tímto případem zachází ve Spojených státech, s tím, co se právě stalo ve Velké Británii. Tam Morgan McSweeney, šéf štábu premiéra Keira Starmera, pod tlakem rezignoval kvůli své roli při jmenování Petera Mandelsona, známého spolupracovníka Epsteina, velvyslancem ve Spojených státech. Starmer připustil, že proces prověřování selhal, a rychle následovala odpovědnost (a dopady stále trvají).
Zde v USA zůstává centrum Epsteinovy sítě propletené s mocí, chráněné spíše než odhalené.
Musíme si také ujasnit nesporná fakta. Donald Trump byl federální porotou shledán vinným ze sexuálního napadení. Na nahrávce se chlubil, že osahává ženy bez jejich souhlasu. Chválil Epsteina jako někoho, kdo „má rád mladší dívky“. Když dostal příležitost vypovídat ve svém vlastním případu sexuálního napadení, Trump raději uprchl ze země, než aby čelil výslechu.
Nyní také víme, že ministr obchodu Howard Lutnick lhal o rozsahu svého vztahu s Epsteinem. Přestože tvrdil, že v roce 2005 přerušil styky, dokumenty ukazují, že po Epsteinově odsouzení pokračoval v kontaktech a obchodních jednáních, včetně důkazů o cestách na Epsteinův ostrov.
Republikánský kongresman Thomas Massie, spoluautor zákona o transparentnosti Epsteina, jasně řekl, že Lutnick by měl odstoupit. Poukázal na to, že ve Velké Británii lidé přišli o tituly a pozice za mnohem méně.
Massie také odsoudil Trumpa za zveřejnění rasistického obsahu, který zobrazuje Baracka a Michelle Obamovy jako opice, a řekl, že Trump by se měl omluvit a že útoky na manžele a manželky a rasistické narážky překračují základní hranice slušnosti.
Tento vzorec úpadku tím nekončí. Sledujeme, jak úředníci vlády bezostyšně lžou o veřejném zdraví, zatímco země čelí nejhorší epidemii spalniček za poslední desetiletí, a falešně tvrdí, že vakcíny podporovali po celou dobu. Sledujeme prázdná tvrzení o obchodních dohodách s Čínou, která existují pouze ve slovech, nikoli v dokumentech, zatímco američtí farmáři nadále trpí.
A sledujeme, jak údajně „umírnění“ republikáni omlouvají Trumpovo chování, když zadržuje financování infrastruktury, pokud projekty nejsou pojmenovány po něm, a žaluje vládu o miliardy dolarů daňových poplatníků ve svůj vlastní prospěch.
Aby odstranil jakékoli nejasnosti, Khanna formálně předložil přesné otázky, které hodlá Maxwellové položit, a požádal o potvrzení, že se bude odvolávat na pátý dodatek u každé z nich. Patří mezi ně otázka, zda Maxwellová ve své žádosti o habeas corpus správně uvedla, že čtyři jmenovaní spolupachatelé a 25 mužů, kteří údajně zneužívali nezletilé, nebyli nikdy obviněni, kdo jsou tito lidé a proč nebyli obviněni.
Je také dotázána, zda ona nebo Jeffrey Epstein někdy zprostředkovali nebo usnadnili přístup k nezletilým dívkám pro Donalda Trumpa, zda se diskutovalo o milosti nebo snížení trestu výměnou za její mlčení, zda Epstein vedl seznamy klientů a zda sdílel informace se zahraničními vládami nebo zpravodajskými službami, včetně Ruska a Izraele.
Maxwellová plánuje odmítnout odpovědět na všechny otázky.
Zároveň byla přesunuta z věznice s maximální ostrahou do zařízení s minimální ostrahou v Texasu, přestože je odsouzenou obchodnicí s dětmi za účelem sexuálního vykořisťování, která by nikdy neměla mít nárok na takové umístění.
Porovnejte nyní, jak se s tímto případem zachází ve Spojených státech, s tím, co se právě stalo ve Velké Británii. Tam Morgan McSweeney, šéf štábu premiéra Keira Starmera, pod tlakem rezignoval kvůli své roli při jmenování Petera Mandelsona, známého spolupracovníka Epsteina, velvyslancem ve Spojených státech. Starmer připustil, že proces prověřování selhal, a rychle následovala odpovědnost (a dopady stále trvají).
Zde v USA zůstává centrum Epsteinovy sítě propletené s mocí, chráněné spíše než odhalené.
Musíme si také ujasnit nesporná fakta. Donald Trump byl federální porotou shledán vinným ze sexuálního napadení. Na nahrávce se chlubil, že osahává ženy bez jejich souhlasu. Chválil Epsteina jako někoho, kdo „má rád mladší dívky“. Když dostal příležitost vypovídat ve svém vlastním případu sexuálního napadení, Trump raději uprchl ze země, než aby čelil výslechu.
Nyní také víme, že ministr obchodu Howard Lutnick lhal o rozsahu svého vztahu s Epsteinem. Přestože tvrdil, že v roce 2005 přerušil styky, dokumenty ukazují, že po Epsteinově odsouzení pokračoval v kontaktech a obchodních jednáních, včetně důkazů o cestách na Epsteinův ostrov.
Republikánský kongresman Thomas Massie, spoluautor zákona o transparentnosti Epsteina, jasně řekl, že Lutnick by měl odstoupit. Poukázal na to, že ve Velké Británii lidé přišli o tituly a pozice za mnohem méně.
Massie také odsoudil Trumpa za zveřejnění rasistického obsahu, který zobrazuje Baracka a Michelle Obamovy jako opice, a řekl, že Trump by se měl omluvit a že útoky na manžele a manželky a rasistické narážky překračují základní hranice slušnosti.
Tento vzorec úpadku tím nekončí. Sledujeme, jak úředníci vlády bezostyšně lžou o veřejném zdraví, zatímco země čelí nejhorší epidemii spalniček za poslední desetiletí, a falešně tvrdí, že vakcíny podporovali po celou dobu. Sledujeme prázdná tvrzení o obchodních dohodách s Čínou, která existují pouze ve slovech, nikoli v dokumentech, zatímco američtí farmáři nadále trpí.
A sledujeme, jak údajně „umírnění“ republikáni omlouvají Trumpovo chování, když zadržuje financování infrastruktury, pokud projekty nejsou pojmenovány po něm, a žaluje vládu o miliardy dolarů daňových poplatníků ve svůj vlastní prospěch.
542
Diskuse