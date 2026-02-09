Írán: Při potlačení protestů bylo zabito 200 studentů, uvádí učitelské odbory

9. 2. 2026

Íránský učitelský svaz uvedl, že zdokumentoval smrt 200 studentů během zásahu proti protestujícím v Íránu a zveřejnil seznam jejich jmen.

"Společnost musí vědět, že pokud smrt dítěte nemá žádnou cenu, žádný politický řád není legitimní," uvedla Koordinační rada íránských učitelských odborových sdružení, národní zastřešující odborová organizace spojující učitelská profesní sdružení napříč několika provinciemi.

Rada uvedla, že 200 jmen mělo být stálou připomínkou "jednoduché a děsivé reality: systému, který zabíjí budoucnost," a vyzvala k odpovědnosti.

Íránské úřady nezveřejnily oficiální seznam nezletilých zabitých během potlačení protestů.

