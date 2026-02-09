Izraelský plán poprav palestinských vězňů

9. 2. 2026

V neděli večer byly zveřejněny podrobnosti plánu poprav, který připravila izraelská vězeňská služba po schválení zákona o trestu smrti. 

Plán zahrnuje následující opatření: 

- Vybudování nového komplexu určeného výhradně k popravám. 

- Popravy oběšením, při nichž budou tři strážci současně mačkat tlačítka, údajně za účelem zmírnění psychologického dopadu. 

- Úplná izolace vězňů držených v popravčím komplexu od ostatních vězňů. 

- Výběr popravčího týmu ze specializovaných dobrovolníků. 

- Trest smrti by byl nejprve uplatněn na elitní vězně, poté na Palestince z okupovaného Západního břehu, kteří byli zadrženi později. 

- Na rozdíl od jiných zemí by poprava byla provedena do 90 dnů od vynesení rozsudku, nikoli po dlouhých odkladech. 

- Očekává se, že delegace izraelské vězeňské služby odcestuje do východoasijské země, kde se tato metoda popravy praktikuje.



