Izraelský plán poprav palestinských vězňů
9. 2. 2026
V neděli večer byly zveřejněny podrobnosti plánu poprav, který připravila izraelská vězeňská služba po schválení zákona o trestu smrti.
Plán zahrnuje následující opatření:
- Vybudování nového komplexu určeného výhradně k popravám.
- Popravy oběšením, při nichž budou tři strážci současně mačkat tlačítka, údajně za účelem zmírnění psychologického dopadu.
- Úplná izolace vězňů držených v popravčím komplexu od ostatních vězňů.
- Výběr popravčího týmu ze specializovaných dobrovolníků.
- Trest smrti by byl nejprve uplatněn na elitní vězně, poté na Palestince z okupovaného Západního břehu, kteří byli zadrženi později.
- Na rozdíl od jiných zemí by poprava byla provedena do 90 dnů od vynesení rozsudku, nikoli po dlouhých odkladech.
- Očekává se, že delegace izraelské vězeňské služby odcestuje do východoasijské země, kde se tato metoda popravy praktikuje.
