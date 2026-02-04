Motoristé jsou na MŽP teprve 50 dní a už selhali ve snižování účtů za energie a chtějí blokovat levnou elektřinu
4. 2. 2026
čas čtení 3 minuty
Zásadní pomoc občanům se snižováním účtů za energie poskytoval dlouholetý program Nová zelená úsporám. Hnutí ANO ve svém volebním programu pokračování programu Nová zelená úsporám slíbilo: „Budeme pokračovat v úspěšném programu Nová zelená úsporám a podpoříme energeticky úsporné projekty pro další statisíce domácností v rodinných i bytových domech včetně paneláků.“ Ministr Petr Macinka (Motoristé sobě) však předložil rozpočet Státního fondu životního prostředí bez pokračování programu. Počítá jen s půjčkami z programu Oprav dům po babičce, což se však s programem ANO zásadně míjí, neboť z toho vypadávají bytové domy a každý, kdo nemá na splácení úvěrů.
Vládní zmocněnec Filip Turek vyhlásil boj větrné energetice, chce zastavit vymezování tzv. akceleračních oblastí, kde má být usnadněno povolování větrných elektráren v souladu s ochranou přírody. Příslušný zákon přitom prošel jen díky souhlasu hnutí ANO, které v minulém volebním období umožnilo zrychlené schválení zákona (i když jej mohlo zablokovat) a jeho poslanci pro návrh zvedli ruce. S rychlým růstem obnovitelných zdrojů počítá i Hospodářská strategie ČR, kterou předložil první vicepremiér a místopředseda ANO Karel Havlíček. Rozvoj větrné energetiky je přitom nejúčinnější krok k dosažení nízkých nákladů na výrobu elektřiny, spolu s energetickými úsporami a propojováním evropských sítí.
Turek argumentuje zájmy ochrany přírody, ale organizace chránící přírodu a životní prostředí vznik akceleračních oblastí a šetrné umisťování větrných elektráren podpořily. Naopak Motoristé hrozí oslabováním ochrany přírody, ať už v CHKO Soutok nebo v národních parcích.
Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:
„Petr Macinka a Filip Turek už po pouhých padesáti dnech působení na MŽP selhávají a ohrožují občany vyššími účty za vytápění i elektřinu. MŽP neuhájilo pokračování dlouholetého přínosného programu Nová zelená úsporám a naštvalo tak nejen voliče Andreje Babiše, který před volbami pokračování slíboval. Motoristé křivě obviňovali nevládní organizace z blokování staveb, přitom nyní sami chtějí blokovat výstavbu nových zdrojů levné elektřiny a ohrožovat tak účty domácností i energetickou bezpečnost. Ohání se přitom účelově ochranou přírody, kterou ve skutečnosti chtějí oslabovat.“
Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic
www.hnutiduha.cz
I Vy můžete pomoci přírodě. Podpořte Hnutí DUHA na darce.hnutiduha.cz.
www.hnutiduha.cz
I Vy můžete pomoci přírodě. Podpořte Hnutí DUHA na darce.hnutiduha.cz.
910
Diskuse