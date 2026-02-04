Babiš zkrotil Macinku tím, že prezidenta vyšoupl ze zahraniční politiky, a Macinka řádí dál

4. 2. 2026 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty
30750


Premiér Babiš prohlásil po setkání s prezidentem Pavlem, že Turek nikdy nebude ministrem, protože prezident to nikdy neudělá, aby jej jmenoval. Motoristé, což je politická formace, které je Turek prezidentem a která chce Turka ministrem, zároveň odmítají navrhnout někoho jiného než Turka. Turek tedy zůstane vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a de facto ministrem životního prostředí. Premiér Babiš již dříve prohlásil, že s ním počítá jako s člověkem, kterého vyšle do EU, aby tam zlikvidoval green deal.

To snad ještě není tak hrozné, i když ve srovnání s nadějemi, že si premiér udělá ve vládě pořádek, čili donutí motoristy k ústupkům, nebo dokonce odvolá ministra zahraničí za motoristy Macinku, na kterého prezident podal trestní oznámení (šílená situace sama o sobě!), je to velmi studená sprcha. Čili máme ve vládě i nadále ministra zahraničí, na kterého prezident podal trestní oznámení. To se máme! To jen tak ve světě nenajdete. Mnohem horší je to, že premiér sdělil, že zahraniční politiku bude koordinovat vládní koalice sama, čili koordinace ve formátu setkání nejvyšších představitelů státu, jak bylo mnoho let zvykem, není třeba.

Už se dokonce nebude scházet ani trojice prezident-premiér-ministr zahraničí. Proč? Protože Macinka nechce. Babiš mu vyčinil a udělal, co chce Macinka. Premiér zkoordinuje zahraniční politiku ve vládní koalici, tedy s Macinkou a šéfem krajně pravicové SPD, který je zároveň předsedou Sněmovny, a pak to on sám, premiér, bude komunikovat prezidentovi. Opozice možná bude mluvit o slabém premiérovi. Babiš by přece chtěl vzdorovat Macinkovi, ale je slabý. Dělá všechno proti své vůli a strašně při tom trpí. Orbán by taky strašně trpěl, kdyby musel být s Macinkou a ne s demokraty.

Jiný narativ mnoha vzdělaných, slušných, znalých lidí to bude interpretovat tak, že se premiér Babiš chystá vládní koalici opustit a přidat se k prezidentovi. Vůbec není slabý, jen ještě váhá. Anebo už vlastně dosáhl svého: Macinkovi přece vyčinil, šéfa krajní pravice zkrotil a všechno je v pohodě. Premiér ostatně dosáhl uklidnění, o němž mluví pořád dokola: Macinka právě tvrdě napadl prezidenta ve Sněmovně. Takový klid aby jeden pohledal.

Konfrontace vlády s prezidentem bude jistě eskalovat, ale můžeme tomu říkat uklidnění a Babišově nerozbornému spojenectví, stále bližšímu, s Macinkou a Turkem, kritika a rozchod. Nebo slabost. Jak je libo. A na Ukrajině už je mír, že? Putin poslouchá Trumpa a dělá pro Ukrajinu první poslední. Co ještě vymyslíme, aby nám bylo hezky?



p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; background: transparent }

1
Vytisknout
1088

Diskuse

Obsah vydání | 5. 2. 2026