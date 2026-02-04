Babiš zkrotil Macinku tím, že prezidenta vyšoupl ze zahraniční politiky, a Macinka řádí dál
4. 2. 2026
/
Boris Cvek
Premiér
Babiš prohlásil po setkání s prezidentem Pavlem, že Turek
nikdy nebude ministrem, protože prezident to nikdy neudělá, aby
jej jmenoval. Motoristé, což je politická formace, které je Turek
prezidentem a která chce Turka ministrem, zároveň odmítají
navrhnout někoho jiného než Turka. Turek tedy zůstane vládním
zmocněncem pro klimatickou politiku a de facto ministrem životního
prostředí. Premiér Babiš již dříve prohlásil, že s ním
počítá jako s člověkem, kterého vyšle do EU, aby tam
zlikvidoval green deal.
To
snad ještě není tak hrozné, i když ve srovnání s nadějemi,
že si premiér udělá ve vládě pořádek, čili donutí motoristy
k ústupkům, nebo dokonce odvolá ministra zahraničí za
motoristy Macinku, na kterého prezident podal trestní oznámení
(šílená situace sama o sobě!), je to velmi studená sprcha. Čili
máme ve vládě i nadále ministra zahraničí, na kterého
prezident podal trestní oznámení. To se máme! To jen tak ve světě
nenajdete. Mnohem horší je to, že premiér sdělil, že zahraniční
politiku bude koordinovat vládní koalice sama, čili koordinace ve
formátu setkání nejvyšších představitelů státu, jak bylo
mnoho let zvykem, není třeba.
Už
se dokonce nebude scházet ani trojice prezident-premiér-ministr
zahraničí. Proč? Protože Macinka nechce. Babiš mu vyčinil a
udělal, co chce Macinka. Premiér zkoordinuje zahraniční politiku
ve vládní koalici, tedy s Macinkou a šéfem krajně pravicové
SPD, který je zároveň předsedou Sněmovny, a pak to on sám,
premiér, bude komunikovat prezidentovi. Opozice možná bude mluvit
o slabém premiérovi. Babiš by přece chtěl vzdorovat Macinkovi,
ale je slabý. Dělá všechno proti své vůli a strašně při tom
trpí. Orbán by taky strašně trpěl, kdyby musel být s Macinkou
a ne s demokraty.
Jiný
narativ mnoha vzdělaných, slušných, znalých lidí to bude
interpretovat tak, že se premiér Babiš chystá vládní koalici
opustit a přidat se k prezidentovi. Vůbec není slabý, jen
ještě váhá. Anebo už vlastně dosáhl svého: Macinkovi přece
vyčinil, šéfa krajní pravice zkrotil a všechno je v pohodě.
Premiér ostatně dosáhl uklidnění, o němž mluví pořád
dokola: Macinka právě tvrdě napadl prezidenta ve Sněmovně.
Takový klid aby jeden pohledal.
Konfrontace
vlády s prezidentem bude jistě eskalovat, ale můžeme tomu
říkat uklidnění a Babišově nerozbornému spojenectví, stále
bližšímu, s Macinkou a Turkem, kritika a rozchod. Nebo
slabost. Jak je libo. A na Ukrajině už je mír, že? Putin
poslouchá Trumpa a dělá pro Ukrajinu první poslední. Co ještě
vymyslíme, aby nám bylo hezky?
