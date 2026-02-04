Británie: Porota osvobodila šest propalestinských aktivistů, kteří byli vězněni bez soudu po dobu 17 měsíců!
Britští pro-palestinští aktivisté nejsou vinni z těžkého vloupání
Šest britských aktivistů bylo zproštěno obvinění z těžkého vloupání v souvislosti s útokem na izraelskou obrannou firmu Elbit v roce 2024. Zatímco byli vězněni bez soudu, labouristická (!!) ministryně vnitra Yvette Cooper prohlásila jejich skupinu Palestine Action za "teroristickou organizaci" !!Monumentální vítězství pro palestinské aktivisty protestující proti spoluvině vlády na genocidě. Tváří v tvář nelidskosti se postavili na správnou stranu historie. Nechť nám to připomíná význam soudních procesů s porotou pro ochranu občanských svobod nás všech. Další palestinští vězni jsou stále ve vazbě. Měli by být okamžitě propuštěni na kauci.
Šest britských pro-palestinských aktivistů bylo zproštěno obvinění z těžkého vloupání v souvislosti s útokem na továrnu izraelské obranné firmy Elbit v roce 2024, přičemž porota nebyla schopna dosáhnout verdiktu v případě obvinění z trestného činu poškození majetku.
Prokurátoři londýnského soudu Woolwich Crown Court ve středu uvedli, že šest obžalovaných, jejichž soudní proces začal v listopadu, byli členy nyní zakázané skupiny Palestine Action, která zorganizovala útok na závod Elbit Systems United Kingdom v Bristolu v jihozápadní Anglii v srpnu loňského roku.
Šestice – Charlotte Headová (29), Samuel Corner (23), Leona Kamio (30), Fatema Zainab Rajwani (21), Zoe Rogersová (22) a Jordan Devlin (31) – všichni popřeli obvinění z těžkého vloupání, násilných nepokojů a trestného poškození majetku.
Rajwani, Rogers a Devlin byli porotou u Woolwich Crown Court shledáni nevinnými z násilných nepokojů, zatímco u Head, Corner a Kamio se porota po více než 36 a půl hodinách jednání nedokázala shodnout na verdiktu ohledně stejného obvinění.
Porota také nebyla schopna dosáhnout verdiktu ohledně obvinění z trestného činu poškození majetku proti všem šesti obžalovaným a rovněž nebyla schopna dosáhnout verdiktu ohledně obvinění z úmyslného způsobení těžkého ublížení na zdraví proti Cornerovi, který údajně udeřil policejní seržantku kladivem.
Ačkoli byli obžalovaní zproštěni obvinění z těžkého zločinu vloupání, mohli by čelit novému soudnímu řízení ohledně bodů, u nichž nebylo možné dosáhnout verdiktu.
Prokurátorka Deanna Heerová uvedla, že po vynesení rozsudku si její tým chce vzít čas na zvážení, zda požádat o nové řízení v těchto bodech.
Prokurátoři na začátku procesu porotě sdělili, že šest obžalovaných bylo součástí větší skupiny, která brzy ráno vtrhla do továrny v bývalém vězeňském voze, přičemž někteří použili ohňostroje a dýmovnice, aby odlákali ostrahu.
Ostatní způsobili „rozsáhlé škody“ v továrně tím, že rozbili zařízení páčidly a kladivy a stříkali barvou, uvedla Heer.
Jásot při zproštění viny
Šest obžalovaných se objalo v soudní síni a zamávalo svým příznivcům na tribuně pro veřejnost, kteří hlasitě jásali poté, co soudce opustil soudní síň.
V tiskovém prohlášení skupiny aktivistů podporujících šest obžalovaných se uvádí, že porota, která o případu jednala osm dní, neuznala žádného z obžalovaných vinným z žádného trestného činu, včetně násilných nepokojů a trestného poškození majetku, a to i přesto, že několik obžalovaných přiznalo, že k zničení dronů uvnitř zařízení použili kladiva.
Obžaloba tvrdila, že skupina vstoupila na místo loni v srpnu s „úmyslem použít násilí“; porota však souhlasila s argumentem obhajoby, že jediným úmyslem obžalovaných bylo použít předměty, včetně kladiv, jako nástroje k zneškodnění izraelských zbraní, aby „zabránili násilí“, dodalo prohlášení.
Zadržené osoby, které jsou pouze částí z celkového počtu 24 aktivistů spojených se skupinou, kteří byli zatčeni v různých časech, jsou již více než rok ve vazbě bez soudu, což porušuje britský limit šestiměsíční vazby před soudem.
Jejich stíhání, které přitahuje mezinárodní pozornost, se stalo testovacím případem toho, jak britská vláda pod vedením premiéra Keira Starmera zachází s pro-palestinskými demonstracemi, přičemž mnoho obyvatel Spojeného království a lidskoprávních skupin obviňuje úřady z tvrdého postupu.
Britská vláda odmítla smlouvu s Elbitem
Zákaz Palestine Action byl napaden u soudu. Skupina se sama popisuje jako „pro-palestinská organizace, která přímými akcemi narušuje zbrojní průmysl ve Spojeném království“ .
Skupina obvinila britskou vládu ze spoluúčasti na izraelských válečných zločinech v Gaze a tvrdí, že je „odhodlána ukončit globální účast na izraelském genocidním a apartheidovém režimu“.
Činnost Palestine Action se zaměřuje především na izraelskou obrannou firmu Elbit Systems, která má ve Velké Británii 16 poboček, a snaží se o zastavení činnosti této společnosti.
Společnost popisuje své drony, které byly hojně využívány v Gaze s smrtícími následky, jako „páteř“ izraelské flotily.
Prisoners for Palestine, skupina podporující rodiny vězňů údajně spojených s nyní zakázanou organizací Palestine Action, tvrdí, že kampani aktivistů za účelem vyvinutí tlaku na vládu – včetně některých, kteří se až do minulého měsíce účastnili dlouhých hladovek – vedly k určitým úspěchům.
Za nejvýznamnější z nich považují nedávné rozhodnutí britské vlády, o kterém informoval deník The Times, neudělit společnosti Elbit Systems UK kontrakt na výcvik armády v hodnotě 2 miliard liber (2,68 miliardy dolarů).
Kontrakt údajně místo toho získá společnost Raytheon UK, dceřiná společnost americké obranné firmy, která má také několik smluv s izraelskou armádou.
