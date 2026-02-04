Frankfurt rozdává zbrusu nové ledničky a pračky a to 68 000 domácnostem – pro ochranu klimatu
4. 2. 2026
Pryč s energeticky náročnými spotřebiči, hle nové, energeticky úsporné spotřebiče: Město Frankfurt nad Mohanem rozdává domácí spotřebiče lidem s nízkými příjmy, aby ušetřilo energii.
Nová lednice – jen tak? Aby město Frankfurt ulehčilo lidem s nižšími příjmy, rozdává energeticky úsporné domácí spotřebiče. „Energeticky náročné spotřebiče budou zdarma vyměněny za nové, energeticky úsporné,“ oznámilo město. “Požadavek: Musí být starší než deset let, jinak nesplňují energetickou třídu D.”
Kromě lednic se výměna týká a praček a sporáků. Nemůžete s tím nic dělat a nic nevidíte stejným způsobem. Nejdůležitější ve Frankfurtu je program v hodnotě milionů eur. Program má maximálně 68 000 domácností.
Kdo se může programu zúčastnit?
Podle poskytnutých informací může o něj požádat kdokoli, kdo obdržel oznámení nebo schválení dávek na žadatele nebo azylu, občanského přídavku, příplatku na dítě, sociální pomoci nebo příspěvku na bydlení. To je důvod, proč musíte využít výhod domova a dalších jeho částí. Frankfurt Pass, zde se vám naskytne pěkný výhled.
Podle poskytnutých informací se zájemci mohou přihlásit například e-mailem (info@frankfurt-pass-spart-strom.de). Služba Caritas Frankfurt pro úsporu energie ověří, zda staré domácí spotřebiče splňují kritéria.
„Je pro mě velmi důležité poskytnout občanům s nízkými příjmy hmatatelnou úlevu v jejich každodenním životě,“ řekl starosta Josef Mike (SPD). „Program bezplatné výměny si klade za cíl trvale snížit náklady na elektřinu v domácnostech prostřednictvím moderních, energeticky úsporných spotřebičů.“
Dárcovství ledniček? Relativně levné.
„S novým fondem energetické pomoci vysílá Frankfurt jasný signál pro větší ochranu klimatu a sociální spravedlnost,“ dodala komisařka pro sociální záležitosti Elke Voitl (Zelení). „Protože na sociální problémy nemyslíme izolovaně, ale jako na součást udržitelného celku.“
Obce stále častěji identifikují výměnu starých domácích spotřebičů jako relativně levný způsob, jak snížit dopad na klima. Údaje německé Federální agentury pro životní prostředí ukazují, že pět až deset procent emisí CO2 v obcích je způsobeno spotřebou elektřiny v domácnostech. Výměna některých zařízení je pro města obvykle levnější než jiná opatření na snižování emisí CO2, jako jsou renovace budov. Tato opatření navíc prospívají především znevýhodněným skupinám obyvatelstva.
Frankfurt nad Mohanem je prvním městem v Německu, které svým obyvatelům rozdává kompletní spotřebiče. Na domácí spotřebiče se ale zaměřují i další obce: 150 obcí se zapojilo do programu „Kontrola úspor energie“ a nabízí dotace na nákup nových, energeticky úsporných spotřebičů. Regionální dodavatelé elektřiny také často nabízejí dotace a kredity na výměnu starých spotřebičů.
