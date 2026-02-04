Zničí Jeff Bezos deník Washington Post? Vypadá to tak
4. 2. 2026
Zdědili byste vzácné stradivárky, několik let je leštili a pak se rozhodli je rozbít kladivem?
Získali byste nějakým způsobem diamant Hope, uložili ho do modrého sametového pouzdra a pak celé pouzdro hodili do řeky Potomac?
Tyto nepochopitelné činy nejsou příliš vzdálené tomu, co v současné době dělá Jeff Bezos s Washington Post, kde si vlastní vinou způsobuje trvalé škody na skvělých novinách.
Pracovala jsem v Postu šest let, až do roku 2022, jako mediální komentátor, poté, co jsem tento deník obdivovala po celá desetiletí; bylo to inspirativní místo pro práci a poznala jsem jeho čtenáře i zaměstnance zevnitř, píše Margaret Sullivan.
Je mi líto, když vidím, co se děje teď a co se děje už více než rok.
Vzhledem k hrozbě rozsáhlého propouštění v redakci – ztráty, které by ještě více oslabily již tak decimovaný personál – Bezos dělá něco, co by mělo být nemyslitelné.
A dělá to v době, kdy silná, na faktech založená žurnalistika nemůže být v Americe a ve světě důležitější.
Měl by změnit kurz. Může zachovat skvělou zpravodajskou organizaci a možná dokonce obnovit své vlastní dědictví jako správce novin – dědictví, které vypadalo dobře po celá léta, dokud neudělal podivný, s Trumpem související špatný obrat.
Změna začala vážně, když Bezos – zřejmě ve snaze chránit své další obchodní zájmy – zamítl návrh úvodníku podporujícího Kamalu Harrisovou jako prezidentku. Ať už si o úvodnících podporujících kandidáty myslíte cokoli, načasování bylo strašné; bylo to v poslední chvíli, krátce před volbami v roce 2024.
Není překvapením, že spousta předplatitelů Postu zrušila předplatné. Byli znechuceni zjevnou snahou zalíbit se Donaldovi Trumpovi za cenu redakční nezávislosti.
Později odešlo ještě více předplatitelů, poté co Bezos dal jasně najevo, že chce, aby se názorová rubrika vydala ostře doprava. Někteří z nejlepších komentátorů v zemi odešli a vynikající karikaturistka Ann Telnaes odešla poté, co se pokusila publikovat karikaturu zobrazující Bezose a další jeho soukmenovce, jak se podbízejí Trumpovi. Co se týče zpravodajství, mnoho hvězdných reportérů a redaktorů odešlo do médií jako Atlantic, New York Times a Wall Street Journal.
Od té doby Bezos pokračoval v této nešťastné cestě, když Amazon přispěl na Trumpovu inauguraci a investoval absurdních 40 milionů dolarů do politováníhodného dokumentu o Melanii Trumpové, který zanechává prázdná sedadla v kinech ve vašem okolí.
I když je pravda, že Post ztrácí peníze, možná 100 milionů dolarů ročně, Bezos by si zjevně mohl dovolit noviny jednoduše podporovat. Pro někoho, jehož čisté jmění je nevyčerpatelně obrovské (přibližně 250 miliard dolarů), se jedná v podstatě o drobné, nebo jak to vyjádřil statistik Nate Silver, „chyba zaokrouhlování”.
Silver nedávno napsal, že Post drasticky ztratil vliv poté, co si odcizil velkou část svého hlavního publika, změnil své zpravodajství a ztratil mnoho talentů.
Finanční ztráty nejsou zdaleka nevyhnutelné. Vezměme si například New York Times, který je ziskový a expanduje, nebo Guardian US, který také prosperuje.
Před necelým deseti lety byl Post údajně ziskový (své finance nezveřejňuje, protože je v soukromém vlastnictví), protože pod vedením šéfredaktora Martyho Barona prováděl důkladné investigativní reportáže během první Trumpovy administrativy. Úspěšně konkuroval svému úhlavnímu rivalovi, deníku New York Times, v boji o exkluzivní zprávy a nejlepší talenty.
Místo toho, aby našel způsob, jak na tom stavět, se Bezosův pečlivě vybraný vydavatel Will Lewis vydal opačným směrem, i když i nyní se novinářům Postu daří denně přinášet a publikovat vynikající žurnalistiku a získávat svůj plný podíl na exkluzivních zprávách.
Je pochopitelné, že Bezos chce, aby Post byl soběstačný. Existovala cesta, jak toho dosáhnout, aniž by došlo ke zničení novin a odcizení jejich hlavních čtenářů. Možná Post skutečně potřeboval snížit počet zaměstnanců a přehodnotit způsob využívání zdrojů – ale ne tak drastickým způsobem a ne způsobem, který výrazně oslabí zahraniční zpravodajství nebo sportovní zpravodajství, které jsou základními pilíři.
Když Bezos v roce 2013 koupil Post, udělal výhodný obchod – zaplatil pouhých 250 milionů dolarů – a najednou měl spoluzakladatel Amazonu šanci být něčím mnohem větším než miliardářem.
Měl šanci stát se správcem národního pokladu, proslulé zpravodajské společnosti s personálem, který je stejně talentovaný jako kterýkoli jiný v zemi, možná i na světě. Noviny, které získaly nespočet Pulitzerových cen, včetně jedné za odhalení aféry Watergate a další za zveřejnění odhalení Edwarda Snowdena, spolu s Guardianem, a také za své články o kultuře a mezinárodní zpravodajství.
Je to zvláštní. Po léta se zdálo, že spoluzakladatel Amazonu bere svou odpovědnost vážně. Zdálo se, že chápe, jak vysoké jsou sázky.
Když byl šéf teheránské kanceláře Washington Postu Jason Rezaian zajat a mnoho měsíců vězněn v Íránu, Bezos se aktivně zajímal o jeho propuštění a oslavoval to se zaměstnanci a s Rezaianovou rodinou.
Když Trump ve své první administrativě vyhrožoval Postu a osobně hanil jeho majitele, Bezos se nezlomil.
A co je pozoruhodné, zdálo se, že rozumí tomu, jak s novináři mluvit o jejich poslání v demokracii. Dokonce trefil správný tón, když hrdé a energické zaměstnance nabádal, aby byli trochu drsnější, když se po přežití těžkých časů vrátili do formy.
Nyní je však důležitější finančně ozdravit Post a zároveň zůstat v Trumpově přízni.
Lepší by bylo, kdyby se tento miliardář změnil sám, zahojil si vlastní rány a pomohl žurnalistice Washington Post přežít a prosperovat v tomto pro americkou demokracii klíčovém období.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse