Prokremelští ekonomové konstatují bankovní krizi
4. 2. 2026
Také zaznamenává vysoká rizika "odchodu investorů". Zatím tento efekt nevzniká kvůli skryté povaze krize, píše CMASF, ale "v případě zesílení krizových procesů mohou vyplout na povrch".
Jako systémovou bankovní krizi centrum chápe situaci, kdy je splněna alespoň jedna z podmínek:
podíl problémových aktiv bankovního systému přesahuje 10 %;
zákazníci si vyberou významnou část prostředků z účtů a vkladů;
Aby se předešlo důsledkům, je provedena nucená reorganizace/znárodnění významné části (více než 10 %) bank nebo rozsáhlá rekapitalizace (v hodnotě přesahující 2 % HDP).
Obě krize jsou "středního rozsahu", ujišťuje CMASF: něco přes 10 % celkových aktiv a úvěrového portfolia bank je problematických. V některých oblastech však může být "hloubka škod" větší: u půjček malým a středním podnikům (MSP) je průměrně 19 %, uvádí CMASF příklad.
Podle Centrální banky bylo na konci října problematických 11,2 % firemních úvěrů v hodnotě 10,4 bilionu rublů a 6,1 % maloobchodních úvěrů v hodnotě 2,3 bilionu rublů.
Centrální banka žádá banky, aby vyhověly žádostem firem o restrukturalizaci úvěrů, pokud existuje naděje, že budou schopny zvládnout tyto obtíže. Tímto způsobem doufá, že zabrání masovým bankrotům podniků. Na jaře loňského roku regulátor vydal taková doporučení a souhlasil, že bude poskytovat tyto úvěry zpětně – od poloviny roku 2024.
Díky maskování problematických aktiv bank intenzivní restrukturalizací opožděných úvěrů, stejně jako díky dominanci státních bank (což pomáhá předcházet bankrotům a bankovní "panice"), krize postupuje v latentní podobě – stejně jako v roce 2022, uzavírá CMASF.
Část investic z Národního fondu sociálního blahobytu je realizována prostřednictvím podřízených vkladů v největších bankách – převážně státních, ale nejen v takových bankách. Tyto prostředky lze vyúčtovat ve vlastním kapitálu a když bylo v červnu vloženo 300 miliard rublů z fondu do bank na financování Moskevsko-Petrohradské HSR, CMASF to označila za "nouzovou rekapitalizaci několika hlavních bank". V prosinci bylo 82,6 miliardy rublů z prostředků fondu uloženo na podřízený vklad u Gazprombanky na "financování infrastrukturního projektu".
Centrální banka označuje kvalitu úvěrového portfolia bank za "přijatelnou", ale zdůrazňuje rostoucí rizika. Dvě ze čtyř největších zranitelností finančního sektoru, které identifikovala, souvisejí s problémy s podnikatelským dluhem.
Zpomalení ekonomiky, špatné tržní podmínky a vysoké úrokové sazby zvýšily dluh a úrokovou zátěž firem, úvěrové riziko v korporátním sektoru roste, poznamenala centrální banka: podíl tzv. zelené zóny (bez známek narušení) v portfoliu úvěrů velkým a středním firmám postupně klesá a v segmentu malých a středních podniků roste počet firem vstupujících do platební neschopnosti. Na pozadí extrémního posílení rublu (o čtvrtinu za rok v reálných hodnotách) a vysokých sazeb zaznamenává CMASF výrazné zhoršení kvality firemního portfolia, zejména u úvěrů exportně orientovaným společnostem – ropnému a plynárenskému, těžbě a metalurgii.
Aby omezila rizika, začala centrální banka od loňského roku komplikovat půjčování bank největším společnostem s rostoucím dluhovým zatížením a zvyšovat poskytování těchto úvěrů. Zatím to nepomohlo: podle Centrální banky navzdory jejím opatřením se za 11 měsíců závazky těchto dlužníků vůči bankám zvýšily o 15,5 % a za celý korporátní sektor o 11,3 %. Od března centrální banka opět výrazně zvýší požadavky na rezervy pro růst těchto úvěrů, a pokud to nepomůže, hrozí jejich dalším zvýšením. Analytici z Centra Gazprombank pro ekonomické předpovědi považují toto rozhodnutí za důležité vzhledem k narůstajícím rizikům.
Zdroj v ruštině: ZDE
