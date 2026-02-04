Potvrzené svědectví přeživšího dokumentuje události masakru v Ajn al-Arab (Kobani) a odhaluje identitu obětí
4. 2. 2026
Tato zpráva přerušuje předchozí vyšetřování živým svědectvím a poskytuje přesnou dokumentaci událostí, které začaly tím, že vězni požadovali svobodu, a skončily ostrou střelbou na otevřeném prostranství.
Propuštění vězňů a hromadné zadržování na silnici u Ajn al-Arab
"Muchtar", přeživší masakru, jehož identita byla ověřena a utajena pod pseudonymem kvůli jeho bezpečnosti, uvedl v soukromém svědectví, které poskytl platformě, že události začaly 19. ledna 2026, kdy vězeňská správa stáhla televizory ve věznici vesnici Jadi Kawi. To se shodovalo se stavem hluku a zmatku, který mezi vězni zavládl po zprávě o vydání rozhodnutí o "amnestii", které nebylo aplikováno na všechny, což je přimělo ve druhém koleji na protest zapálit deky a houby a rozbít klimatizace a postele. Uprostřed těchto událostí byla skutečně vyhlášena amnestie, která zahrnovala propuštění téměř 100 vězňů z kurdské věznice pouze 19. a 20. dne v měsíci.
Po nárůstu kouře umožnila Civilní správa otevření dveří ubytoven, aby se předešlo případům udušení, přičemž úkoly byly rozděleny mezi vězně, takže "Al-Muchtar" otevřel šestou noclehárnu, zatímco jiný vězeň jménem "Mahmúd" otevřel osmé dormitorium a třetí jménem "Hamza" čtvrté.
Poté vyšlo mezi 300 a 400 vězňů a vydalo se po hrubých cestách, kde byli rozděleni do skupin, z nichž jedna směřovala k (Sarinu), zatímco druhá asi 30 lidí směřovala k (Ajn al-Arabu).
Ve vzdálenosti asi 1,5 km od věznice a na otevřeném prostranství pět vojenských pickupů a vozů H1 přijíždějících ze směru od Ajn al-Arab zahradilo cestu uprchlíkům a jednotky v autech začaly střílet nejprve do vzduchu, aby zastrašily skupinu vězňů, a poté přešly k přímému zaměření a palbě na skupinu v devět hodin večer.
Podle svědka toto přímé cílení v první fázi vedlo ke smrti mezi 4 a 5 osobami, kromě těžkých zranění členů skupiny, která vznikla v důsledku impulsivních bodnutí noži, a mezi zraněnými byl i člověk jménem "Bašár". Ostatní pokračovali v útěku v panice, dokud nenarazili na vojenský kontrolní bod, kde začaly nové kapitoly zadržení a třídění v terénu.
Ve svém svědectví Muchtar potvrdil, že cílem byli civilisté odpykávající tresty od jednoho do osmi let, z nichž většina již většinu trestu odpykala. Například svědek si před událostmi odpykal osm měsíců ze svého ročního trestu.
Fáze dvě: Kolektivní konfrontace a terénní screening
Když uprchlí vězni dorazili na vojenské kontrolní stanoviště, většina uprchlíků byla zadržena, byli nuceni ležet na asfaltové silnici, byli svázáni a natáčeni pod hrozbou zbraní.
Důstojníci se připravovali zastřelit celou skupinu, aby ji zlikvidovali na zemi, ale zásah ženských důstojnic zabránil masakru, protože začaly hádku s důstojníky a vězni slyšeli urážky v kurdštině mezi nimi a těmi, kdo chtěli zabíjet. K tomu přišel úředník civilní správy jménem Abdal Bari, který přesvědčil vězně, aby se na noc vrátili do věznice pod jeho odpovědností, kde zajistí jejich bezpečnost.
Po návratu do věznice zahájily jednotky pečlivý proces prověřování vězňů podle příslušnosti k jejich regionálním soudům, kde případy z (Ajn al-Arabu a Zarinu) měly stát na jedné straně a případy přidružené k soudům v (Rakce a Tabce) na druhé.
Zatímco obyvatelé okolních oblastí (Ajn al-Arab a Zarin) mohli odejít, asi 75 lidí z Rakky a Tabky bylo izolováno uvnitř věznice až do 22. ledna, kdy jim byly uděleny "povolení k propuštění" k opuštění věznice pěšky směrem k Sarinu, podle svědka "Muchtara".
Paralelně Muchtar uvádí, že skupiny mířící k Sarinu narazily na místa patřící "komandům", kde se diskurz živlů radikálně změnil a nabyl nacionalistického (arabsko-kurdského) charakteru, urážek a obvinění z velezrady.
Svědek dodává, že navzdory tvrzením policistů o rozhodnutí o "propuštění" začali vězně napadat, protože čtyři lidé byli přímo bodnuti při jejich příchodu v 21:00. Uprostřed chaosu muž jménem Muhammad Alí Chaláf rychle přepravil dva zraněné do vojenské nemocnice ve snaze zachránit jim život, aniž by jim poskytl oficiální lékařskou péči.
Tato fáze skončila ve 23 hodin, kdy vězeň jménem "Muhannad", doprovázený osobou přezdívanou "Arab" a dvěma dalšími vězni, nastoupil do civilního auta, které zastavilo, aby je mohli převézt.
Muchtar říká, že vraždy nebyly jen opatřením k zabránění útěku, ale převážně pomstou a nacionalistickým tříděním plným urážek, přičemž armáda vězňům jasně říkala: "Stejně zemřete." Vysvětlil, že mladík "Muhammad Alí Chaláf", který začal ošetřovat raněné, byl později odříznut za okolností, které potvrzují jeho likvidaci. "Muhannad" byl svědek, který se setkal s "Muchtarem" na kontrolním stanovišti a řekl mu, že skupina, která s ním byla, "byla po příjezdu na kontrolní stanoviště zcela zlikvidována".
Nucené zmizení na "čerpací stanici" a dokumentace obětí
Muchtar uvedl, že vězni, kteří byli propuštěni, čelili neznámé realitě na místě, protože kvůli dlouhému pobytu ve věznici neměli žádné znalosti o bezpečnostní situaci mimo ni.
Ve 14:00 dne 22. ledna dorazila skupina na čerpací stanici nalevo od silnice, asi 2 km od výchozího bodu.
Podle svědka čtyři lidé vstoupili do stanice, zatímco čtyři další zůstali venku, ale skupina, která vstoupila, zmizela beze stopy a personál stanice o nich později ani nezmínil.
Uprostřed těchto bezpečnostních opatření Muchtar uvádí, že skupina se rozptýlila ve snaze přežít, protože jeden z jejích členů, Hasan Abú Chalíl, se dostal do oblasti Al-Kuba, zatímco jiní jménem Firas Issa al-Abid a Issa al-Haws zamířili následující den směrem k městu Manbídž.
Co se týče "Al-Muchtara", řekl, že se na krátkou dobu ukryl v obytné oblasti Tal Ghazal, než následující den auto převážející domácí nábytek přejíždělo do oblasti (Al-Džarníja) na venkově v Rakká, aby byl jedním z mála svědků těchto událostí.
V konečném inventáři obětí na základě svých pozorování a odpovídajícího oblečení svědek "Muchtar" potvrdil smrt 5 lidí, jejichž jména byla následující: (Mahmúd Abdalláh Al-Ajíd - Abú Aleppo - Issam - Abbás Al-Husajnn - Abú Chámis).
Muchtar odhadl celkový počet obětí těchto událostí na 40 až 45 lidí a poznamenal, že toto číslo výrazně převyšuje počet těl na kolujících videozáznamech, které ukazovaly 21 těl.
Muchtar se domnívá, že rozdíl v počtu obětí je způsoben pohřešovanými osobami, které se ztratily na čerpací stanici, nebo jinými zraněnými, kteří byli zlikvidováni na různých místech bez přímé dokumentace.
