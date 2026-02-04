Channel 4 News: Jak navzdory příměří Izrael systematicky bombarduje Libanon
4. 2. 2026
čas čtení 1 minuta
;
V uplynulých dnech Izrael bombardoval dvě vesnice v jižním Libanonu s tím, že před útoky na cíle Hizballáhu varoval obyvatele, aby opustili své domovy.
Íránem podporovaná teroristická organizace Hizballáh byla po útocích Izraele po 7. říjnu značně oslabena.
Před 15 měsíci bylo uzavřeno příměří, ale izraelská armáda od té doby téměř denně provádí útoky přes hranici. Navzdory dohodě o příměří má IDF stále vojáky v pěti základnách v jižním Libanonu. 64 000 libanonských civilistů zůstává vnitřně vysídlených a vesnice v blízkosti hranice jsou poškozené, zničené a opuštěné. Izraelská armáda ovládá značné části libanonského území u hranic a libanonským zemědělcům odpírá vstup na jejich pole, která nemohou obdělávat. Lidé, kteří se vydali obhlédnout svůj majetek, pole a domy, byli izraelskou armádou zastřeleni.
Houla je jednou z postižených vesnic. Ve speciální reportáži přinesly v úterý 3. února Channel 4 News příběhy tří obyvatel: Sannie, Kamala a Naimy. Jejich životy jsou pozastavené a plné strachu. Izraelská armáda zavraždila syna Sannie, ta se z toho dodnes nevzpamatovala.
IDF britské televizi v prohlášení sdělila: IDF jedná v plném souladu s mezinárodním právem a kategoricky odmítá tvrzení o bezohledném nebo úmyslném zabíjení civilistů. Tvrdí, že během příměří Hizballáh využil vesnici Houla k obnovení své teroristické infrastruktury, včetně skladování zbraní, sledování a přípravy operací.
1047
Diskuse