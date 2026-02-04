Výzkumy ukazují, že globální oteplování urychluje rozpad jednoho z hlavních skleníkových plynů
Na základě rozsáhlých satelitních pozorování z NASA Microwave Limb Sounder pokrývajících dvě desetiletí (2004–2024) výzkumníci z Katedry věd o zemském systému na UC Irvine zjistili, že životnost N2O v atmosféře klesá tempem 1,4 % za deset let. Tento posun, který je vyvolán změnami způsobenými změnou klimatu ve stratosférické cirkulaci a teplotě, je srovnatelný velikostí s rozdíly mezi různými emisními scénáři, které v současnosti používá Mezivládní panel pro klimatickou změnu pro hodnocení klimatu.
Podle klimatologů je oxid dusný třetím nejdůležitějším dlouhodobě působícím skleníkovým plynem po oxidu uhličitém a metanu a v současnosti je dominantní látkou ničící ozon, kterou produkuje lidská činnost. S atmosférickými koncentracemi dosahujícími přibližně 337 částic na miliardu v roce 2024 a rostoucími asi o 3 % za desetiletí je porozumění chování této látky klíčové jak pro zmírnění změny klimatu, tak pro ochranu ozonu ve stratosféře.
Klíčová zjištění v článku zahrnují odhalení, že současná průměrná životnost N2O je 117 let, ale klesá přibližně o rok a půl za desetiletí. Pokles délky přežití N2O odpovídá pozorovaným změnám ve stratosférické cirkulaci a teplotních vzorcích. Při extrapolaci do roku 2100 dochází u změn životního cyklu atmosférického oxidu dusného ke změnám ekvivalentním významným posunům ve scénářích emisí skleníkových plynů Mezivládního panelu pro klimatickou změnu.
Zatímco hromadění oxidu uhličitého v atmosféře vede k vyšším teplotám blízko povrchu Země, CO2 ochlazuje stratosféru, což ovlivňuje chemické reakce, které ničí N2O.
Zdroj v angličtině: ZDE
