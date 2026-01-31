Šokující svědectví o Trumpovi v nově zveřejněné Epsteinově dokumentaci

31. 1. 2026

čas čtení < 1 minuta

SVATÁ KRÁVO: Nová dokumentace o Epsteinovi. Zde je zpráva FBI: „Donald Trump pořádal v Mar-a-lagu večírky nazvané „kalendářové dívky“. Jeffrey Epstein přiváděl děti a Trump je dražil. Měřil vulvy a vagíny dětí tím, že do nich vkládal prst, a hodnotil je podle těsnosti. Byly jsme odvedeny do pokojů a nuceny poskytovat Donaldovi J. Trumpovi orální sex. Byly jsme nuceny nechat je do nás proniknout. Bylo mi 13 let, když mě Donald J. Trump znásilnil. Byla tam také Ghislaine Maxwellová.“





