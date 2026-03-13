Realita neřešené chudoby v této zemi
Realita dlouhodobé neřešené chudoby v této zemi... Pochopitelně to skončí odebráním dětí a individuálním odsouzením špatné matky!
Problém je v systému, kde je bydlení pouze a jedině kšeft a politici jsou spíše zástupci obchodníků s chudobou...
Dvě malé děti žily s matkou ve stanu
Při kontrole okolí vojenského letiště Kbely zaujala pozornost noční hlídky psovodů vyšlapaná cestička do křovinatého porostu a na ní různé dětské předměty včetně kočárku. Pak už strážníci objevili stan s ohništěm, v něm dospělý pár a dvě spící děti ve věku 6 a 8 let. Osmatřicetiletý muž měl ve stanu žít dva roky, třiapadesátiletá žena, která byla matkou obou dětí, nejprve tvrdila, že tam s nimi chodí jen občas přespat. Po dotazu strážníků na adresu bydliště nakonec přiznala, že ve stanu bydlí trvale. U dětského lékaře nebyla s dětmi delší dobu, vzdělávací zařízení nenavštěvují. Vzhledem k chladnému počasí a nevyhovujícím hygienickým podmínkám byla na místo přivolaná státní policie a pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí, která rozhodla o jejich převozu do adekvátní dočasné péče. Případ šetří Policie ČR.
Jedině
tvrdá stávka v pomáhajících profesích může něco změnit, zatřást
politickým ihnorantstvim, vždyť nejsme vůbec slyšet, naše vedení nejen
na sociálních odborech, ale i v profesních organizacich a nezisku dělá
dobře placené sluhy politikům, my nemáme peníze, nástroje k práci,
prostě nic, co můžeme nabídnout klientům a stále jen držíme v pozici
fíkových listů Potěmkinovy vesnice...
Prostě na opravdový odpor a etickou obhajobu své profese, kde je na prvním místě dostupná pomoc svým klientům, nemáme koule...
Moc smutné...
Tak hlavně nezapomeňte připnout papírové
na okno při mezinárodním dnu sociální práce, to zase bude falešných úsměvů na MPSV...Tato rodina nás jistě ocení...
Je strašně těžké v debatě hájit tzv."argumentačně" společensky deklasované a vyloučené občany v zemi "chudých milionářů" (vlastníků bytů) jako jediného bohatství, který jim až ďábelsky dal Klaus a tím nastavil diskurs pouze sobecky, výkonově a disciplinačně směrem k svým bližním v prekarizovaných mzdách, které jsou nejspíše v tomto prostoru již navěky...
Tam, v té šílené pasti tohoto diskursu, který uznává jen tzv. 'logické pravdy" vlastníků bytů ( nesmí klesat hodnota nemovitosti) a pro své totálně nemajetné spoluobčany má jediný cíl bytí v této zemi - nevadit, pracovat, nerušit! Hájit v této situaci prekarizované skupiny opravdu svojí duší, vždy musíte vypadat směšně....
I tak tu diskusi má cenu podstupovat!
Nikdo se nesmí v této zemi cítit absolutně osamocený!
A poslední: Ve Vídni byly moje úplně stejné názory na sociální politiku na magistrátu nebo v Armádě spásy vlastně spíše málo radikální!
