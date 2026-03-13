Realita neřešené chudoby v této zemi

13. 3. 2026 / Pavel Veleman

Realita dlouhodobé neřešené chudoby v této zemi... Pochopitelně to skončí odebráním dětí a individuálním odsouzením špatné matky!

Problém je v systému, kde je bydlení pouze a jedině kšeft a politici jsou spíše zástupci obchodníků s chudobou...
 

Městská policie hl. m. Prahy


Dvě malé děti žily s matkou ve stanu
Při kontrole okolí vojenského letiště Kbely zaujala pozornost noční hlídky psovodů vyšlapaná cestička do křovinatého porostu a na ní různé dětské předměty včetně kočárku. Pak už strážníci objevili stan s ohništěm, v něm dospělý pár a dvě spící děti ve věku 6 a 8 let. Osmatřicetiletý muž měl ve stanu žít dva roky, třiapadesátiletá žena, která byla matkou obou dětí, nejprve tvrdila, že tam s nimi chodí jen občas přespat. Po dotazu strážníků na adresu bydliště nakonec přiznala, že ve stanu bydlí trvale. U dětského lékaře nebyla s dětmi delší dobu, vzdělávací zařízení nenavštěvují. Vzhledem k chladnému počasí a nevyhovujícím hygienickým podmínkám byla na místo přivolaná státní policie a pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí, která rozhodla o jejich převozu do adekvátní dočasné péče. Případ šetří Policie ČR.


Jedině tvrdá stávka v pomáhajících profesích může něco změnit, zatřást politickým ihnorantstvim, vždyť nejsme vůbec slyšet, naše vedení nejen na sociálních odborech, ale i v profesních organizacich a nezisku dělá dobře placené sluhy politikům, my nemáme peníze, nástroje k práci, prostě nic, co můžeme nabídnout klientům a stále jen držíme v pozici fíkových listů Potěmkinovy vesnice...

Prostě na opravdový odpor a etickou obhajobu své profese, kde je na prvním místě dostupná pomoc svým klientům, nemáme koule...⁉️Moc smutné...❣️
Tak hlavně nezapomeňte připnout papírové ❤️ na okno při mezinárodním dnu sociální práce, to zase bude falešných úsměvů na MPSV...Tato rodina nás jistě ocení...

Je strašně těžké v debatě hájit tzv."argumentačně" společensky deklasované a vyloučené občany v zemi "chudých milionářů" (vlastníků bytů) jako jediného bohatství, který jim až ďábelsky dal Klaus a tím nastavil diskurs pouze sobecky, výkonově a disciplinačně směrem k svým bližním v prekarizovaných mzdách, které jsou nejspíše v tomto prostoru již navěky...

Tam, v té šílené pasti tohoto diskursu, který uznává jen tzv. 'logické pravdy" vlastníků bytů ( nesmí klesat hodnota nemovitosti) a pro své totálně nemajetné spoluobčany má jediný cíl bytí v této zemi - nevadit, pracovat, nerušit! Hájit v této situaci prekarizované skupiny opravdu svojí duší, vždy musíte vypadat směšně....
I tak tu diskusi má cenu podstupovat! ❤️Nikdo se nesmí v této zemi cítit absolutně osamocený!

A poslední: Ve Vídni byly moje úplně stejné názory na sociální politiku na magistrátu nebo v Armádě spásy vlastně spíše málo radikální!

Opravdu...

