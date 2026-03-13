Rusko od začátku války s Íránem vydělalo 6 miliard eur na vývozu fosilních paliv
13. 3. 2026
Údaje think tanku ukazují, že Rusko dosud v březnu získalo navíc 672 milionů eur z příjmů z ropy, plynu a uhlí
Podle údajů Rusko vydělalo 6 miliard eur z prodeje fosilních paliv za dva týdny od začátku války USA a Izraele s Íránem.
Tyto příjmy znamenají, že Rusko vydělalo v březnu navíc 672 milionů eur z prodeje ropy, plynu a uhlí, protože kombinované průměrné denní ceny vzrostly od února o 14 %.
Podle údajů think tanku Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) se zdá, že drtivá většina tohoto nárůstu, asi 625 milionů eur, pochází z obchodování s ropou.
Čísla byla zveřejněna poté, co Donald Trump v pondělí naznačil, že zmírní americké sankce na ruskou ropu v reakci na prudký růst světových cen po začátku konfliktu, který začal 28. února americkými a izraelskými leteckými údery, při nichž zahynul nejvyšší íránský vůdce Alí Chameneí.
Publikace CREA se časově shodovala s varováním Mezinárodní energetické agentury (IEA), že válka snížila produkci ropy a zemního plynu v Perském zálivu nejméně o 10 milionů barelů ropy denně a způsobila „největší narušení dodávek v historii globálního trhu s ropou“.
Příjmy Ruska z komodit jsou považovány za zásadní součást jeho státního rozpočtu pro financování vojenských výdajů, včetně výdajů na Ukrajině.
Alexander Kirk, aktivista za sankce v nevládní organizaci Urgewald, řekl: „Když trhy propadnou panice, autoritářští vývozci na tom vydělávají. Za méně než dva týdny Rusko vydělalo odhadem 6 miliard eur z vývozu fosilních paliv, peníze, které nakonec živí válečnou mašinerii Kremlu.
„Uvolnění sankcí nyní by trhy nestabilizovalo. Umožnilo by to Rusku prodávat stejnou ropu za mnohem lepší cenu. Sankce USA donutily ruskou ropu obchodovat s výraznou slevou. Zrušení sankcí by tuto mezeru přes noc uzavřelo a Kremlu přineslo příjmy v řádu miliard právě v okamžiku, kdy tlak začíná být citelný.“
Údaje CREA zveřejněné před začátkem války v Íránu ukázaly, že peníze, které Rusko vydělalo na vývozu ropy a plynu, za posledních 12 měsíců poklesly, i když objem ruského vývozu ropy vzrostl.
IEA ve čtvrtek rovněž uvedla, že příjmy Ruska z ropy a rafinovaných produktů poklesly v měsíci před vypuknutím války v Íránu, a to na nejnižší úroveň od začátku konfliktu na Ukrajině v roce 2022.
Pokles v únoru byl způsoben snížením vývozu do Indie, kterou Washington odradil od spolupráce s Ruskem, a také dopadem lednových útoků na ropovod dodávající ropu do Maďarska a na Slovensko přes Ukrajinu.
