Itálie oznámila útok na základnu v Iráku
13. 3. 2026
Podle rezortu nebyly mezi italským personálem žádné oběti ani zranění.
Velitel základny, plukovník Stefano Pizzotti, v rozhovoru pro kanál Sky TV TG24 uvedl, že vojáci byli varováni před hrozbou a skrývali se v krytech.
Řekl, že není známo, odkud útok přišel. "Původ hrozby je stále nejistý," řekl Pizzotti.
Dále dodal, že poplach byl zrušen, ale odborníci stále kontrolují a chrání bezpečnost území.
Zdroje agentury Reuters v italském ministerstvu obrany uvedly, že dron nemusel mířit na italskou základnu, ale po ztrátě výšky ji omylem zasáhl.
V důsledku zásahu byl zničen automobil.
