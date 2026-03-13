Itálie oznámila útok na základnu v Iráku

13. 3. 2026

Italská základna v Irbílu (hlavním městě Autonomní republiky Kurdistán, která je součástí Iráku) byla zasažena raketami. Bylo to oznámeno 12. března italským ministerstvem obrany na X.

Podle rezortu nebyly mezi italským personálem žádné oběti ani zranění.

Velitel základny, plukovník Stefano Pizzotti, v rozhovoru pro kanál Sky TV TG24 uvedl, že vojáci byli varováni před hrozbou a skrývali se v krytech.

Řekl, že není známo, odkud útok přišel. "Původ hrozby je stále nejistý," řekl Pizzotti.

Dále dodal, že poplach byl zrušen, ale odborníci stále kontrolují a chrání bezpečnost území.

Zdroje agentury Reuters v italském ministerstvu obrany uvedly, že dron nemusel mířit na italskou základnu, ale po ztrátě výšky ji omylem zasáhl.

V důsledku zásahu byl zničen automobil.

