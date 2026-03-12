NOVÝ PRŮZKUM: Většina Američanů věří, že Trump zahájil válku s Íránem, aby zakryl skandál kolem Epsteina
Nový průzkum Drop Site/Zeteo/Data For Progress také zjistil, že američtí voliči jsou rozděleni v názoru, zda Trump více naslouchá americkému lidu, nebo Izraeli.
Nechybí průzkumy veřejného mínění o postoji americké veřejnosti k válce s Íránem a všechny v zásadě zjistily stejnou dynamiku: demokraté jsou silně proti, nezávislí se kloní k odmítnutí a republikáni jsou v zásadě pro, informuje Ryan Grim.
Všechny tyto průzkumy, které provedly renomované agentury a zaplatila je mainstreamová média, však nápadně opomíjejí klást těžké otázky o motivech války. Alespoň nám to tak připadá.
Nikdo například neprovedl průzkum mezi americkou veřejností, aby se jí zeptal, zda věří, že tato válka je vedena v zájmu americké veřejnosti, nebo jménem Izraele. A nikdo se nezeptal, zda Trump válku zahájil, aby odvedl pozornost veřejnosti od skandálu Jeffreye Epsteina.
Ve skutečnosti by kdokoli z americké zpravodajské organizace, kdo by jen naznačil, že by se na takové otázky mělo ptát, v nejlepším případě už nikdy nebyl pozván na Zoom hovor a s větší pravděpodobností by zjistil, že jeho přístupová karta už na recepci nefunguje.
Provádění sofistikovaných průzkumů veřejného mínění podle osvědčených postupů je nákladné, a proto se obvykle nechává na velkých médiích s vysokými rozpočty. Díky velkorysé podpoře našich čtenářů jsme se však rozhodli, že si to můžeme dovolit i my, a spojili jsme se s našimi přáteli ze webu Zeteo, abychom se podělili o náklady na celostátní průzkum mezi pravděpodobnými americkými voliči. Ten nám umožnil klást otázky, které nás zajímají a o které se podle nás budete zajímat i vy.
