Početné útoky, strach a přeplněné ubytovny. Lékaři bez hranic posilují své aktivity v Libanonu
11. 3. 2026
· Podle odhadu libanonských úřadů bylo k 6. březnu v důsledku bombardování izraelské armády zabito 217 lidí a na 800 jich bylo zraněno. Od začátku příměří v listopadu 2024 přitom v Libanonu přišlo o život dalších 370 lidí.
· Týmy Lékařů bez hranic nasazují mobilní kliniky a podporují vytížená zdravotnická zařízení. Poskytují pomoc v několika nouzových přístřeších po celém Libanonu, kde jsou vysídleny desítky tisíc lidí. Mnozí z nich vysídlení zažívají opakovaně. Často však nezbývá žádné bezpečné místo, kam se ukrýt.
· Tamní zdravotnický systém se navíc dlouhodobě potýká s obtížemi v poskytování základních služeb. Ekonomická krize a politické nepokoje zanechaly více než 80 % obyvatel Libanonu pod hranicí chudoby. Pomoc je naléhavě potřeba.
„Naše týmy na situaci reagují, ale potřeby jsou obrovské. Desítky tisíc lidí potřebují bezpečí, vodu, základní humanitární pomoc a přístup ke zdravotní péči. Je nezbytné urychleně získat krizové finanční prostředky, kterými bude možné flexibilně pokrývat narůstající potřeby v celostátním měřítku," říká Jeremy Ristord, vedoucí programů Lékařů bez hranic v Libanonu. Plán reakce na situaci v Libanonu pro rok 2026, vytvořený tamní vládou a Organizací spojených národů (OSN), je finančně pokrytý pouze ze 14 %, zásoby pro krizové případy tak zůstávají kriticky nízké.
Nařízené evakuace, utíkat ale není kam
Tisíce rodin byly vysídleny poté, co rozsáhlé evakuační příkazy, které se vztahují na velkou část jižního Libanonu a určité oblasti Bejrútu i údolí Bikáa, nutí lidi prchat, aniž by měli bezpečné útočiště. To vyvolává vážné obavy z možného porušování mezinárodního humanitárního práva.
„Tato eskalace přichází po 15 měsících příměří, během kterého ale nikdy izraelské útoky plně neustaly. Rodiny jsou nyní znovu nuceny k nemožným volbám: buď znovu utéct, nebo zůstat doma za hrozby útoků. V takovém prostředí, kdy neustále dochází k bombardování hustě obydlených oblastí vyzýváme k ochraně civilistů, zdravotníků a zdravotnických zařízení," dodává Ristord.
Ubytovny jsou přeplněné, někteří lidé proto spí ve svých autech nebo na ulici. Jiní zůstali ve svých domovech navzdory evakuačním příkazům, nebo se do nich vrátili kvůli nedostatku místa v náhradním ubytování. Platit si dočasné ubytování jinde je pro mnoho lidí kvůli nedostatku financí nemožné.
Lékaři bez hranic posilují své aktivity v zemi
Po celém Libanonu nasadili Lékaři bez hranic několik mobilních klinik, aby lékařskou péči dostali i k vysídleným lidem. Nově zřízená mobilní klinika v Sidonu (Sajdá), třetím největším městě na jihu Libanonu, ošetřila během jediného dne více než 70 lidí.
Dne 6. března byla další mobilní klinika nasazena v Barje v oblasti Šúf v pohoří Libanon, kde se podle odhadů ukrývá asi 10 000 lidí. Během několika hodin zde týmy organizace ošetřily 72 lidí, poskytly 11 konzultací v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a 13 sezení psychosociální podpory.
Třetí mobilní kliniku organizace nasadila ve městě Bebnine na severu Libanonu. Během prvního dne své činnosti zdravotníci ošetřili více než 50 vysídlených lidí z jihu země.
Další mobilní kliniky Lékaři bez hranic rozmístili 7. března v Bejrútu a v oblasti Bikáa. Zároveň připravují telefonické linky podpory, které mají zajistit psychologickou pomoc lidem na cestě nebo těm, kteří se nemohou dostat ke službám.
V Bejrútu, Bikáa a Šúfu již týmy Lékařů bez hranic distribuovali 350 000 litrů vody a více než 7 tun materiální humanitární pomoci, jako jsou deky a hygienické sady, tisícům vysídlených lidí, včetně dětí a starších osob.
Současně Lékaři bez hranic provozují kliniky v Bourj Hammoud v Bejrútu a v Arsalu v guvernorátu Baalbek-Hermel, aby zajistily kontinuitu péče pro pacienty, a pokračují v podpoře zdravotnických center primární péče v Tripolisu.
Naopak v oblasti Nabatieh a jižních guvernorátech organizace musela pozastavit terénní aktivity kvůli evakuačním příkazům vydaným izraelskými úřady a nedostatku bezpečnostních záruk pro personál. Dále však hledá možnosti, jak v této oblasti podporu poskytovat.
Lékaři bez hranic zůstávají v kontaktu s libanonskými úřady i dalšími aktéry a jsou v případě potřeby připraveni svou podporu dále navýšit.
