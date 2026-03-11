TZ: Výbor OSN vyzval Českou republiku k posílení práv žen
11. 3. 2026
Při příležitosti Mezinárodního dne žen upozorňuje Česká ženská lobby na závěry přezkumu České republiky Výborem OSN pro odstranění diskriminace žen (CEDAW). Výbor hodnotil, jak Česká republika plní své závazky vyplývající z Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen a zveřejnil soubor více než 60 doporučení, která mají přispět ke zlepšení postavení žen a dívek v Česku.
Na přezkumu se aktivně podílela také Česká ženská lobby, která ve spolupráci s členskými organizacemi a mezinárodní organizací Advocates for Human Rights připravila stínovou zprávu o stavu ženských práv v České republice. Zástupkyně České ženské lobby zároveň vystoupily před Výborem v Ženevě a upozornily na klíčové problémy, kterým ženy a dívky v Česku čelí.
„Je důležité, že mezinárodní experti a expertky potvrdili problémy, na které občanská společnost v České republice dlouhodobě upozorňuje. Doporučení Výboru představují konkrétní plán kroků, které by stát měl podniknout, aby se situace žen v Česku skutečně zlepšila," uvedla Johanna Nejedlová, která se přezkumu v Ženevě za Českou ženskou lobby účastnila.
Závěrečná doporučení Výboru CEDAW reflektují většinu témat, na které české ženskoprávní organizace upozorňovaly. Výbor ve svých závěrech poukazuje například na přetrvávající nerovnosti na trhu práce, nedostatečnou dostupnost služeb pro oběti genderově podmíněného násilí, překážky v přístupu ke vzdělání pro romské dívky, nedostatek dostupné péče o malé děti nebo potřebu posílit institucionální podporu politik rovnosti žen a mužů.
„Vítáme doporučení, která zohledňují potřeby migrantek a žen na útěku. Klíčové je pro nás zajistit přístup ukrajinských uprchlických žen a dívek ke vzdělání, práci, zdravotní péči a službám pro oběti násilí. Tato opatření by měla být prioritou při nastavování pobytu po dočasné ochraně, aby byla práva této skupiny plně respektována," hodnotí doporučení Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci, členské organizace České ženské lobby.
Přezkum potvrzuje, co je zjevné i z dalších dat o rovnosti žen a mužů. Česká republika dlouhodobě patří mezi státy Evropské unie s nejnižší mírou rovnosti žen a mužů. Podle Indexu rovnosti žen a mužů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) se Česko aktuálně umisťuje až na 25. místě z 27 členských států EU.
„Česká ženská lobby bude v následujících letech sledovat, jak Česká republika doporučení Výboru naplňuje a bude nadále prosazovat konkrétní změny směřující k větší rovnosti žen a mužů včetně financování této oblasti," uvádí místopředsedkyně České ženské lobby a ředitelka Fóra 50 % Markéta Kos Mottlová.
Mezi doporučení, které by podle Výboru měla Česká republika v následujících letech prioritně přijmout, patří:
- Vyčlenit dostatečné personální a finanční zdroje ze státního rozpočtu, aby bylo možné účinně uplatňovat gender mainstreaming ve všech sektorech a na všech úrovních veřejné správy.
- Zajistit dostupnost péče o děti mladší tří let, zavést garantované místo v zařízení péče o děti alespoň od dvou let věku dítěte a převést správu dětských skupin z MPSV na MŠMT.
- Zavést nepřenositelnou část rodičovské dovolené pro druhého rodiče v minimální délce dvou měsíců.
- Přijmout legislativní genderové kvóty a zipový systém pro kandidátní listiny politických stran.
- Zavést systémové vzdělávání soudců a soudkyň v tématu genderově podmíněného násilí a upravit promlčecí lhůty u sexuálně motivovaných trestných činů.
- Aktualizovat právní rámec týkající se interrupcí tak, aby byla odstraněna omezení založená na věku, počtu dětí a pobytovém statusu, a zrušit požadavek na informování rodičů v případě interrupcí prováděných u dívek ve věku 16–18 let.
- Posílit opatření k boji proti nenávistným projevům a trestným činům z nenávisti zaměřeným na ženy a dívky, včetně romských žen a dívek, a to i v online prostoru.
- Analyzovat překážky, kterým čelí romské dívky a ženy při přístupu ke vzdělávání, přijmout dočasná zvláštní opatření, včetně stipendií a podpory výuky českého jazyka, k odstranění těchto bariér, a podporovat jejich integraci do běžného vzdělávacího systému a jejich přechod na střední a vysoké školy.
- Zajistit, aby ukrajinské uprchlice a dívky měly přístup ke vzdělání, zaměstnání, sociální ochraně a službám pro oběti genderově podmíněného násilí, a to odstraněním jazykových, administrativních a informačních bariér a zajištěním kontinuity ochranných opatření a jejich přístupu k základním službám.
- Zajistit informovaný souhlas u všech výkonů během porodu a zajistit úhradu péče porodních asistentek ze zdravotního pojištění.
Úmluva CEDAW z roku 1979 je základním mezinárodním dokumentem na ochranu práv žen. Česká republika ji ratifikovala v roce 1993 a pravidelně předkládá Výboru zprávu o tom, jak naplňuje své závazky. Součástí tohoto procesu jsou také tzv. stínové zprávy nevládních organizací, které upozorňují na problémy a mezery, jež se v oficiálních státních zprávách často neobjevují.
