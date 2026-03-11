Obrovský požár poblíž hlavního nádraží v Glasgow způsobil dopravní chaos
11. 3. 2026
Velký požár poblíž nejrušnějšího vlakového nádraží ve Skotsku v Glasgow způsobil v pondělí velké narušení, protože musely být zrušeny desítky spojů.
"Stanice Glasgow Central zůstává uzavřena po vážném požáru v obchodě vedle stanice na Union Street," uvedl ScotRail ve vyjádření pro X.
Co je o požáru známo
Požár začal v neděli v budovách na hlavním nádraží v Glasgow, pokračoval celou noc a způsobil zřícení části budovy.
Skotská hasičská a záchranná služba uvedla, že požár vypukl ve čtyřpatrové viktoriánské komerční budově vedle vlakového nádraží.
"Byli jsme upozorněni v neděli 8. března v 15:46 na zprávy o požáru, který zasáhl přízemí čtyřpatrové komerční budovy na Union Street v Glasgow," uvedla hasičská agentura.
"V době největšího rozmachu bylo do oblasti nasazeno devět hasičských vozidel a specializované zdroje," uvedla agentura a dodala, že zatím nedošlo k žádným obětem.
Sexy Coffee Shop uvedl, že v jejich prostorách vypukl "velký požár" a potvrdil, že podnik byl požárem zničen.
"Jsem hluboce znepokojen požárem poblíž hlavního nádraží v Glasgow dnes večer a velmi vděčný všem záchranným složkám, které zasahují," řekl první ministr Skotska John Swinney.
Člen skotského parlamentu Paul Sweeney uvedl, že budova stojí 175 let a že její zničení během 12 hodin je "odporné".
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse