Ministr Červený zahájil reálnou likvidaci národních parků, odvolal úspěšného ředitele KRNAP

11. 3. 2026

Tisková zpráva Hnutíá Duha

Ministr životního prostředí včera náhle odvolal ředitele Správy Krkonošského národního parku Robina Böhnische. Instituci vedl  úspěšně osm let a zajistil pro KRNAP celkovou stabilitu, novou zonaci, vyhlášení klidových území a schválení zásad péče na příštích dvanáct let/1/. Přestože ministr na nedávné společné schůzce jeho vedení oceňoval, nyní ho z funkce vyhodil. Bez udání jakéhokoliv důvodu.  


Hnutí DUHA již před časem upozornilo na střet zájmů motoristů, jejichž sponzorka a kandidátka do poslanecké sněmovny podnikatelka Klára Sovová měla kvůli porušování pravidel národního parku s ředitelem Robinem Böhnischem medializované spory. Podle Deníku N stála i za záměrem  motoristů jej odvolat /2/. Volba nového ředitele parku je nyní v rukou  motoristů. Půjde-li však nový ředitel na ruku lidem jako Klára Sovová, kteří chtějí v národním parku podnikat způsoby, které poškozují přírodu, je to začátek konce národního parku. Zejména nejcennější - vrcholové partie Krkonoš jsou mimořádně citlivé k narušení overturismem. 

Hnutí DUHA minulý týden spustilo veřejnou výzvu Zachraňme českou přírodu - https://zachranmeprirodu.hnutiduha.cz.  V ní mimo jiné explicitně vyzývá ministra Červeného a premiéra Babiše, aby zastavili personální čistky a zabránili politickému odvolávání ředitelů národních parků.  Během týdne výzvu podepsalo už přes dva tisíce lidí a další podpisy každým dnem přibývají. Dalším ohroženým na „seznamu nepohodlných" je ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený o jehož místo usiluje bývalý, neúspěšný ředitel Jiří Mánek /2/.

Na přímý dotaz novinářů na nedávné tiskové konferenci, zda ministr Červený a Filip Turek  plánují odvolat ředitele národních parků, odpověděli, že o odvolání rozhodne analýza dat. /3/. Dosud však žádnou nepředložili a důvody neuvedli. 

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, říká:
„Odvolat úspěšného ředitele jakékoliv státní instituce, natož národního parku bez udání důvodu, bez jediné výtky, je ve slušném demokratickém státě a mezi slušnými lidmi nepřijatelné. Potvrzuje se, že motoristé uvolňují překážky v byznysu svým blízkým a jdou při tom přes mrtvoly. Tou překážkou je pro ně naše příroda". 

Jan Skalík z programu Krajina Hnutí DUHA, říká:
„Považuji za neslýchané, že ministr na tiskové konferenci jasně uvedl, že žádné personální čistky v národních parcích neplánuje a za pouhé dva týdny odvolá ředitele nejvýznamnějšího z nich. A to bez žádných smysluplných argumentů, důvodů či analýz dat, které dle jeho vyjádření ještě dvěma týdny měly případným změnám předcházet. Je to ostuda a dost možná i začátek rozvratu našich národních parků. V rozvratu národních parků nyní mohou ministrovi dobře pomoci Klára Sovová i Jiří Mánek, kteří o místa ředitelů parků usilují."

Poznámky:

/1/ TZ: Ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch končí ve funkci (TZ KRNAP) 

/2/ „Macinkův seznam." V plánu je vyhazov pro lidi, kteří vadí sponzorům a spojencům Motoristů (Deník N)

/3/ Škrty a personální destrukce neohrozí národní parky? Rozporuplné a riskantní 

