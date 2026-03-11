Sýrie viní Hizballáh z dělostřeleckých útoků poblíž Damašku
Syrští armádní představitelé uvedli, že dělostřelecké granáty vypálené z Libanonu dopadly poblíž města Sergája západně od Damašku, uvedla v úterý státní tisková agentura SANA.
Armáda obvinila Hizballáh z cílení na pozice syrské armády a uvedla, že pozorovala posilování Hizballáhu na syrsko-libanonské hranici.
"Syrská arabská armáda nebude tolerovat žádnou agresi zaměřenou na Sýrii," uvedla armáda v prohlášení pro SANA.
Libanon byl minulý týden vtažen do války na Blízkém východě, když Hizballáh zaútočil na Izrael v reakci na zabití íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího během americko-izraelských útoků.
Hizballáh a izraelské síly se v posledních dnech střetly ve východním Libanonu a Izrael provedl údery po celém Libanonu, včetně hlavního města Bejrútu.
Libanonský prezident Joseph Aoun obvinil Hizballáh, že pracuje na "zhroucení" státu, zatímco předseda parlamentního bloku této skupiny uvedl, že "nemá jinou možnost... než možnost odporu."
Hizballáh poskytl vojenskou podporu bývalému syrskému prezidentovi Bašáru al-Asadovi, který byl v prosinci 2024 svržen koalicí nepřátelskou vůči proíránskému šíitskému hnutí.
Od té doby byly její zásobovací trasy ze Sýrie přerušeny a libanonské i syrské úřady se snaží bojovat proti pašování přes propustnou hranici mezi oběma zeměmi.
