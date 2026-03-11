Daň „z robotů“
11. 3. 2026 / Beno Trávníček Brodský
Tahle daň by měla především nahradit výpadek příjmů státu z danění lidské práce včetně sociálních a zdravotních odvodů – protože právě státu (s automatizací a návazným propouštěním živých lidí), budou průběžně narůstat náklady na zajištění solidního života napříč populací. Stát může peníze od „bohatých“ získávat různě (dobrý nápad je např. výrazně progresivní daň z nemovitostí), ale právě daň z robotů se zdá být tak neprůstřelně logickou, že by mohlo být nejsnazší ji politicky prosadit. Jisté odsátí prostředků od „soukromých korporací“ směrem k jednotlivým občanům zajistí také.
Podle Billa Gatese jde nyní v hroutícím se světě hlavně o diskusi o spravedlivém přerozdělování výdobytků automatizace. Zatímco firmy profitují a zejména budou profitovat z nižších provozních nákladů díky absenci živých pracovníků, společnost bude čelit rostoucí nezaměstnanosti a sociálním nerovnostem. To je nezbytné kompenzovat, jinak hrozí rozdělení společnosti na bohatou elitu úspěšných a chudé zástupy ostatních.
Logickou synergickou vlastností „daně z robotů“ je i přibrzdění náběhu automatizace, čímž stát(y) získá(ají) sice nevelký ale velmi významný prostor k přetvoření své sociální politiky. Také lze uvažovat o jisté nápravě neschopnosti „trhů“, protože „trh“ sám nepochybně v určité chvíli už nedokáže všem potřebným zajistit dostatek placených pracovních míst . Tedy hlavně pokud budeme udržovat zdravou logiku, že například stavební inženýr pro kterého je v pracovní nabídce volné už jen místo ručního kopáče nebo zametače ulic zůstává dále „nezaměstnaným“.
Je tu několik základních a zatím málo vydiskutovaných otázek, na které je nutné se zaměřit, aby se myšlenka daně z robotů mohla posunout dál:
1)
Kdo má být optimálně daňovým subjektem?
Sám robot či AI těžko... půjde nejspíš o platbu jeho majitele za využívání této techniky, pokud pro něho generuje nějaký obchodní obrat - zisk.
2)
Předmět daně?
Mělo by jít o danění pouze těch robotů, které nahradily lidskou pracovní sílu nebo jsou lidskou pracovní silou nahraditelní. Bylo by vhodné sestavit orientační technický „katalog robotů a aplikací AI“ s poznámkou, které z nich (resp. využité k čemu a kde) by měly podléhat této dani.
3)
Základ daně a její sazba?
Základem daně by mohl být průměrný příjem zaměstnanců v daném oboru (činnosti) v předcházejícím roce či ještě rok zpět. V jiných úvahách se také objevuje přímé zdanění příjmů nebo zisku firmy. Sazba by měla být konsenzuální nejspíše asi v rámci „tripartity“.
Potěší mne jakékoli názory v diskusi :-)
