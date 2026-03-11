Metafyzika lhostejnosti – proč je „světelné vítězství“ Christiny von Dreien nebezpečným únikem od reality
11. 3. 2026 / Arnošt Kult
Aktuální video-rozhovor švýcarské esoterické autorky Christiny von Dreien na kanálu Zákony Bohatství slouží jen jako (bohužel) znepokojivě přesná ilustrace mých dřívějších tezí. Je manifestací toho, co jsem nazval „ezoterickým pragmatismem“ – systémem, kde se duchovní růst stává nástrojem k ignorování bližního v nouzi a zároveň velmi lukrativním produktem na trhu s útěchou.
Marketing „bohatství“ jako „podhoubí“ pro únik z reálného světa
Než se ponoříme do samotných slov Christiny von Dreien, je nutné si povšimnout rámce, v němž se rozhovor odehrává. Kanál Tomáše Lukavce nese název Zákony Bohatství. Tato „značka“ je signifikantní s ohledem na podivnou syntézu spirituality a neoliberálního tlaku na výkon. V takovémto mediálním prostředí se „duchovno“ nehledá v pokorné askezi nebo ve službě druhým, ale v optimalizaci vlastního života – v dosažení „vnitřního i vnějšího bohatství“.
Tomáš Lukavec zde vystupuje jako zprostředkovatel „metafyzického klidu“. Jeho role v rozhovoru není rolí tazatele, ale marketéra, který únik od odpovědnosti proměňuje v narativ „exkluzivního poznání“. Když v úvodu děkuje tisícům diváků za otázky a láká je na semináře, dává jasně najevo, že privatizace chaosu má svou tržní cenu. Únik od reality se tak stává komoditou – za příslušný poplatek (či zhlédnutí s reklamou) obdržíte ujištění, že svět je v pořádku, a vy s ním, pokud se dostatečně „vyladíte“.
Když světlo zvítězí nad empatií
Ústředním motivem výpovědi Christiny von Dreien je teze, že „na vyšších úrovních už světlo zvítězilo“. Z hlediska mé dřívější argumentace o privatizaci chaosu jde o klíčový moment velmi povrchní a čistě jen „ezoterické“ neutralizace etiky. Pokud je výsledek „metafyzicko-ezotericky“ již předem předurčen a „dobro již vyhrálo“, pak jakýkoliv reálný odpor proti bezpráví v současném reálném světě ztrácí tak na naléhavosti.
Christina von Dreien všechny diváky přímo nabádá: „Neztrácejte se ve vnějším světě, ve všech těch zprávách, a vracejte se sami k sobě.“ To, co se tváří jako návod pro „duševní hygienu“, je však spíše jen únikem od bližního – ten se totiž nachází především ve „vnějším reálném světě“ – je to ten, kdo trpí hladem, válkou nebo nespravedlností. Doporučení „odpojit se od zpráv“ v tomto „systému“ znamená odpojit se od lidské sounáležitosti. Ezoterický pragmatismus zde funguje jako dokonalý „tlumič“ – cílem není soucit, který (vnitřně) „bolí“ a nutí k činu, ale klid, který je imunní vůči bolesti druhých.
Darwinismus vibrací a vymazání odpovědnosti
Nejproblematičtější pasáž rozhovoru se týká války. Christina von Dreien tvrdí, že pokud se kolektiv orientuje na „vibraci lásky“, není „energeticky“ možné, aby válka uspěla. Tato „logika“ je v přímém rozporu s konceptem bližního, jak jsem jej v minulém článku popsal. Bližní zde přestává být subjektem s vlastními právy, strachem, tísní a materiální chudobou.
Pokud „mír“ závisí na „vibracích“, pak vina za konflikt padá na ty, kteří se nedostatečně „vyladili“. Jde (bezesporu) o krutou formu spirituálního elitářství. Místo abychom analyzovali moc, agresi a lhostejnost, jsme vedeni k tomu, abychom „zářili“ ve svém (zcela „privátním“) individuálním (svým způsobem spíše sobeckém) společenském nastavení. Tento postoj definitivně vyprazdňuje pojem spravedlnosti – ta totiž vyžaduje konkrétní akci ve fyzickém (reálném) světě a uznání utrpení druhého jako objektivní skutečnosti, nikoliv jen jako opuštění „nízkofrekvenčního programu“, který máme v sobě „rozpustit“.
Finální stadium – dezertování ze světa
Vize přechodu do „páté dimenze“ (5D), kde se naše těla stávají „méně hustými“ a mění se nám „DNA“, je pak konečným bodem „privatizace“ naděje. Zatímco dřívější formy spirituality hledaly cestu, jak žít spravedlivě – a to především v tomto světě, koncept 5D nabízí „fantazii“ o úplném opuštění problémové reality.
Tento velmi rozporuplný eskapismus je finální fází rezignace k utrpení bližního. Proč by se „pětidimenzionální bytost“ měla starat o stav pozemského zdravotnictví, ekologie nebo sociálního smíru? V tomto diskurzu se chaos nepoužívá jako impuls k nápravě věcí společných, ale jako důkaz, že „starý svět“ končí a my, „vyvolení“, z něj odcházíme. Tato spiritualita, která nevidí „prach a bídu ulice“, není cestou k vyššímu vědomí, ale cestou k bezpečnému a zcela narcistnímu individualismu.
Závěr
Rozhovor s Christinou von Dreien na kanálu Zákony Bohatství je symptomatický v době, která se „štítí“ komplexnosti a odpovědnosti. Pod maskou „vysokých vibrací“ se skrývá hluboká rezignace na úlohu moderního člověka. Chaos nesmíme „privatizovat“ do formy „vnitřního klidu“, ale musíme mu čelit jako soudržné společenství.
Skutečné probuzení by totiž vypadalo jinak – nebylo by zavřením očí před zprávami z bojišť, ale schopností v nich znovu spatřit člověka, ke kterému máme povinnost – zde a teď, v současné bolestné realitě. Skutečné světlo totiž nesvítí proto, abychom lépe viděli na svou vlastní „vibraci“, ale proto, abychom ve „tmě chaosu“ neztratili z dohledu tvář druhého člověka.
Odkaz na video: CHRISTINA VON DREIEN: Je vůbec možné někoho "PROBUDIT"? Co čeká národy a svět?
