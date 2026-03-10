Základní hodnota Otázek V. Moravce pro toho, kdo to myslí s demokracií vážně
10. 3. 2026 / Boris Cvek
Představte si, že dáte svůj automobil do servisu a je vám řečeno, že to a to je problém a bude to spraveno tehdy a tehdy. V termínu vám ale řeknou jinou diagnózu a jiný termín. A tak pořád dokola. Asi si budete sakra dobře celou ságu pamatovat. Kdybyste si pamatovali jen poslední diagnózu a slib, nemáte důvod k rozhořčení.
Ale vy zuříte, zoufáte si! Proč? Protože to auto potřebujete a jako celek vám to nedává smysl.
Dobře si pamatujete všechny falešné sliby krok za krokem. Všechno do detailu. Je paradoxní, že v případě politiky takto nepostupujeme. Přitom jde o něco mnohem důležitějšího než auto, jde o celý náš život, vlastně o to, zda neskončíme v koncetráku. Pamatujete si, co říkali, slibovali, analyzovali politici a experti veřejně všem na očích před rokem nebo dvěma? Ne? Ale to je právě fatální chyba naší demokracie. Kdyby šlo o pouhý automobil, nestalo by se to.
Myslím, že Otázky V. Moravce, které právě skončily, jsou vynikajícím zdrojem informací k takové práci. Sledoval jsem, zprvu nepravidelně, už od roku 2004. Zásadní je věnovat se tomu, co tam říkali hosté, ti nesli a nesou odpovědnost za stav této země, ať už jako politici nebo experti. Pamatujete si třeba, jak se za poslední roky řešila pořád dokola cena potravin? V pořadu to bylo stále se vracející téma. A jak to dopadlo? Co víme? Zajímá to někoho? Téma se vrací pořád a je úplně jedno, co kdo říká, protože za týden dva se to zapomene.
Snažil jsem se za poslední roky psát komentáře ke všem Otázkám V. Moravce, což dá ten správný smysl právě v okamžiku, kdy se ty texty čtou dohromady jako zrcadlo české politiky. Odkaz je zde: https://blisty.cz/video/OVM.pdf
Nejstarší text, který jsem kdy k Otázkám V. Moravce napsal, je zřejmě tento z roku 2005: https://legacy.blisty.cz/art/24563.html. Gross, Kasl, Beránek… historie. Ale asi bychom se měli vracet až tam, abychom pochopili, kde jsme se to ocitli a co si s tím počít. Samozřejmě to dá mnoho práce. Mnohem snadnější je demonstrovat, mluvit o důležitosti pravdy, dávat najevo postoje. Jenže pokud si nedáme tu práci, pravda ani demokracie nás ve skutečnosti nezajímají. Kdyby šlo o automobil, dobře bychom si pamatovali všechny sliby, výroky, skutečnosti. Vždyť by šlo o auto, proboha!
PS: v neděli už nebudu moci napsat komentář k Otázkám V. Moravce, ale možná se pustím do komentování nového pořadu, možná… ostatně zatím nikdo neví, co vlastně bude místo Otázek V. Moravce vysíláno.
