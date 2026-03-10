Jak se Putin snaží udržet Orbána u moci za každou cenu
10. 3. 2026
Kreml zahájil přímou speciální operaci, aby prostřednictvím skupiny politických technologů Sergeje Kirienka a agentů GRU udržel Viktora Orbána u moci po volbách 2026, píše Igor Savčuk
Zatímco ruské zpravodajské agentury rozmisťují pod diplomatickým krytím v Budapešti manipulační sítě, opoziční lídr Peter Magyar veřejně odhalil přítomnost ruských zpravodajských důstojníků a požaduje svolání komise pro národní bezpečnost.
Rusko změnilo strukturu řízení vnějšího vlivu a Maďarsko určilo za hlavní místo k zachování nejnovější strategie v EU a NATO. Volby v Maďarsku v dubnu 2026 se tak staly frontovou linií, kde se GRU snaží udržet Orbána u moci za každou cenu.
To, co nyní vidíme, je skutečná okupace maďarského politického prostoru ruskými zpravodajskými službami pod rouškou "konzultací". Hlavním architektem této operaci je Sergej Kirienko, první zástupce šéfa Putinovy administrativy, který se po fiasku v Moldávii rozhodl rehabilitovat u šéfa akcí v Budapešti.
Koncem roku 2025 vytvořil Putin speciální skupinu strategického partnerství, kterou vede Vadim Titov - Kirienkův muž z Rosatomu. Rusko roky pumpovalo miliardy do Orbánova režimu. Nyní tato skupina oficiálně "doprovází" volební kampaň strany Fidesz.
Podle rozvědky už skupina "expertů", působících pod diplomatickým krytím na ruské ambasádě, dorazila do Budapešti. Jedná se o 3 klíčové postavy, jejichž jména západní zpravodajské služby už znají.
Úkolem skupiny je nejen propagovat, ale přímo manipulovat, vytvářet podplacené sítě, spolupracovat s trollími farmami - vše na diskreditaci opozice. Skupina koordinuje práci botofarem a sítí pro uplácení voličů. Snaží se rozšířit původní moldavský scénář, kdy se sítěmi prohazovaly milióny dolarů, ale v Maďarsku je v sázce mnohem více.
Peter Magyar, lídr opoziční strany Tisa, která se před měsíci stala hlavní noční můrou Orbána, už přímo obvinil úřady z puštění ruských špionů do vnitřních procesů země. Magyar, jako bývalý člen Orbánovy strany Fidesz, je zasvěcený do systému této strany, zná všechny slabiny Fideszu a jeho rychlý nárůst v předvolebním hodnocení naznačuje, že si maďarská společnost konečně vybudovala imunitu vůči Orbanově, "mírotvorné" propagandě.
Kreml panikaří, Maďarsko pro něj není jen spojencem, ale i legální dírou v sankčním režimu, i nástrojem blokujícím vojenskou pomoc Ukrajině. Pokud se Kirienkovi nepodaří "vylosovat" Orbánovo vítězství, Rusko ztratí v Bruselu poslední právo veta.
Tým, nyní aktivně pracující na diskreditaci Magyara, používá stále stejné metody jako proti moldavské Maye Sandu - falešná videa, obvinění z "práce pro zahraniční rozvědky" a zastrašování válkou.
Orbánův ekonomický model postavený na levných ruských nosičích energie praská ve švech. Inflace v Maďarsku zůstává jednou z nejvyšších v regionu a zmrazené miliardy eur z EU kvůli problémům s právním státem - to vše činí režim finančně impotentním.
Systém trpí, drží pouze strachem a ruskými penězi. I když Kirienko využije všechny své zdroje, čeká ho nejspíš stejný výsledek jako v Kišiněvě - nespokojenost lidí v kombinaci s konsolidovaným tlakem Západu jeho strukturu bourá.
Pád Orbána bude posledním hřebíčkem do rakve ruského vlivu ve střední Evropě. Robert Fico pak zůstane o samotě a bude nucen radikálně změnit rétoriku, aby se nestal dalším v řadě.
Pro Ukrajinu to bude znamenat odblokování všech evropských integračních procesů a konec éry vydírání. Ruská "linka" v Evropě bude rozbitá a proces už nezastaví žádní výsadkáři z Moskvy. Maďarsko se vrátí do evropské rodiny a Putin přijde o svou poslední základnu..
