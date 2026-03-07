Krize na Blízkém východě: Íránský prezident se omlouvá sousedním zemím, Izrael bombarduje Teherán
7. 3. 2026
Izraelská armáda uvedla, že více než 80 stíhacích letadel v sobotu zaútočilo na „klíčovou vojenskou infrastrukturu íránského režimu“ v Teheránu a středním Íránu, poté co oznámila, že přechází do nové fáze své ofenzívy. Izraelské stíhačky také bombardovaly Bejrút poté, co nařídily bezprecedentní evakuaci jižních předměstí města.
Země Perského zálivu uvedly, že v sobotu zachytily další balistické rakety a drony, když Írán zahájil další vlnu odvetných útoků. Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Katar, Bahrajn a Saúdská Arábie všechny ohlásily nové útoky.
Donald Trump uvedl, že válku zastaví pouze „bezpodmínečná kapitulace“ Teheránu. Íránský prezident Masoud Pezšhkian později prohlásil, že požadavek USA je „sen, který by si měli vzít s sebou do hrobu“. Omluvil se také za íránské útoky na země v regionu, trval na tom, že Teherán je zastaví, a naznačil, že byly způsobeny nedorozuměním.
Americké ministerstvo zahraničí v pátek schválilo prodej munice v hodnotě 151,8 milionu dolarů Izraeli.
Íránské revoluční gardy uvedly, že se zaměřily na „separatistické skupiny“ v iráckém Kurdistánu.
Ministři zahraničí Arabské ligy se v neděli sejdou na mimořádném zasedání, aby projednali íránské útoky na několik členů této skupiny, uvedla zpravodajská agentura.
Ke střetům došlo, když izraelské síly pokusily o vylodění podél libanonsko-syrské hranice, přičemž Hizballáh uvedl, že se na nich podíleli jeho bojovníci, informovala v sobotu libanonská oficiální média.
Íránská polooficiální agentura Tasnim informovala, že v sobotu brzy ráno bylo zasaženo letiště Mehrabad v Teheránu.
V pátek byly v Izraeli slyšet výbuchy, když se aktivovaly obranné systémy, aby sestřelily íránské rakety.
Trump prohlásil, že musí mít slovo při výběru nového nejvyššího vůdce Íránu. Íránský velvyslanec při OSN později uvedl, že nové vedení bude vybráno „bez jakéhokoli zahraničního vměšování“.
Podle zpráv v médiích Rusko sdílí s Íránem zpravodajské informace o amerických cílech v regionu. Americký ministr obrany Pete Hegseth na to reagoval prohlášením, že USA „nejsou znepokojeny“, „sledují vše“ a zohledňují to ve svých bojových plánech.
Ceny ropy dosáhly nejvyšší úrovně za poslední roky, protože kritická námořní trasa v Hormuzském průlivu byla fakticky uzavřena.
Izraelské obranné síly (IDF) oznámily, že zahájily „širokou vlnu útoků“ proti tomu, co popsaly jako infrastrukturu patřící íránskému režimu v Teheránu a v centrálním íránském městě Isfahán.
Dříve IDF uvedly, že více než 80 stíhacích letadel zaútočilo v noci na „klíčovou vojenskou infrastrukturu íránského režimu“ v Teheránu a centrálním Íránu.
Masoud Pezeškian říká, že již nebudou následovat žádné další útoky proti sousedním zemím, pokud nebudou zdrojem útoku proti Íránu.
Íránský prezident Masoud Pezeškian se právě omluvil sousedním zemím.
„Omlouvám se ... sousedním zemím, které byly napadeny Íránem,“ řekl Pezeškian v projevu vysílaném státní televizí a citovaném agenturou AFP.
Podle agentury Reuters také uvedl, že prozatímní vedení Íránu schválilo, že nebudou prováděny žádné útoky ani raketové údery proti sousedním zemím, pokud tyto země nezaútočí na Írán.
Tyto komentáře přicházejí poté, co Írán od začátku americko-izraelských útoků v sobotu minulého týdne zasáhl země Perského zálivu, kde jsou umístěny americké síly, sérií odvetných raketových a dronových úderů.
Představitel Húsiů říká, že tyto milice podporované Íránem jsou připraveny vstoupit do války
New York Times informoval o prohlášení představitele hnutí Húsiů, že milice podporované Íránem v Jemenu jsou připraveny zapojit se do války.
„Rozšíření konfliktu na další země, včetně Jemenu, je jen otázkou času a my máme prst na spoušti,“ řekl deníku Mohammed al-Bukhaiti, člen politického úřadu hnutí Houthi.
„Nakonec budou Spojené státy největším poraženým v tomto vývoji.“
Letiště v Dubaji oznámilo, že částečně obnovuje provoz.
„Od dnešního dne, 7. března, jsme částečně obnovili provoz, přičemž některé lety odlétají z DXB a DWC,“ uvedlo letiště na sociálních sítích s odkazem na hlavní letiště v Dubaji a letiště Al Maktoum na jihozápadě města (známé také jako Dubai World Central).
„Prosím, necestujte na letiště, pokud vás vaše letecká společnost nekontaktovala s potvrzením vašeho letu, protože letové řády se stále mění.“
Íránská válečná loď zakotvila v indickém přístavu, uvedl představitel Dillí
Indický ministr zahraničí Subrahmanyam Jaishankar uvedl, že jeho země povolila íránské válečné lodi zakotvit v jednom ze svých přístavů.
Několik dní poté, co americká ponorka torpédovala íránskou válečnou loď Iris Dena v Indickém oceánu u pobřeží Srí Lanky, Jaishankar uvedl, že další íránská loď požádala o zakotvení v Indii poté, co nahlásila problémy.
Indický zpravodajský web NDTV dnes zveřejnil jeho komentář z geopolitické konference v Novém Dillí, kde popsal sled událostí. Uvedl:
Dostali jsme zprávu od íránské strany, že jedna z lodí, která byla v daném okamžiku pravděpodobně nejblíže našim hranicím, chce vplout do našeho přístavu. Hlásili, že mají problémy. 1. března jsme jim řekli, že mohou přijet, a trvalo jim několik dní, než sem doplavali, a pak zakotvili v Kochi. Bylo tam mnoho mladých kadetů. Když lodě vypluly a když sem dorazily, situace byla úplně jiná.
Přijely na přehlídku flotily a pak se nějak dostaly na špatnou stranu událostí.
Dodal, že loď Iris Lavan se zúčastnila mezinárodní přehlídky flotily – slavnostní akce, jejímž cílem bylo předvést námořní schopnosti indického námořnictva a mezinárodních partnerů – a multilaterálního námořního cvičení Milan 2026 v polovině až konci února.
„K situaci jsme přistupovali z lidského hlediska, bez ohledu na právní otázky, a myslím, že jsme udělali správnou věc,“ řekl Jaishankar.
Třetí íránská loď, Iris Bushehr, která se podle všeho také zúčastnila přehlídky flotily, dostala povolení zakotvit na Srí Lance, kde ji převzaly úřady.
Arabská liga se sejde kvůli íránským útokům
Ministři zahraničí Arabské ligy se v neděli sejdou na mimořádném zasedání, aby projednali íránské útoky na několik členů skupiny, uvádí zpráva citující náměstka generálního tajemníka bloku.
O schůzku, která se bude konat formou videokonference, požádaly Kuvajt, Saúdská Arábie, Katar, Omán, Jordánsko a Egypt, řekl Hossam Zaki agentuře Agence France-Presse.
Zpráva přišla krátce poté, co íránský prezident Masoud Pezeshkian podle citace vyjádřil omluvu sousedním zemím.
Obrovská americko-izraelská letecká kampaň zahájená proti Íránu před týdnem, v sobotu 28. února, vyvolala íránskou odvetu v podobě útoků na Izrael a země Perského zálivu.
Generální tajemník Arabské ligy Ahmed Aboul Gheit odsoudil íránské útoky a označil je za „zcela zavrženíhodné“ a „nejen za flagrantní porušení mezinárodního práva a Charty OSN, ale také za útok na zásady dobrého sousedství“.
Dodal, že útoky „vytvářejí bezprecedentní stav nepřátelství mezi Íránem a jeho arabskými sousedy“.
Íránský prezident označil bezpodmínečnou kapitulaci za „sen“
Íránský prezident uvedl, že požadavek USA na bezpodmínečnou kapitulaci je „sen, který by si měli vzít s sebou do hrobu“.
Masoud Pezeškian učinil toto prohlášení v předem nahraném projevu, který v sobotu odvysílala státní televize.
Omluvil se také za íránské útoky na země v regionu – jak bylo právě oznámeno – a trval na tom, že Teherán je zastaví, přičemž naznačil, že byly způsobeny nedorozuměním v řadách.
Tyto komentáře, které citovala agentura Associated Press, přišly v době, kdy Írán v sobotu brzy ráno intenzivně ostřeloval arabské státy v Perském zálivu, zatímco Izrael a USA pokračovaly ve svých leteckých útocích na Írán.
V sobotu ráno došlo k opakovaným útokům na Bahrajn, Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty.
Donald Trump dříve prohlásil, že pouze „bezpodmínečná kapitulace“ Íránu ukončí ofenzivu, která byla zahájena před týdnem.
