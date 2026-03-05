Krize na Blízkém východě: Izrael zahájil nové útoky na Teherán; Írán sděluje, že se zaměřil na kurdské skupiny v Iráku
5. 3. 2026
USA možná nemají kapacitu na to, aby sestřelily celou vlnu íránských dronů, varují úředníci
Írán sděluje, že zaútočil na kurdské skupiny v Iráku a varoval „separatistické skupiny“ před akcemi v rozšiřující se válce.
Teherán ve čtvrtek oznámil, že zasáhl irácké kurdské skupiny „odporující revoluci“, zatímco podle zpráv se USA snaží vyzbrojit kurdské milice, aby pronikly do Íránu.
Útoky, při nichž podle zástupce zahynul člen exilové íránské kurdské skupiny, přišly po varování íránských úředníků.
„Separatistické skupiny by neměly myslet, že se situace uklidnila, a pokoušet se o akci,“ uvedl tajemník Nejvyšší rady národní bezpečnosti Íránu Ali Larijani, jehož citovala agentura AFP.
V žádném případě je nebudeme tolerovat.
Italská premiérka Giorgia Meloniová uvedla, že její země plánuje poslat pomoc v oblasti protivzdušné obrany do zemí Perského zálivu, a následuje tak příklad Velké Británie, Francie a Německa.
„Není to jen proto, že se jedná o přátelské národy, ale především proto, že v této oblasti žijí desítky tisíc Italů a je tam nasazeno asi 2 000 italských vojáků – lidé, které chceme a musíme chránit,“ řekla italské rozhlasové stanici RTL 102.5.
Srí Lanka se snaží „chránit životy“ na další íránské lodi u svých břehů, konstatuje vláda
Srí Lanka se snaží „chránit životy“ na další íránské lodi u svých břehů, uvedl mluvčí vlády této země.
Loď se nacházela v ekonomické zóně za teritoriálními vodami Srí Lanky, dodal Nalinda Jayatissa.
„Děláme vše, co je v našich silách, abychom chránili životy,“ uvedl podle agentury Reuters.
Jeho prohlášení přišlo den po smrtícím torpédovém útoku USA na íránskou válečnou loď u jižního pobřeží Srí Lanky, při kterém zahynulo více než 80 lidí. Záchranáři pokračovali v pátrání po přeživších, přičemž se předpokládá, že více než 60 lidí je pohřešováno. Srílanské úřady zachránily 32 lidí z lodi Iris Dena asi 25 mil jižně od jižního přístavu Galle.
Hegseth vyzývá izraelského ministra obrany, aby „pokračoval až do konce“
Izraelský ministr obrany Israel Katz uvedl, že americký ministr obrany Pete Hegseth mu řekl, aby „pokračoval až do konce, jsme s vámi“, podle prohlášení jeho úřadu.
Katz vyjádřil soustrast nad smrtí amerických vojáků v íránském konfliktu a poděkoval Hegsethovi a americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za jejich „velkou podporu Izraele“.
„Spolupráce prezidenta Trumpa a premiéra [Benjamina] Netanjahua proti Íránu mění regionální a globální historii,“ uvádí se v prohlášení kanceláře izraelského ministra obrany podle deníku Times of Israel.
Írán ve čtvrtek brzy ráno odpálil na Izrael vlnu raket, kvůli čemuž se miliony obyvatel uchýlily do protileteckých krytů, jen několik hodin poté, co byly ve Washingtonu zablokovány kroky k zastavení amerického leteckého útoku.
Izraelská armáda oznámila, že zahajuje novou rozsáhlou vlnu útoků v Teheránu. Izrael také uvedl, že ve čtvrtek provedl útoky na Bejrút zaměřené na Hizballáh, zatímco libanonská státní média informovala, že izraelský útok dronem zabil představitele Hamásu.
Republikánští senátoři ve Washingtonu hlasovali proti návrhu, jehož cílem bylo zastavit americkou leteckou kampaň a vyžadovat, aby vojenské akce byly schváleny Kongresem.
Protivzdušná obrana NATO zničila íránskou balistickou raketu vystřelenou směrem na Turecko – poprvé se tak Turecko zapojilo do konfliktu. Íránské ozbrojené síly však později popřely, že by vystřelily jakoukoli raketu směrem na turecké území, a uvedly, že respektují suverenitu této země.
Americká ponorka ve středu potopila íránskou válečnou loď u Srí Lanky, přičemž zahynulo nejméně 80 lidí.
Írán uvedl, že zaútočil na kurdské skupiny v Iráku a varoval „separatistické skupiny“ před akcemi v rozšiřující se válce.
Mojtaba Khamenei, syn zavražděného nejvyššího vůdce Íránu, se stal favoritem na jeho nástupnictví, což naznačuje, že Teherán se nehodlá podvolit tlaku USA a izraelské vojenské kampani, která zabila stovky lidí a otřásla globálními trhy.
Válka nadále paralyzovala lodní dopravu v Hormuzském průlivu, čímž zastavila životně důležité dodávky ropy a plynu z Blízkého východu, a ceny ropy ve čtvrtek vzrostly. Americké námořnictvo bude eskortovat ropné tankery přes Hormuzský průliv „jakmile to bude možné“, ale prozatím se soustředí na konflikt, uvedl americký ministr energetiky Chris Wright ve Fox News.
Ve středu odletěly z Blízkého východu repatriační lety, vlády spěchaly, aby přivezly domů desítky tisíc občanů uvízlých v důsledku války. Britský let pro repatriaci britských občanů neodletěl podle plánu z Ománu a byl přesunut na později, informovala stanice Sky News.
Plány na pohřeb zavražděného nejvyššího vůdce Íránu ajatolláha Alího Chameneího, který byl v sobotu zabit izraelskými silami, jsou nejisté. Očekávalo se, že tělo bude od středečního večera vystaveno v teheránské mešitě, ale Írán oznámil, že třídenní rozloučení bylo na neurčito odloženo a datum pohřbu nebylo oznámeno.
Íránský ministr zahraničí uvedl, že USA budou „hořce litovat“ potopení íránské válečné lodi u pobřeží Srí Lanky.
Abas Araghči zveřejnil na X:
USA spáchaly zvěrstvo na moři, 2 000 mil od íránského pobřeží.
Fregata Dena, host indického námořnictva s téměř 130 námořníky na palubě, byla bez varování napadena v mezinárodních vodách.
Zapamatujte si moje slova: USA budou hořce litovat precedentu, který vytvořily.
Americký ministr obrany Pete Hegseth dříve potvrdil, že americká ponorka potopila íránskou válečnou loď v Indickém oceánu, a uvedl, že loď „si myslela, že je v mezinárodních vodách v bezpečí“.
Řekl:
Místo toho byla potopena torpédem, tichou smrtí – prvním potopením nepřátelské lodi torpédem od druhé světové války. (Lež) Stejně jako v té válce, kdy jsme ještě byli válečným ministerstvem, bojujeme, abychom vyhráli.
Úředník Hamásu údajně zabit při izraelských útocích na Bejrút
Izrael uvedl, že ve čtvrtek provedl útoky na Bejrút zaměřené na Hizballáh, zatímco libanonská státní média informovala, že izraelský útok dronem zabil úředníka Hamásu.
Libanonská státní agentura National News Agency (NNA) informovala o několika útocích brzy ráno, včetně dvou v baště Hizballáhu v jižním Bejrútu, kde byl vidět stoupající kouř.
Izraelská armáda, která dříve vyzvala obyvatele, aby opustili předměstí, kde byly útoky hlášeny, uvedla, že její síly zasáhly několik „velitelských center“ militantní skupiny podporované Íránem ve městě. Podle zprávy agentury Agence France-Presse nebyly hlášeny žádné oběti.
NNA uvedla, že před svítáním zasáhl izraelský útok dronem byt v Beddawi, palestinském uprchlickém táboře poblíž Tripolisu, při kterém zahynul vysoký představitel Hamásu Wassim Atallah al-Ali a jeho manželka.
Jedná se o první hlášený cílený útok na představitele Hamásu od začátku regionální války v sobotu.
Zpráva uvádí, že Aliho bratr, rovněž představitel Hamásu z Beddawi, byl zabit při izraelském leteckém úderu během války, kterou vyvolal útok Hamásu na Izrael v roce 2023.
Íránské ozbrojené síly respektují suverenitu Turecka a popírají, že by vystřelily jakoukoli raketu na jeho území, uvedly ve čtvrtek ve svém prohlášení zveřejněném státními médii.
Turecké ministerstvo obrany ve středu oznámilo, že balistická raketa vystřelená z Íránu směrem k tureckému vzdušnému prostoru po průletu Sýrií a Irákem byla zničena systémy protivzdušné a protiraketové obrany NATO nad východním Středomořím.
Australská vláda nasadila vojenské prostředky v rámci pohotovostního plánu na pomoc Australanům uvízlým na Blízkém východě.
Vzhledem k tomu, že se konflikt vyvolaný americkými a izraelskými údery na Írán šíří po celé oblasti, vláda plánuje pohotovostní opatření na pomoc desítkám tisíc australských občanů a trvalých obyvatel.
Zatímco vláda vyzývá Australany, aby se vrátili domů komerčními prostředky, ministerstvo obrany zahájilo operaci Beech, která je součástí konzulárních snah o poskytnutí pomoci.
Jako preventivní opatření byly dnes nasazeny těžké transportní letouny C-17A Globemaster a víceúčelové tankovací transportní letouny KC-30A australského královského letectva.
Vláda z bezpečnostních důvodů nebude diskutovat o dalších podrobnostech, jako je jejich cílová destinace.
Jen ve Spojených arabských emirátech uvízlo až 24 000 Australanů. Některé komerční lety do Austrálie již byly obnoveny.
Novozélandská vláda ve čtvrtek oznámila, že vyšle dvě letadla ozbrojených sil, aby repatriovala své občany z této oblasti.
Izrael zahájil novou vlnu útoků na Teherán
Izraelská armáda údajně oznámila, že zahajuje novou rozsáhlou vlnu útoků na Teherán.
Válka by mohla narušit výrobu polovodičů
Válka USA a Izraele s Íránem by mohla narušit dodávky klíčových materiálů pro výrobu polovodičů, uvedl ve čtvrtek poslanec vládní strany Jižní Koreje.
Jihokorejský čipový průmysl, který dodává přibližně dvě třetiny světových paměťových čipů, se také obává, že prodloužený konflikt v Íránu povede k vyšším nákladům na energii a cenám, uvedl Kim Young-bae po setkání s představiteli společností jako Samsung Electronics a obchodních skupin.
„Úředníci upozornili na možnost narušení výroby polovodičů, pokud některé z těchto klíčových materiálů nebude možné získat ze Středního východu,“ uvedl na tiskové konferenci citované agenturou Reuters. Dodal, že jihokorejské firmy odebírají některé klíčové materiály pro výrobu čipů, jako je helium, ze Středního východu.
Helium je nezbytné pro řízení tepla během výroby polovodičů a v současné době neexistuje žádná schůdná alternativa. Vyrábí se pouze v několika málo zemích, přičemž Katar a USA patří mezi přední hráče v tomto odvětví.
Tato opatrnost přichází v době, kdy se výrobci čipů potýkají s vážnými problémy s dodávkami kvůli rostoucí poptávce po čipech ze strany provozovatelů datových center AI, která vedla k omezení dodávek do mnoha dalších odvětví, včetně smartphonů, notebooků a automobilů.
Jihokorejský výrobce čipů SK Hynix uvedl, že má dostatečné zásoby helia a neočekává narušení jeho dodávek. Společnost Samsung se k situaci nevyjádřila.
Vzhledem k uzavření většiny vzdušného prostoru v regionu uvízly v důsledku konfliktu desítky tisíc cestujících.
Letecké společnosti na Blízkém východě byly tento týden prakticky ochromeny. Společnosti Emirates a Etihad Airways nyní provozují omezený počet letů z Dubaje a Abú Dhabí.
Letecká společnost Qatar Airways se sídlem v Dauhá právě vydala prohlášení, v němž zopakovala, že její provoz zůstává „dočasně pozastaven“ z důvodu uzavření katarského vzdušného prostoru, ale oznámila několik záchranných letů.
Qatar Airways začne od 5. března provozovat omezený počet záchranných letů, aby podpořila cestující, kteří uvízli v důsledku současné situace v regionu.
Jedná se o lety z Muscatu do Londýna Heathrow, Berlína, Kodaně, Madridu, Říma a Amsterdamu a let z Rijádu do Frankfurtu. Cestující budou kontaktováni přímo, pokud jim budou přidělena místa v těchto letech, uvedla společnost.
Letecká společnost slibuje další informace v pátek.
Britská válečná loď odpluje příští týden na Kypr
Britská válečná loď, která má být vyslána na Kypr v souvislosti s válkou USA a Izraele s Íránem, vypluje z Británie až příští týden, uvedla agentura AFP s odvoláním na západní úředníky.
Premiér Keir Starmer v úterý oznámil, že vysílá HMS Dragon – torpédoborec typu 45 – na podporu britských „obranných operací“ v regionu. Rovněž uvedl, že vysílá dva vrtulníky Wildcat s proti-dronovými schopnostmi.
Oznámení přišlo poté, co několik dronových útoků z Íránu zasáhlo britské spojence na Blízkém východě a poté, co byla v noci z neděle na pondělí zasažena základna britského královského letectva Akrotiri.
Opoziční zákonodárci obvinili vládu, že po zahájení války v sobotu reagovala příliš pomalu a nevyslala do regionu žádné britské válečné lodě.
HMS Dragon byl doplněn municí a vypluje příští týden, sdělili ve středu novinářům v Londýně představitelé vlády.
„Museli jsme na něm vyměnit zbraňové systémy, dokončit svařování, zprovoznit ho a co nejrychleji ho dostat na vodu,“ řekl ministr obrany Al Carns pro Sky News.
Jeho plavba do východního Středomoří potrvá pravděpodobně několik dní.
USA uvádějí, že charterový let repatriuje Američany ze Středního východu
Charterový let americké vlády přepravoval Američany ze Středního východu do USA a další lety byly organizovány pro místa v celé oblasti, uvedlo americké ministerstvo zahraničí.
Agentura ve středu neposkytla žádné podrobnosti o počtu cestujících na palubě letu, zemích, ze kterých odlétali, ani o časech odletu a příletu letu, informuje agentura Reuters.
Od soboty, kdy americké a izraelské síly zahájily první útoky na Írán, se více než 17 500 Američanů bezpečně vrátilo ze Středního východu do USA, z toho asi 8 500 v úterý, uvedlo ministerstvo zahraničí. Mnoho dalších opustilo od soboty Střední východ a odcestovalo do jiných zemí v Evropě a Asii, uvedlo ministerstvo.
V pondělí ministerstvo zahraničí vyzvalo Američany ve 14 zemích Blízkého východu, aby okamžitě opustili region pomocí „dostupných komerčních dopravních prostředků“. Mnoho amerických občanů však čelí problémům kvůli globálním narušením letecké dopravy způsobeným válkou.
Situace vyvolala ostrou kritiku ze strany některých amerických zákonodárců, kteří obvinili ministerstvo zahraničí z nedostatečného plánování a pozdních varování.
Ministerstvo reagovalo prohlášením, že „zprostředkovává charterové lety“ ze Spojených arabských emirátů, Saúdské Arábie a Jordánska pro americké občany, kteří takovou pomoc potřebují.
Kanadský premiér Mark Carney ve čtvrtek uvedl, že nemůže vyloučit vojenskou účast své země v eskalující válce na Blízkém východě.
„Nikdy nelze kategoricky vyloučit účast,“ řekl společně se svým australským protějškem Anthonym Albanesem v Canbeře. „Budeme stát při našich spojencích,“ dodal Carney, který dříve prohlásil, že údery USA a Izraele na Írán jsou „v rozporu s mezinárodním právem“.
