Senát se vyjádří k turistům, k těžce postiženým a jejich utrpení ne
4. 3. 2026 / Boris Cvek
čas čtení 1 minuta
Tak jsem slyšel, že Senát Parlamentu České republiky se chystá vyjádřit k vysoce aktuální situaci. Nepochyboval jsem, že to bude vyjádření k situaci těžce postižených lidí, kteří strádají, roky, den po dni, v našem děsivém systému selhávající péče. To je přece aktualita, která by měla otřásat Českou republikou.
Ale pokud se vůbec objevila v médiích, jen krátce, naopak takový Radiožurnál se pořád dokola věnuje situaci turistů na luxusních dovolených, kteří se nemají jak vrátit domů, když Trump a Netanjahu dělají v Íránu revoluci. Ale Senát, ten ctihodný, důležitý Senát jistě národu ukáže, co je skutečně zásadní!
Mýlil jsem se. Senát chce vydat usnesení ohledně těch turistů. To je priorita státu. Ne že by mi jich nebylo líto, jistě potřebují pomoci, ale jejich situace není věcí dlouhodobého strádání a je to, jak se říká, vis maior, nejde o chronické, systémové selhání naší vlastní politiky. I když musím říci, že jsem zaslechl i stížnosti na systém DROZD, prý je zastaralý, nejsou peníze atd. Na co jsou vlastně v tomto státu peníze?
237
Diskuse