Pražští sociální demokraté k válce
3. 3. 2026
čas čtení 1 minuta
Od soboty 28. února jsme neustále svědky vzdušných úderů ozbrojených sil Izraele a USA proti Íránu. Tyto útoky nebyly schváleny Radou bezpečnosti OSN ani neodvracejí agresi z íránské strany.
Důrazně se vyslovujeme pro podporu všech hlasů proti tomuto porušení Charty OSN. Nepřehlédli jsme prohlášení předsedy zahraničního výboru Senátu ČR Pavla Fischera, který konstatoval, že "z pohledu zájmů České republiky musíme agresi USA a Izraele proti Íránu umět odsoudit". Senátor Fischer má v této věci naší podporu stejně jako politický spojenec SOCDEM Pedro Sanchez, generální tajemník Španělské socialistické dělnické strany a ministerský předseda Španělska, podle něhož útok na Írán přispívá k nejistému a nepřátelskému mezinárodnímu řádu. Vítáme, že jeho země zakázala využívání svých vojenských základen k souvisejícím útočným operacím.
Pražský aktiv sociálně demokratické opozice vyzývá Grémium SOCDEM, aby výslovně podpořilo stanoviska obou politiků a zároveň se distancovalo od prohlášení předsedy vlády Andreje Babiše, který americko-izraelský útok podpořil.
Petr Hůla, Radek Mikula,
mluvčí Pražského aktivu SDO
