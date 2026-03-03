"Jídlo nám dojde tento týden." Izrael hermeticky uzavřel Gazu od vnějšího světa
Izrael uzavřel všechny přechody do Gazy, čímž ohrozil 2 miliony lidí novou hladovou krizí
Izrael uzavřel na dobu neurčitou všechny přechody do Gazy, když zaútočil na Írán, a uvalil tak na ni obléhání, které již vedlo ke zvýšení cen potravin a hrozí uvrhnout 2 miliony lidí do nové hladové krize.
Po více než dvou letech války a s izraelskými silami ovládajícími asi 60 % území musí být téměř veškeré potraviny do Gazy dováženy.
Humanitární organizace, které zásobují velkou část obyvatelstva, varují, že zásoby, které měly v sobotu, kdy válka začala, vydrží jen několik dní.
„Pokud [hranice] zůstanou uzavřené, World Central Kitchen dojde tento týden jídlo,“ uvedl zakladatel a šéf organizace José Andrés v příspěvku na sociálních médiích.
„Každý den vaříme 1 milion teplých jídel. Potřebujeme dodávky jídla každý den.“
Jeden mezinárodní expert na potravinovou bezpečnost uvedl, že v Gaze jsou zásoby čerstvých potravin pouze na týden.
Komunitní pekárny, které zásobují některé z nejzranitelnějších skupin obyvatel, mají mouku pouze na asi 10 dní pečení chleba a zásoby humanitární pomoci vystačí na asi dva týdny.
Izrael na jaře loňského roku uvalil na Gazu úplnou blokádu, po které následovala extrémní omezení dodávek potravin. To vše způsobilo loni v létě hladomor.
Stovky lidí také zahynuly při pokusu dostat se k distribučním místům potravin nové logistické organizace Gaza Humanitarian Foundation, která působila pouze v oblastech kontrolovaných Izraelem.
Jak se šířily zprávy o izraelském útoku na Írán, Palestinci pronásledovaní vzpomínkami na hladomor a další období extrémního hladu se vrhli nakupovat zásoby, což vedlo k růstu cen.
Cena 25kg pytle mouky se ztrojnásobila na 80 až 100 šekelů, z přibližně 30 šekelů minulý týden. Ceny dalších základních potřeb, včetně cukru, plen a oleje na vaření, se zdvojnásobily.
„Návrat hladomoru do Gazy je to, čeho se bojíme nejvíc, dokonce víc než ostřelování,“ řekl Sobhi Al-Zaaneen, 50letý otec sedmi dětí, původem ze severní Gazy.
Rozhodl se nakoupit více potravin, navzdory jejich ceně. „Teď jdu na trh nakoupit, co potřebujeme, než ceny ještě vzrostou.“
Mnozí obyvatelé Gazy nemají prostředky na to, aby si nakoupili zásoby, protože ve válce přišli o domovy a práci a všechny úspory utratili za přežití.
„Nemám dost peněz na to, abych nakoupila a uskladnila potraviny předtím, než ceny vzrostou, jak to udělali někteří ostatní,“ řekla Um Mohammed Hijazi, 49letá matka pěti dětí. Rodinný dům byl ve válce zničen a oni byli pětkrát vysídleni.
„Díky bohu mám malé zásoby potravin z pomoci, kterou jsme dostali od humanitárních organizací, které by mohly vystačit na několik dní, pokud zůstanou hraniční přechody uzavřené.“
Některé základní potraviny je těžší sehnat než před týdnem a Hijazi řekla, že slyšela, že někteří obchodníci uložili své zboží do skladů v naději, že budou profitovat z dalšího růstu cen.
Jako okupační mocnost v Gaze má Izrael zákonnou povinnost zajistit, aby tamní civilisté měli dostatek potravin. Tato povinnost není ovlivněna válkou s Íránem, uvedl Jan Egeland, šéf Norské rady pro uprchlíky.
„Komunitní kuchyně již zavírají a ceny základních potřeb začaly stoupat,“ uvedl v příspěvku na X. „I uprostřed rozšiřující se regionální války mezinárodní humanitární právo stále vyžaduje, aby Izrael usnadňoval pomoc civilistům pod svou kontrolou. “
Izraelský úřad Cogat, který kontroluje pomoc a obchodní toky do Gazy, uvedl, že z bezpečnostních důvodů v souvislosti s válkou s Íránem zastavil dodávky do Gazy.
„Otevření hraničních přechodů pod palbou ohrožuje životy jak personálu na izraelské straně, tak na straně Gazy,“ uvedl mluvčí v písemném komentáři.
Izrael udržuje otevřené hraniční přechody s Jordánskem a Egyptem a logistický řetězec pro dodávky potravin uvnitř země stále funguje.
Mluvčí Cogat uvedl, že v Gaze je dostatek potravin, ale odmítl poskytnout jakékoli statistiky. „Očekává se, že stávající zásoby v Gaze budou na nějakou dobu stačit,“ uvádí se v prohlášení.
Gaza sdílí hranici s Egyptem, která je uzavřena pro pomoc od května 2024, kdy izraelské síly převzaly kontrolu nad touto oblastí. Mluvčí Cogat neodpověděl na otázky, proč nebyla otevřena pro dodávky pomoci.
Palestinci a mezinárodní humanitární organizace již měsíce varují, že navzdory příměří je nedostatek základních potřeb, včetně potravin. Odborníci podporovaní OSN v prosinci uvedli, že téměř čtyři z pěti Palestinců v Gaze čelí akutní potravinové nejistotě.
Nesystematický systém izraelských kontrol a zničení skladů znamená, že v Gaze není dostatek potravinových zásob, které by zmírnily dopad uzavření hranic, uvedl Bahaa Al-Amawi, tajemník Průmyslové a obchodní komory severní Gazy.
„Od začátku příměří neexistují žádné strategické zásoby a za současných podmínek nejsme schopni žádné vytvořit,“ řekl.
„To znamená, že jakmile je oznámeno uzavření hranic, vyvolá to u mnoha občanů psychologickou krizi kvůli jejich předchozím zkušenostem s hladomorem, spolu s reálnou obchodní krizí způsobenou nedostatkem zásob. Trh reaguje rychle.“
Alaa Abu Rakba (43) živí svou ženu a čtyři děti prodejem masa z malého stánku před svým stanem. Jejich dům byl zničen během války.
Jeho podnikání bylo prakticky přes noc přerušeno, ale on okamžitě vyrazil nakoupit základní potraviny, jako je cukr, mouka a olej.
„Poučili jsme se z první zkušenosti,“ řekl. „Raději bych viděl návrat války a ostřelování než uzavření hraničních přechodů, protože nechci znovu prožít hladomor nebo se ocitnout v situaci, kdy nebudu schopen několik dní zajistit jídlo pro své děti.“
