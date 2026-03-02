Popraven Izraelem v deseti letech
2. 3. 2026
Izrael svrhl bomby na sídlo Íránského červeného půlměsíce v Teheránu. Nejedná se o bojovníky. Jsou to zdravotníci, kteří se věnují záchraně životů. Izrael záměrně útočí na zdravotníky v Gaze, Libanonu a nyní i v Íránu. Jedná se o válečný zločin a zločin proti lidskosti.
My sister’s son, Omar, was executed by Israel in Gaza on the 18th of this month last year, without having committed any wrongdoing.— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) March 1, 2026
May his memory be a blessing. pic.twitter.com/fJoCQKpXYQ
BREAKING:— sarah (@sahouraxo) March 1, 2026
Israel dropped bombs on the Iranian Red Crescent headquarters in Tehran.
Not combatants.
Medical workers committed to saving lives.
Israel deliberately targets medical workers across Gaza, Lebanon, and now Iran.
This is a war crime and a crime against humanity. pic.twitter.com/q4FhHlhoiP
Ománský ministr zahraničí svědčil, že Írán souhlasil s „nulovými zásobami obohaceného uranu“. Během několika hodin na ně Izrael a USA zaútočily. Nikdy nešlo o mír nebo uran, ale o uskutečnění Netanjahuovy největší krvavé fantazie.
Oman’s foreign minister says Iran agreed to “zero enriched uranium stockpiling.”— Daniel Lambert (@dlLambo) February 28, 2026
Within hours, Israel and the USA attacked them.
It was never about peace or uranium but about acting out Netanyahu's biggest bloodthirsty fantasy.
pic.twitter.com/YDdNmPchmx
Izrael právě vybombardoval nemocnice v Teheránu: Školy a nemocnice.
Zatímco Trump a Netanjahu bombardují Írán, Izrael uzavřel přechody do pásma Gazy, které jsou nezbytné pro dodávky humanitární pomoci a přepravu pacientů vyžadujících lékařskou evakuaci.
𝗜𝗦𝗥𝗔𝗘𝗟 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗕𝗢𝗠𝗕𝗘𝗗 𝗠𝗨𝗟𝗧𝗜𝗣𝗟𝗘 𝗛𝗢𝗦𝗣𝗜𝗧𝗔𝗟𝗦 𝗜𝗡 𝗧𝗘𝗛𝗥𝗔𝗡.— Parody Jeff (@BackupJeffx) March 1, 2026
Schools and hospitals.
Again. pic.twitter.com/U7hkThoP21
As Trump and Netanyahu bomb Iran, Israel closed crossings into the Gaza Strip, which are vital for the delivery of humanitarian aid and the movement of patients in need of medical evacuation. https://t.co/nPYqOyNK0n— Kenneth Roth (@KenRoth) March 1, 2026
https://t.co/kehZIXM53v— OSN v Česku | UN in Czechia (@OSNPraha) March 1, 2026
„Je nutné udělat všechno, aby se zabránilo širší eskalaci války na Blízkém východě po úderech USA a Izraele proti Íránu a po odvetných akcích Teheránu proti více zemím v regionu,“ řekl včera generální tajemník OSN na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti. pic.twitter.com/1rvsyi8BQR
Proč @PiratskaStrana jede nesmyslnou propagandu, že účelem amerického a izraelského bombardování je svoboda a demokracie pro Íránce?— julmus 🍄 (@julmus) February 28, 2026
Myslíte, že jsme kurva blbí, že vám uvěříme, že Trumpovi a Bibimi jde o demokracii?
ZASRANÍ LHÁŘI JSTE.
Opět podporujete genocidní Izrael!!! https://t.co/2VuHkluLYC
Zajímalo by mě, jestli si všichni roztleskávači útoku na Írán myslí, že by třeba podobný útok na Československo před r89 znamenal cestu k demokracii?— Josef (@protozemuzu_) February 28, 2026
