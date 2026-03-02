Popraven Izraelem v deseti letech

2. 3. 2026

Syn mé sestry, Omar, byl loni 18. tohoto měsíce popraven Izraelem v Gaze, aniž by se dopustil jakéhokoli přestupku. Nechť je jeho památka požehnáním. Izrael svrhl bomby na sídlo Íránského červeného půlměsíce v Teheránu. Nejedná se o bojovníky. Jsou to zdravotníci, kteří se věnují záchraně životů. Izrael záměrně útočí na zdravotníky v Gaze, Libanonu a nyní i v Íránu. Jedná se o válečný zločin a zločin proti lidskosti.




Ománský ministr zahraničí svědčil, že Írán souhlasil s „nulovými zásobami obohaceného uranu“. Během několika hodin na ně Izrael a USA zaútočily. Nikdy nešlo o mír nebo uran, ale o uskutečnění Netanjahuovy největší krvavé fantazie.


Izrael právě vybombardoval nemocnice v Teheránu: Školy a nemocnice.

Zatímco Trump a Netanjahu bombardují Írán, Izrael uzavřel přechody do pásma Gazy, které jsou nezbytné pro dodávky humanitární pomoci a přepravu pacientů vyžadujících lékařskou evakuaci.






