Evropa Číně nedokáže konkurovat
2. 3. 2026
čas čtení 4 minuty
Strávil jsem nějaký čas v Šenženu loni a když jsem viděl Merze přijet z Číny s tím, že Němci musí víc pracovat, okamžitě jsem věděl, co mu prouchalo mozek – protože jsem prožil ten samý kognitivní šok na vlastní kůži, napsal jeden počítačový programátor.
Během prvního týdne v Huaqiangbei jsem prošel 4 iteracemi prototypu řídicí desky motoru za méně než tisíc dolarů celkem. Doma kamarád pracoval na něčem podobném a za jednu jedinou revizi zaplatil přes 12 tisíc – a čekal skoro dva měsíce.
Když ten kontrast zažijete na vlastní ruce a na vlastním projektu, něco se ve vás trvale přestaví. A jde to mnohem dál než rychlost a cena.
Co Šenžen skutečně vybudoval, je kolektivní učící se organismus. Představte si 20 výroben plošných spojů, 15 dílen na vstřikovací formy, 30 distributorů součástek a sto freelancerů na firmware – vše do 2 km od sebe. Zvenku to vypadá šíleně redundantně, dokud si neuvědomíte, že redundance je ve skutečnosti hustota informací v přestrojení.
Sledoval jsem to přímo u dodavatele forem, se kterým jsem spolupracoval. Ten člověk za šest měsíců viděl stovky zakladatelů iterovat podobné tepelné designy, takže proaktivně upravil své nářadí ještě dřív, než jsem otevřel ústa. Věděl, co potřebuji, dřív než jsem to věděl sám. Inteligence žije ve vztazích mezi uzly a každým dnem se násobí.
Západ přemýšlí o výrobě jako o nákladovém středisku, které optimalizujete centralizací…
Čína náhodně vybudovala distribuovanou neuronovou síť výrobní inteligence, kde se znalosti šíří horizontálně přes tisíce agentů rychleji, než je dokáže jakákoli jednotlivá západní firma zpracovat interně.
Takže když Merz přijede a řekne, že musíme trochu víc pracovat, myslím si, že problém viděl, ale NAPROSTO špatně diagnostikoval řešení. Říkat Němcům, ať pracují tvrději, je jako říkat koni, ať kluše rychleji, zatímco druhá strana postavila spalovací motor.
Propast je ARCHITEKTONICKÁ.
Je to hustota ekosystému – v Šenžen potřebujete speciální konektor, ujdete 200 metrů. V Mnichově pošlete e-mail a čekáte 3 týdny.
Je to rychlost iterace – paralelní prohledávání versus sekvenční optimalizace na úrovni celého systému.
Je to tolerance k riziku – čínští zakladatelé v pondělí vypustí něco rozbitého, v úterý to opraví, ve středu vypustí znovu, zatímco evropské firmy jsou stále ve fázi schvalování pilotního programu studie proveditelnosti…
A Merz viděl jen povrch. Co mu uniklo, jsou města druhé úrovně jako Hefei, Čcheng-tu nebo Wu-chan, která teď replikují šenženský model ve velkém.
BYD přešel z bezvýznamnosti k tomu, že v prodeji překonává každého evropského výrobce automobilů dohromady – přibližně za 5 let. Huawei si pod maximálními sankcemi postavil vlastní 7nm čip v době, kdy každý analytik tvrdil, že je to fyzicky nemožné. A za tím vším stojí vláda, která považuje pokročilou výrobu za existenční národní prioritu, zatímco Evropa debatuje o tom, jestli AI nepotřebuje další etický výbor.
Myslím, že sledujeme nejasymetričtější ekonomickou soutěž v moderní historii – a většina západních lídrů ji stále rámuje jako problém produktivity, přestože jde ve skutečnosti o problém ontologický.
Evropa a Amerika optimalizují proměnné, které Čína přestala sledovat před lety. Čína mezitím kumuluje náskok v dimenzích, pro které Západ nemá ani rámec, jak je změřit.
Merz měl alespoň odvahu to pojmenovat nahlas a za to mu upřímně vzdávám respekt. Ale trochu víc pracovat uvnitř rozbitého systému znamená jen to, že do špatného cíle dorazíte o něco rychleji.
Originál textu: https://x.com/BetterCallMedhi/status/2027625247068065864
