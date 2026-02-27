Rusko napříč dějinami s mentalitou vítěze
27. 2. 2026 / Beno Trávníček Brodský
Poslouchám a čtu si nejrůznější komentáře k výročí čtyřletého „řezání si krků“ na hranicích mezi Ruskem a Ukrajinou a přidružených akcí. Desítky tisíc lidí, kteří si to často sami nevybrali, přicházejí o život každý měsíc. Možná je to hloupé přirovnání, ale pokud přistoupíme ke snaze ukončit tuhle válku jako ke snaze prosadit a uskutečnit „projekt“ (což je dneska mainstreamový způsob uvažování skoro o všem), pak si musíme přesně a i v mezinárodním měřítku pojmenovat minimálně
1) Proveditelný hlavní cíl projektu.
2) Soubor nezbytných činností, které s dostatečnou mírou jistoty povedou k jeho naplnění a nejdůležitější synergie.
3) Hlavní cílové skupiny projektu.
Jak dobře víme z jiných praxí, pokud tohle neučiníme, vypadne nám z toho nejspíš kočkopes, což je právě aktuální situace kolem Ukrajiny.
O tom ale v médiích slyšet není. Různí (někdy i hrůzní) komentátoři a politici halekají o možných tezích... tu o potřebě porazit Rusko na kolena, tu o zmrazení války na linii dotyku, jindy třeba o jasném záměru „když se dva perou – ostaní haha“... úplným „vrcholem dokonalosti“ je vyjadřování se některých jedinců ve stylu: „My přece chceme to, co chce Ukrajina, jak by to mohlo být jinak!“
Máme novou vládu. Po letech tápání shora uvedeného druhu bych jako zdejší občan očekával, že se konečně dozvíme nějaký její plán (vizi „projektu“), jak to tedy my sami máme v průměru v našich hlavách s rusko-ukrajinskou válkou. A že se to pak (po získání národního konsenzu) budeme snažit přenést i vně naší kotlinky. Že skončí diskuse o mnoha a mnoha možnostech řešení a nejrůznějsích cílech a zaměříme se na jeden konsenzuální a za ním půjdeme s nějakým „tahem na branku“.
Nepodstatný dovětek: Zdá se, že Rusko se napříč časem nachází svojí „duší“ v poloze neporazitelnosti. Že tak možná smýšlí nadpoloviční většina jeho populace(?) Pokud by ho tedy nyní kdokoli tlačil do nějaké „kapitulace“, mohl by to být se značnou pravděpodobností právě ten okamžik, kdy by zvážilo ono všemi zaklínané využití jaderného potenciálu. Kdy vlastně jindy by ho to mělo napadat, než kdyby hrozila prohra ve válce(?)
Z toho vychází nejspíš jediná reálná možnost ukončení konfliktu = efektivní jednání o dojednatelném. Je jasné, že s postupem Ruska Ukrajinou (tedy s během času) se míra dojednatelného snižuje. Neměla by se tedy rychle posadit ke kulatému stolu EU, Británie a Ukrajina (protože Ukrajina je součástí Evropy) a stanovit si úplně nejdříve v mezích s Ruskem „dojednatelného“ nepřekročitelné mantilely pro jakákoli další jednání? Dikutovat o „nedojednatelném“ se zdá být nejen irelevantní, ale i velmi nestoudné ve vztahu k lidem stále umírajícím zejména na frontě. Tak to na mne celé působí po čtyřech letech sledování „patového konfliktu“. Tím samozřejmě vůbec není řečeno, že by se Ukrajina neměla co nejlépe bránit do okamžiku „o“ a umět se přiměřeně bránit i v době po dojednání míru. A už vůbec to nedementuje základní pravdu, že válečným agresorem je Rusko.
Co teď asi potřebujeme úplně nejvíc je najít nějakou geniální globální hlavu – skutečného diplomata. I v minulosti se schopným diplomatům povedly „husarské kousky“ - například tu The Glassboro Summit.
Pozn. JČ: Omlouvám se, že do toho panu Trávníčkovi šťourám, ale mám pár věcí k tomu k úvaze.
- Problém je, že o Putinovi je známo, že zásadně nedodržuje a neplní žádné uzavřené dohody. Podle mého názoru je proto jakákoliv snaha o vyjednávání marná. Kromě toho on neustupuje od svých extremistických požadavků ani o píď.
- Nevěřím, že by Putin použil jaderných zbraní. Příliš mnoho se má osobně rád. Ví, že by to byl okamžitě jeho konec, protože by Západ okamžitě jaderně zničil celé Rusko.
- Jak víte, že Rusové podporiují Putinovu agresi na Ukrajině? Není tam absolutně žádná svoboda projevu a lidi, kteří by projevili s invazí nesouhlas, okamžitě končí ve vězení. Manželem mé dcery je zve v Glasgowě Rus a mám poloruskou-poloskotskou pětiletou vnučku. Neznám žádného Rusa, kteerý by podporoval Putina. Rád bych varoval před - v podstatě rasistickou představou, že nějaký národ si něco jednotně myslí. Například že Rusové mají "mentalitu vítěze". S kolika Rusy jste hovořili?
- Nezdá se, že by Rusové na Ukrajině postupovali-. V posledních týdnech například Ukrajinci zpětně dobyli velké množství území na východě Ukrajiny, protože Rusům přestal fungovat Muskův Starlink. Podpora Ukrajiny ze strany států Evropské unie, včetně Česka, je ostudná. O Turmpovi nemluvě, to je Putinův sluha. Evropa musí radikálně a systematicky Ukrajině finančně a vojensky pomoci-.
